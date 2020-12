COVID-19 :

En fin de compte, personne ne fait mieux l’opposition que Figo et Pitingo. Le chanteur de flamenco est fatigué des mensonges du gouvernement et ne se tait plus. Cette fois, il a explosé d’indignation devant la vidéo que Podemos a montée contre la famille royale, dans laquelle il montre des images de Philippe VI et son père avec la musique de la série Narcos.

Le porte-parole de Podemos, Pablo Echenique, a diffusé la vidéo vantant une situation inhabituelle dans toute démocratie européenne: le gouvernement monte une campagne permanente pour tenter de renverser le chef de l’Etat, tandis que l’Espagne ajoute déjà plus de 70000 décès dus au coronavirus, en raison de la gestion négligente de l’exécutif.

«J’ai vu que plusieurs télévisions ont aimé le vidéo artistique que Podemos a fait en s’inspirant de l’intro de Narcos », écrit Echenique sur Twitter,« est devenu célèbre et tout le monde parle de lui. Ici, vous l’avez au cas où vous ne l’auriez pas vu ».

Et Pitingo n’a pas tardé à répondre: «Vous perdez votre temps là-dessus? Avec qui il tombe? Mets-toi au travail, j’ai commencé comme paresseux! Ça me fait rire que tu parles de Narcos ». Et il a terminé: “Travaillez, nous vous payons pour ça!” Pitingo fait ainsi allusion à la relation étroite des principaux dirigeants de Podemos avec la dictature chaviste, qui selon la justice américaine constitue le la plus grande organisation criminelle de trafiquants de drogue de la planète.

Vous perdez votre temps? Avec qui il tombe?

Mettez-vous au travail, je suis parti de paresseux!

C’est drôle que tu parles de Narcos 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

TRAVAILLEZ POUR CE QUE NOUS VOUS PAYONS !! pic.twitter.com/a8CcuUpya3 – PITINGO ® (@Pitingo) 11 décembre 2020

Peu de temps après, le chanteur de flamenco est revenu à la charge avec le message suivant: «Mais est-ce que ces gens de Podemos sont dédiés à cela? Pour monter ce type de vidéos avec lesquelles il tombe? Tellement d’étudier pour ça? Quelle honte du gouvernement! Mort, j’arrête et tu fais des vidéos!»

Mais ces gens de @PODEMOS sont dédiés à ça? Pour monter de telles vidéos avec qui tombe? Tellement d’étudier pour ça?

Quelle honte du gouvernement!

Mort, Paro et toi en train de faire des vidéos !!! @PabloEchenique Bonne nuit 😡 https://t.co/ZHmlpnBeB3 – PITINGO ® (@Pitingo) 11 décembre 2020

Aussi le journaliste et député européen de Vox Hermann Tertsch Il a rappelé aux dirigeants de Podemos leurs liens étroits avec le complot mafieux de Nicolás Maduro.

«Que nous puissions associer le roi ou quiconque au trafic de drogue est une blague quand ils sont franchise des plus grands trafiquants du monde. Ils ont des liens directs et leur existence repose sur l’ambition des cartels de la drogue d’étendre leur pouvoir politique dans toute l’Europe », a écrit Tertsch sur Twitter, en réponse à la« vidéo artistique »du condamné Pablo Echenique.

Que nous puissions associer le roi ou quiconque au trafic de drogue est une blague quand ils sont une franchise des plus gros trafiquants du monde. Ils ont des liens directs et leur existence repose sur l’ambition des cartels de la drogue d’étendre leur pouvoir politique dans toute l’Europe. – Hermann Tertsch (@hermanntertsch) 11 décembre 2020

Avec ses dénonciations constantes des mensonges et des abus du gouvernement, Pitingo a déjà gagné une place d’honneur sur la liste noire de Podemos. Mais même ainsi, ils n’ont pas réussi à le faire taire. Le chanteur a également rappelé que le coordinateur gouvernemental dans la lutte contre les pandémies, Fernando Simón, n’en donne pas une: il a commencé par minimiser le risque de coronavirus, puis il a dit que le port de masques était inutile et a caché des milliers de morts pour constituer les statistiques officielles.

Ainsi, après tant de mensonges, Pitingo ne fait pas confiance aux conseils que le gouvernement peut donner sur les vaccins. Bien qu’il ait trouvé la solution pour surmonter cette méfiance: que le président Pedro Sánchez et ses ministres soient les premiers à se faire vacciner, devant les caméras, afin que l’on puisse observer les effets secondaires possibles.

“L’Espagne n’aura pas, tout au plus, au-delà d’un cas diagnostiqué”, a écrit Pitingo sur Twitter, rappelant les propos de Fernando Simon, “Et s’ils se font vacciner avant de vivre et qu’on voit comment ça se passe?# Je vais me faire vacciner ».

“L’Espagne n’aura pas, tout au plus, au-delà d’un cas diagnostiqué” Fernando Simon. Et s’ils se font vacciner avant de vivre et qu’on voit comment ça se passe?

Câlins et bonjour. 💉💉💉

# YoMeVacunaré pic.twitter.com/1l3PtXjPYo – PITINGO ® (@Pitingo) 9 décembre 2020

Mais le chanteur accuse également le parasitisme des dirigeants indépendantistes comme le porte-parole de l’ERC Gabriel Rufián. Il lui a dédié le message suivant: «Cher et compatriote Gabriel Rufián, et le cher, c’est dire quelque chose. Pourquoi n’allez-vous pas avec Puigdemont? Que le reste de l’Espagne vive en paix. Vous décorer avec des cravates, ce qui est votre truc, et sucer du pot. Je ne m’enfuis pas comme le vôtre ».

Car, comme Pitingo le sait bien, la bravade de Rufián ne sert qu’à cacher la lâcheté des principaux dirigeants des procés qui, comme Carles Puigdemont, ont fui l’Espagne pour éviter d’avoir à répondre de leurs crimes devant la justice, après avoir emmené des milliers de Catalans au bord de l’abîme et tenté de leur retirer leurs droits.

Cher et civil 🇪🇸Gabriel Rufián, et que dire de mon cher, c’est dire quelque chose.

Pourquoi n’allez-vous pas avec Puigdemont?

Laissez vivre le reste de l’Espagne [email protected]

Vous pour décorer avec des arcs 🎗

quel est le vôtre et sucez le bateau. @ gabrielrufian

Je ne m’enfuis pas comme le vôtre. – PITINGO ® (@Pitingo) 25 novembre 2020

Personne ne peut donner de cours de Pitingo. Né Ayamonte (Huelva), Antonio Manuel Alvarez Velez (connu sous le nom de Pitingo) est le fils d’une garde civile. Il a commencé à gagner sa vie en déchargeant des valises à l’aéroport de Barajas, jusqu’à ce qu’Enrique Morente découvre son talent et l’aide à sortir son premier album, Habichuelas, en 2006.

Depuis, il joue tous les styles et crée sa fusion personnelle entre flamenco et soul. Avec le rappeur Haze, il a enregistré la chanson La clôture de la muerte, sur le drame de l’immigration, a repris Julio Iglesias sur la bande originale du film Cándida, de Guillermo Fesser et a interprété la chanson Cuéntame dans la dixième saison du série TVE populaire.