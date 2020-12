COVID-19 :

Ce dimanche 27 novembre, la vaccination attendue débute en Espagne. Les premières doses seront administrées à Guadalajara et une campagne commencera dans tout le pays qui s’intensifiera lundi et on s’attend à ce qu’environ 2,3 millions de personnes aient été vaccinées au cours des 12 premières semaines, depuis le gouvernement s’attend à recevoir environ 4,5 millions de doses du vaccin de Pfizer dans ce délai.

Les vaccins développés par Pfizer et BioNTech doivent être conservés dans des congélateurs à -80 degrés. Cependant, une fois qu’ils doivent être livrés à la population, un processus scrupuleux doit être suivi pour s’assurer que le vaccin est administré avec une sécurité maximale. La procédure à adopter une fois que les deux doses arrivent aux centres de vaccination est la suivante.

Tout d’abord, il convient de noter que Les vaccins Pfizer arrivent dans des flacons multidoses (chaque flacon contient cinq doses) et chaque flacon doit être reconstitué avec une solution saline de chlorure de sodium à 0,9% et cette seringue n’est utilisée que pour reconstituer un flacon. À partir de là, le processus à suivre se développe comme suit.

Décongeler le vaccin

Tout d’abord, le vaccin sera décongelé. Le vaccin sera conservé congelé dans les centres de stockage, mais il arrivera aux centres de vaccination décongelé et conservé à une température comprise entre 2 et 8 degrés. Il faut se rappeler qu’une fois que le vaccin a été décongelé, il ne peut pas être recongelé. Le vaccin non reconstitué a une durée de conservation maximale de 5 jours à 2-8 ° C et de 2 heures à température ambiante (jusqu’à 25 ° C). Le vaccin, avant dilution, doit être présenté sous forme de solution blanchâtre sans particules visibles. S’il y a des particules ou une décoloration, le vaccin doit être jeté. Avant la dilution, le flacon doit être doucement retourné 10 fois et non secoué.

Diluer les vaccins

Après cette étape, les vaccins devront être dilués. Le seul diluant à utiliser est une solution saline à 0,9% en utilisant un flacon de sérum pour chaque flacon multidose de vaccin. La dilution sera toujours effectuée dans le flacon d’origine en injectant 1,8 ml de solution saline physiologique stérile dans le flacon. Le reste du flacon sera jeté dans un conteneur de biodéchets. Les responsables de la préparation doivent s’assurer que la pression dans le flacon est équilibrée en aspirant 1,8 ml d’air dans la seringue avant de retirer l’aiguille du flacon. Par la suite, la solution diluée sera doucement inversée 10 fois. Il ne sera pas non plus nécessaire de secouer.

Une fois dilué, le vaccin doit être utilisé dans les 6 heures suivant sa dilution. Sinon, après cette période, le vaccin doit être jeté. Le vaccin dilué ne peut pas être transporté dans un véhicule à moteur hors de l’endroit où la dilution a été effectuée.

Préparez les seringues

Après cela, les seringues devront être préparées. 0,3 ml de solution doit être prélevé dans une nouvelle seringue avec une aiguille pour injection intramusculaire. Les ajustements pour éliminer les bulles d’air doivent être effectués avec l’aiguille toujours dans le flacon pour éviter la perte de solution de dosage.

Application du vaccin

L’application du vaccin arrive dans l’avant-dernière étape, la plus attendue, mais qui est une étape de plus d’un processus laborieux dans lequel chaque étape est essentielle. Le vaccin est injecté par voie intramusculaire dans la région deltoïde. Chez les personnes ayant très peu de masse musculaire dans le deltoïde, ou pour une autre raison qui empêche l’injection dans cette zone, la vaccination peut se faire au niveau de la cuisse, dans le tiers moyen du muscle vastus lateralis lateralis. Après avoir reçu la vaccination, la personne vaccinée doit être observée pendant environ 15 minutes pour détecter des réactions immédiates., pendant la période pendant laquelle les informations post-vaccination sont reçues et la vaccination effectuée est enregistrée.

Élimination du matériel utilisé

Et enfin, une fois le vaccin appliqué, le matériel utilisé pour la vaccination est éliminé, y compris les flacons, ampoules, seringues et aiguilles usagés, qui doit être jeté dans un conteneur pour déchets biologiques résistant aux matériaux tranchants et tranchants.

C’est le processus de préparation du vaccin, de sorte que tous les responsables de la campagne de vaccination ont été convenablement formés pour mener à bien le travail de la manière la plus efficace possible et pour développer avec succès la préparation et l’administration des doses. Les vaccins ont été les plus attendus, mais derrière il y a un travail de préparation ardu qui doit être fait scrupuleusement.