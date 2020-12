COVID-19 :

Ce dimanche la vaccination contre le coronavirus commence en Espagne. Le premier à recevoir le remède sera le les gens des maisons de retraite, les travailleurs de ces centres, les professionnels de la santé première ligne et socio-sanitaire et les grandes personnes à charge.

Pendant douze semaines, Le ministère de la Santé prévoit de recevoir les premières doses qui arrivent en Espagne. Après mise à jour de la stratégie de vaccination, on estime que dans cette première phase, ils seront environ 2,5 millions de personnes vaccinées. Comme détaillé dans le rapport, ils seront utilisés pour les groupes 1 et 2, et comme il y a plus de disponibilité, Les groupes 3 et 4 seront vaccinés.

Les 4 groupes de vaccination prioritaires sont les suivants:

Groupes de vaccination prioritaires

Groupe 1

– Inclus en plus de résidents, personnes vulnérables ou très dépendantes fréquentent des centres de jour, à condition que ces centres soient liés à des résidences.

– Concernant ceux qui sont en situation terminale, ce seront les agents de santé qui valoriseront la vaccination individuellement.

– Toutes les personnes qui travaillent dans ces centres, y compris ceux qui exercent d’autres fonctions comme administratif, personnel de nettoyage, cuisine, entre autres, sont inclus dans cette catégorie.

– Aussi pour collaborateurs des centres de jour liés aux centres seniors.

– Ce sera le résidences «les plus vulnérables» où la vaccination est commencée, comprenant par ceux-ci comme ceux qui plus grand nombre de détenus, moins de capacité à adopter des mesures de prévention et de contrôle et / ou des résidences qui n’ont eu aucun cas de coronavirus.

Groupe 2

– Ce sera au tour du personnel sanitaire et social de «première ligne», c’est-à-dire «celui qui présente le risque d’exposition le plus élevé en raison des soins directs aux patients».

– Parmi les personnels de santé se trouvent ceux qui travaillent avec le patient dans les environnements suivants: Unités COVID, consultations ou circuits, portes d’entrée des patients aigus vers les services de santé et unités mobiles de l’attention directe aux aspects positifs.

– Lui aussi personnel de transport médical urgent, des services de soins intensifs ou d’autres unités qui assument ces fonctions si nécessaire, service de soins non intensifs où les procédures pouvant générer des aérosols sont effectuées; services et unités avec patients à haut risque; et les services centraux où sont traités les échantillons susceptibles de contenir des virus viables.

– Il personnel de santé publique travaillant à la gestion directe de la pandémie et en fonction de leur risque d’exposition et de celui des équipes de vaccination.

– Si c’est nécessaire, La vaccination sera prioritaire chez les professionnels à partir de 50 ans ou avec des conditions à haut risque, qui travaillent dans les domaines du COVID et ceux des soins primaires.

– Ce deuxième groupe est complété par personnel d’autres centres de soins pour personnes âgées et les risques autres que résidentiels.

Groupe 3

– Il est formé par personnel sanitaire et social de la santé non inclus dans les groupes précédents et travaillant dans les centres et établissements sanitaires et sociaux, qui exerce des activités nécessitant des contacts étroits avec des personnes susceptibles d’être infectées.

Groupe 4

– Ils mentent lvous les gros dépendants, à la fois ceux qui ont reconnu le diplôme et ceux qui n’ont pas postulé mais «sont médicalement accrédités».

– Les soignants de ces grandes personnes à charge seront vaccinés lors de la même visite, s’ils n’ont pas été vaccinés auparavant.

Les doses qui arriveront chaque semaine seront d’environ 350000. Au cours des 12 prochaines semaines, ils des installations de Guadalajara 4591275 doses, qui servira à immuniser 2295638 personnes. Pour éviter les problèmes, la distribution aux communautés sera gardée par la Garde civile.

140 millions de doses

L’Espagne devrait recevoir un total de 140 millions de doses vaccins pour vacciner quelque 80 millions d’habitants. Pour cette raison, Salvador Illa, ministre de la Santé, a tenu à rassurer les citoyens et le 27 novembre il a souligné que “il y aura des vaccins à fournir à tous les citoyens espagnols et aussi pour mener à bien nos tâches de solidarité que nous avons également très présentes ».

Deux flacons

Le vaccin développé par Pfizer-BioNTech, le premier à atteindre l’Union européenne, nécessite deux doses. Le second doit être inoculé 21 jours après le premier. Moderna nécessite également deux doses (28 jours) et 1,5 d’Oxford-AstraZeneca (à moins de 30 jours d’intervalle).