COVID-19 :

La course pour obtenir un vaccin pour arrêter la crise des coronavirus touche à sa fin. Moderna a déjà annoncé les premières données extraites de ses essais cliniques de phase III qui ont réussi à démontrer une efficacité de 94,5% contre la maladie, une semaine seulement après Pfizer. Un scénario qui a provoqué la société pharmaceutique espagnole PharmaMar, avec l’essai clinique d’Aplidin, est à la traîne et enregistre une baisse de plus de 27% depuis le 9 novembre dernier en raison des résultats positifs de ses concurrents.

En plus de ne pas convaincre les investisseurs, les études de PharmaMar pour freiner le covid-19 n’ont pas non plus convaincu le Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV), qui a demandé mardi dernier à la société pharmaceutique des informations complémentaires sur les résultats de l’essai clinique APLICOV-PC avec Aplidin (plitidepsine). Dans cette réponse, la société a fourni des informations et des données à caractère sensible et strictement confidentiel.

Le gestionnaire d’investissement de Metagestión, Alfonso Batalla, a expliqué dans des conversations avec ce journal que «depuis que PharmaMar a annoncé Aplidin -le médicament anticancéreux qui guérit le covid- les actions de la société pharmaceutique ont grimpé de 213,26%, mais la société a subi une correction depuis juillet dernier en raison de la perception des bénéfices auprès des investisseurs en raison de la trajectoire de l’action et du retard dans les essais du médicament pour arrêter l’expansion de la crise des coronavirus.

«Les carrières médicamenteuses, comme c’est le cas avec le vaccin contre le coronavirus, sont au second plan, puisque le premier à le sortir et à avoir les meilleurs résultats sera celui qui détiendra la plus grande part de marché, dans un contexte de lutte entre pays pour atteindre le réactivation de l’économie. Cependant, cela ne signifie pas que si le vaccin de Moderna est efficace à 94%, il n’y a pas de place pour celui de Pfizer, puisque les investisseurs ne jugent que où va se concentrer le plus grand volume de commandes », souligne le gérant de Investissements en méta-gestion.

Batalla assure que “avec l’annonce de la Pfizer Nous avons déjà vu une correction dans les actions de la société espagnole, qui s’est répétée avec la nouvelle des avancées de Moderna. Les deux entreprises ont réussi à entrer phase III et ils attendent l’autorisation des autorités compétentes – qui vont accélérer le processus – un scénario qui nuit à PharmaMar, car il n’a pas encore atteint ces niveaux dans son étude et les différents gouvernements se lancent dans l’achat de dose pour ralentir la propagation de la pandémie.

Rovi s’envole de 9% en bourse

Plus précisément, le gouvernement de Pedro Sánchez a déjà conclu un accord avec le vaccin Pfizer pour recevoir 20 millions de doses pour vacciner la population à risque. Pendant ce temps, la société pharmaceutique espagnole Rovi a clôturé une collaboration avec Moderna pour la production du vaccin contre le covid-19, qui a provoqué une réévaluation des titres de la société pharmaceutique de 9% le jour de ce lundi, après avoir annoncé à la société américaine que son efficacité est de la 94,5%, supérieur à celui développé par Pfizer et BioNTech.

L’action Rovi a gagné 8,59%, la quinzième hausse de la Bourse espagnole, et a clôturé à 39,2 euros. Jusqu’à présent cette année, la société pharmaceutique espagnole apprécie 60,7%. Malgré l’évolution positive de Rovi, les plus fortes hausses boursières ce lundi correspondaient aux banques et entreprises liées au tourisme.

le Sabadell a augmenté de 24,59%, la plus forte progression de l’Ibex 35 et de la Bourse espagnole, suivie de BBVA, qui a gagné 15,25% et a été la deuxième valeur la plus haussière du sélectif. Pendant ce temps, PharmaMar a mené du côté des pertes de la bourse espagnole avec une baisse de 9,99% dans la journée de ce lundi.

Réduction du prix cible

Pour sa part, Batalla souligne qu’une autre raison pour laquelle les actions de la société pharmaceutique espagnole ont été alourdies est que «les analystes ont décidé de réduire les prix cibles de PharmaMar, considérant que les titres étaient trop chers et que le Les nouvelles de la société sur les médicaments n’étaient pas aussi positives que prévu. Intermoney, Alantra et Stifel ils ont abaissé les coûts objectifs des titres ».

«Nous ne pensons toujours pas que ce sera un moment d’entrée dans PharmaMar, car nous attendons la phase finale d’Aplidin. Un médicament antitumoral, ce qui sera une bonne nouvelle pour l’entreprise lorsque le feu vert sera donné par les autorités compétentes », conclut-il.