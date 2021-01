COVID-19 :

Il Gouvernement social communiste Cela va à contre-courant des impôts. Alors que l’exécutif de Sánchez a lancé un hausse massive et généralisée En pleine crise économique, plus d’une centaine de pays dans le monde ont fait le contraire: ils ont assoupli leurs politiques budgétaires pour améliorer la liquidité des entreprises et des particuliers et regagner la confiance économique. L’Allemagne, la Grèce ou le Portugal font partie des partenaires européens qui ont choisi de baisser les impôts pour sortir de la crise.

Plus précisément, 105 pays ont allégement fiscal mis en œuvre réduire les conséquences économiques de la pandémie, selon les données recueillies par l’Institut Juan de Mariana du Fonds monétaire international, PwC, la Fondation fiscale et les trackers de crise de l’OCDE. Les mesures fiscales sont divisées par la nature de la taxe -personnelle, commerciale ou à la consommation- ou par le type d’action -extension de la durée, report ou exonération de paiement, réduction du taux ou accélération du remboursement-.

La l’extension des délais de paiement a été la mesure d’allégement fiscal les plus adoptés dans le monde. Cela s’est produit en Australie, où les contribuables peuvent différer le paiement de leurs obligations fiscales pour un maximum de quatre mois sans encourir d’intérêts ni de pénalités. Dans Belgique Les paiements de TVA, d’impôt sur les sociétés et d’impôt personnel ont également été automatiquement différés de deux mois. À cette liste de pays qui ont repoussé les délais pour rendre des comptes au Trésor s’ajoutent le Chili, la Bosnie-Herzégovine ou la Bulgarie.

Sur le T.V.A., certains pays aiment Grèce, Norvège, Turquie ou Kenya Ils ont choisi de baisser cette taxe pour lutter contre la crise issue de la pandémie et éviter l’effondrement du système. Ce n’est pas le cas en Espagne, qui a relevé la TVA sur les boissons sucrées et sucrées de 10% à 21%, ce qui lui permettra de collecter environ 400 millions d’euros. La décision du gouvernement a suscité de vives critiques parmi les représentants de l’ensemble de la chaîne de valeur alimentaire. L’exécutif a également augmenté l’impôt sur le revenu des particuliers pour les revenus les plus élevés, a modifié l’impôt sur les sociétés – réduisant l’exonération fiscale de 100% à 95% – et, entre autres, a augmenté la taxe sur les primes de risque et l’a ramenée à 2000 euros la cotisation maximale des régimes de retraite individuels avec droit à déduction de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

Remboursements et incitations

Une autre des pratiques fiscales les plus courantes dans le monde pendant la pandémie a été la remboursement plus rapide de certaines taxes. Une initiative fiscale à laquelle des pays comme la Thaïlande ou l’Arabie saoudite ont adhéré, accélérant le remboursement de l’excédent de TVA. Le rapport préparé par l’Institut Juan de Mariana explique également que d’autres pays ont renoncé au rôle de la employeur de charges sociales ou de cotisations sociales. L’objectif de cette dernière mesure, lancée en Chine, au Brésil ou au Monténégro, est d’améliorer la trésorerie des entreprises et des particuliers.

Mais il y a plus. Certains pays du monde ont offert incitations fiscales pour stimuler l’investissement. L’Indonésie, par exemple, a accordé une exonération de la taxe à l’importation pour les entreprises manufacturières et réduit l’impôt sur les sociétés jusqu’à 30%.

Erreurs du gouvernement

Le rapport de Juan de Mariana pèse lourdement contre les décisions économiques que le gouvernement a prises depuis le déclenchement de la pandémie de coronavirus. «Les mesures de confinement avaient un effet dévastateur sur l’économie espagnole »dit le texte, qui critique également la lenteur de la réaction du gouvernement de coalition, qui a ignoré les avertissements de l’Union européenne et de l’Organisation mondiale de la santé, et a fait du confinement la seule stratégie possible contre la pandémie.

«Le gouvernement a voulu compenser son retard dans l’adoption de mesures par un confinement généralisé et strict pendant près de trois mois, ce qui a paralysé l’activité économique et provoqué une grande incertitude», Dit l’informer.

Dans ce contexte, l’Institut Juan de Mariana a développé un décalogue de mesures pour «sauver l’économie espagnole» face à la crise profonde dans le pays. Ils demandent que le salaire interprofessionnel minimum (SMI) soit aboli, que le supplément de salaire pour juillet des retraités et de tous les fonctionnaires, à l’exception des agents de santé et des forces et organes de sécurité de l’État, soit supprimé, ou que des réductions de l’impôt sur le revenu des personnes physiques soient appliquées. et l’impôt sur les sociétés.

A court terme, l’Institut s’engage à accélérer le paiement des impayés des administrations publiques auprès de leurs fournisseurs, et à accorder des garanties de lignes de crédit équivalentes à trois mois de la facturation 2019 à toutes les entreprises et indépendants qui en font la demande.