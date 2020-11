COVID-19 :

OMS: les vaccins contre le covid-19 seront rares en 2021 0:50

. – Plus de 2100 décès dus au covid-19 ont été signalés aux États-Unis mardi, ce qui en fait le nombre le plus élevé de décès en une seule journée que le pays ait connu depuis début mai.

Le plus grand nombre de décès en une seule journée de toute la pandémie a été enregistré le 15 avril: 2 603 personnes.

Lorsque les cas et les hospitalisations ont commencé à augmenter il y a des semaines, les responsables ont prédit que des décès suivraient bientôt. Les cas quotidiens ne sont pas tombés en dessous de 100 000 en trois semaines. Et pour le 15e jour consécutif, les États-Unis ont battu leur propre record d’hospitalisation, avec plus de 88000 patients atteints de covid-19 dans tout le pays, selon le COVID Tracking Project.

Les prochaines semaines vont probablement continuer à s’aggraver, avant qu’un éventuel vaccin ne commence à offrir un soulagement. Mais la pire des choses dépendra des mesures d’atténuation prises à travers le pays, ainsi que du type de célébrations que les Américains choisiront d’organiser dans les prochains jours, selon les experts.

Avec de petits rassemblements contribuant déjà à alimenter la montée en puissance dans de nombreux endroits, les hauts responsables de la santé publique ont mis en garde contre les célébrations traditionnelles de Thanksgiving cette semaine, exhortant les Américains à rester à la maison et à ne célébrer qu’avec les membres de la même maison. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont également recommandé la semaine dernière aux Américains de ne pas voyager pour Thanksgiving.

Beaucoup semblaient tenir compte des avertissements: de nouveaux résultats d’enquête publiés mardi par Axios-Ipsos montrent qu’environ 61% des Américains ont changé leurs plans de Thanksgiving. Selon l’enquête, parmi les changements les plus courants, il a été décidé de ne voir que les membres immédiats du ménage et d’avoir un dîner en famille plus petit que prévu à l’origine. Près d’un Américain sur 10 déclare ne plus avoir l’intention de célébrer la fête.

Mais d’autres ont quand même choisi de voler avant Thanksgiving, avec plus d’un million de voyageurs passant par la sécurité dans les aéroports du pays dimanche seulement, selon la Transportation Security Administration.

“C’est potentiellement la mère de tous les événements de superprocesseurs”, a déclaré mardi soir le Dr Jonathan Reiner, professeur de médecine à l’Université George Washington.

«L’une des façons dont nous pensons que le Midwest a été ensemencé par le virus au cours de l’été a été avec le rallye moto de Sturgis, dans le Dakota du Sud, où les gens ont été infectés puis se sont propagés dans le Midwest. Imaginez maintenant cela à grande échelle, avec des gens quittant tous les aéroports des États-Unis et transportant le virus avec eux », a-t-il déclaré.

Et un résultat de test négatif ne suffit pas, ont averti les hauts responsables. Le secrétaire adjoint à la Santé du ministère de la Santé et des Services sociaux, l’amiral Brett Giroir, a déclaré que les tests de mardi peuvent renvoyer des résultats faux positifs ou faux négatifs et ne sont pas toujours une indication de l’infection d’une personne à ce moment-là.

«Un test qui est négatif aujourd’hui ne signifie pas que vous serez négatif demain ou le lendemain», a-t-il déclaré. «Ce n’est certainement pas une mauvaise chose de se faire tester avant de voyager car si le test est positif, vous devriez rester à la maison, sans poser de questions. Mais si vous obtenez un test négatif, vous n’obtenez pas de laissez-passer gratuit.

Les responsables projettent des hôpitaux plus tendus et plus de décès

Aussi sinistres que puissent paraître les chiffres actuels, les dirigeants et responsables locaux à travers le pays prévoient des semaines encore plus difficiles.

Au Colorado, plus de personnes sont maintenant infectées par le virus qu’à tout autre moment de la pandémie, a déclaré le gouverneur Jared Polis, déclarant que l’État est “au plus fort de l’infection”.

Sur sa trajectoire actuelle, le Colorado devrait plus que doubler son nombre actuel de morts, passant de plus de 2 800 à environ 6 600 d’ici la fin de cette année. C’est parce que les hôpitaux se remplissent déjà, rapportant près du double du nombre quotidien de nouveaux patients que l’État a vu au printemps, a déclaré Polis.

À Denver, environ 25 lits dans les unités de soins intensifs restent disponibles pour les patients, alors qu’il n’en reste que 14 à Colorado Springs, a-t-il ajouté.

En Californie, autre projection sombre. Le principal responsable de la santé de l’État a déclaré mardi que la Californie était également en plein essor. Les cas se développent plus vite et jamais. Et il s’attend à ce que les décès augmentent et que le système hospitalier subisse des pressions comme jamais auparavant.

Les hospitalisations ont augmenté de plus de 81% en deux semaines, a annoncé mardi le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux de Californie, le Dr Mark Ghaly, tandis que les admissions aux soins intensifs ont augmenté d’environ 57% au cours de la même période.

«Je pense certainement que le nombre de décès augmentera probablement… Tout comme nous dépassons notre plus grand nombre de cas et nous commençons à voir nos systèmes hospitaliers sous la pression de covid au-delà de ce qu’ils ont jamais été auparavant, l’idée que le nombre Les décès pourraient dépasser ce que nous avons été avant est également réel et vrai », a déclaré Ghaly.

Et à New York, le gouverneur Andrew Cuomo a déclaré mardi que l’État était sur la bonne voie pour voir “une augmentation majeure”, avec des taux d’hospitalisation en hausse de 128% au cours des trois dernières semaines.

Pour arrêter la propagation, plus de restrictions

Le maire de la ville de New York, Bill de Blasio, qui a annoncé la semaine dernière que les écoles publiques fermeraient, a déclaré mardi soir que d’autres restrictions seraient probablement en route.

«Malheureusement, c’est assez clair, dans la semaine ou les deux prochaines, nous devrions voir des restrictions substantielles. Je pense que la salle à manger intérieure sera fermée, les gymnases seront fermés », a-t-il dit. “Je ne suis pas content de ça, personne n’est content de ça, mais c’est ce qui s’en vient.”

D’autres restrictions ont été annoncées à Nashville cette semaine, où le maire John Cooper a déclaré que les restaurants et les bars seraient limités à une capacité maximale de 50%, avec une distanciation sociale.

De plus, il y aura un dernier appel à 22 h et un service de restauration et de boissons et aucune entrée dans les établissements après cette heure. Les nouvelles limites entreront en vigueur le 30 novembre.

«Des modifications supplémentaires sont apportées en réponse à l’augmentation continue des cas de covid et aux préoccupations concernant la capacité de l’hôpital», a écrit Cooper sur Twitter.

Dans la communauté durement touchée d’El Paso au Texas, le juge du comté Ricardo Samaniego a annoncé mardi un couvre-feu partiel qui permettrait de lutter contre les activités sociales et récréatives. Mais cela ne s’applique pas lorsque les résidents sont absents pour des affaires essentielles ou non essentielles. Le couvre-feu sera de 22 h 00 à 5 h 00 et expirera lundi.

“Vous pourriez acheter tout ce que vous avez besoin de faire dans toute entreprise essentielle ou non essentielle dans les conditions qui sont mises”, a-t-il déclaré. “Nous essayons de créer un équilibre entre la santé de notre communauté et l’économie.”

“Mais permettez-moi de souligner ce qui suit”, a déclaré le juge. C’est une ordonnance de garde à domicile. Les résidents sont fortement encouragés à rester à la maison. Si vous quittez votre domicile pour obtenir des services essentiels ou non, cet arrêté recommande fortement qu’une seule personne par famille participe à l’obtention de biens et services.

En Louisiane, le gouverneur John Bel Edwards a annoncé que l’État reviendrait à la phase 2 à partir de mercredi, au milieu d’une «troisième vague agressive de covid-19». En vertu de ces restrictions, les restaurants, les gymnases, les salons de coiffure, les salons de manucure, les cinémas et les entreprises non essentielles sont limités à 50% de leur capacité.

«Il n’y a pas une seule région de notre état qui ne connaît pas d’augmentation des nouveaux cas, des hospitalisations et de la positivité croissante des tests de covid. Et je suis extrêmement préoccupé par la trajectoire de la Louisiane et notre capacité à continuer de fournir des soins de santé à notre population si nos hôpitaux sont pleins de patients malades », a déclaré Edwards dans un communiqué.

“Il est maintenant temps de faire des changements”, a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, dans le Connecticut, le gouverneur a annoncé mardi qu’il avait signé un décret portant à 10 000 dollars les amendes maximales pour les entreprises qui enfreignent les règles de la covid-19. L’amende maximale précédente était de 500 $.

“Alors que la grande majorité des entreprises du Connecticut ont fait preuve d’un leadership incroyable et ont été des partenaires fantastiques sur ce front, nous avons vu un petit nombre d’entreprises en violation flagrante de ces normes de santé publique”, a déclaré le gouverneur Ned. Lamont, dans un communiqué. “C’est tout ce qu’il faut pour provoquer un événement très répandu qui conduit à un grand nombre de cas et d’hospitalisations.”

Les États commencent à se préparer à un éventuel vaccin

Bien qu’aucun vaccin candidat n’ait encore reçu le feu vert de la FDA, les préparatifs pour recevoir et distribuer le vaccin covid-19 de Pfizer ont commencé au Jackson Health System à Miami, en Floride, selon le Dr Lilian Abbo, responsable de la prévention. et contrôle des infections dans le système.

“Jackson Health System est l’un des cinq hôpitaux de l’état et le seul de Miami à recevoir le vaccin dans la première phase”, a déclaré Abbo à CNN.

“Nous commencerons par les agents de santé et les personnes à haut risque, les prestataires de première ligne, en suivant les directives du département de la santé et de l’État”, a-t-il déclaré.

Le gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, a déclaré avoir reçu de la Maison Blanche un message indiquant que l’État, avec d’autres, recevrait probablement son premier lot de vaccins à la mi-décembre. Il a déclaré que son bureau n’avait pas reçu le nombre exact de vaccinations que l’État recevrait. Mais il a déclaré que les travailleurs de la santé et toute personne en contact direct avec des patients atteints de COVID-19 auront la priorité pour obtenir le vaccin en premier.

Mais il reste encore un processus important à faire avant qu’un vaccin COVID-19 puisse obtenir ce feu vert, a déclaré mardi le commissaire de la FDA, le Dr Stephen Hahn.

“ Nos scientifiques analyseront les données et se rappelleront qu’il s’agit d’une étude portant sur plus de 44000 personnes.Nous allons donc examiner toutes les données des patients et faire très attention au traitement des nombres pour nous assurer que nous sommes d’accord avec la conclusion. sur la sécurité et l’efficacité », a déclaré Hahn au sénateur de Caroline du Sud Tim Scott dans une interview publiée sur Instagram.

Le comité consultatif de la FDA sur les vaccins et les produits biologiques connexes se réunira le 10 décembre pour discuter des données. Hahn a déclaré que les gens pourront voir la réunion virtuellement et qu’un résumé des données sera disponible en ligne.

“Ce comité nous fera rapport, et après avoir entendu leurs recommandations, nous passerons à autre chose”, a-t-il déclaré.

“Nous utiliserons ce processus pour toutes les autres candidatures soumises, quoi qu’il arrive”, a-t-il ajouté.

Naomi Thomas, Lauren Mascarenhas, Artemis Moshtaghian, Evan Simko-Bednarski, Sahar Akbarzai, Cheri Mossburg et Shelby Lin Erdman ont contribué à ce rapport.