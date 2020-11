COVID-19 :

. – Plus de 2,5 millions d’années de vie ont été perdues aux États-Unis à cause du coronavirus et, en moyenne, chaque personne avec un décès associé à Covid-19 a perdu un peu plus de 13 ans, selon une étude préliminaire publiée mardi dans MedRxiv. .

MedRxiv est un serveur de pré-impression, ce qui signifie que l’étude n’a pas été révisée par des pairs ou publiée dans une revue médicale.

«Dans cette étude, j’ai essayé de quantifier la prolongation de la vie perdue jusqu’à présent dans cette pandémie jusqu’au 3 octobre 2020, où des données sur la répartition par âge et sexe de plus de 194 000 décès associés au covid-19 étaient disponibles», dit l’étude, rédigée par Stephen Elledge, professeur de génétique à la Harvard Medical School et au Brigham and Women’s Hospital. “Ces calculs révèlent une perte de vie profonde mesurée en personnes-années de près de 2,5 millions de personnes / an début octobre 2020 aux États-Unis.”

Elledge a constaté qu’un total de 2 572 102 années-personnes avait été perdu en raison de 194 087 décès. Une fois ventilés par sexe, les hommes ont perdu 1 461 662 années de vie sur 104 896 décès et les femmes 1 110 440 années sur 89 191 décès.

Chaque personne a perdu, en moyenne, 13,25 personnes / an en raison du décès associé à la covid-19. Les hommes ont perdu un peu plus d’années de vie à 13,93 par rapport aux femmes qui en ont perdu 12,45.

Il a également constaté qu ‘«une proportion significative de décès dus au COVID-19 survient chez des personnes dans la quarantaine, la cinquantaine et la soixantaine qui avaient des dizaines d’années de vie devant elles».

Pour calculer le nombre d’années de vie perdues, Elledge a utilisé des données de la Social Security Administration pour analyser les espérances de vie normales et les données des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis sur les décès dus aux covid- 19 par tranche d’âge de 10 ans.

L’étude aboutit à des conclusions similaires à d’autres qui ont examiné les personnes / années perdues, dit-il, bien que les études précédentes prévoient un peu moins de personnes / années perdues à mort, ce qui pourrait avoir à voir avec la méthode d’analyse ou le fait que qui ont été menées avant la pandémie.

Elledge a écrit que sa recherche a des sources potentielles d’erreur, telles que la répartition des décès sur des périodes de 10 ans fournie par le CDC, le manque de répartition ethnique dans les données sur les décès et l’effet des comorbidités sur l’espérance de vie des femmes. décès dus au covid-19.