COVID-19 :

L’Andalousie est, selon le ministre régional de la Santé et de la Famille, Jesús Aguirre, “la communauté qui a donné le plus de vaccins” à ce jour. Selon les calculs du gouvernement andalou, la région est également celle avec le «pourcentage le plus élevé» de vaccination.

L’Andalousie a vacciné un total de 26.464 personnes jusqu’à dimanche dernier, ce qui représente 37,24% des 70000 vaccins Pfizer contre le coronavirus que la communauté a reçus.

Il faut rappeler qu’en novembre dernier, Aguirre calculait qu’entre 50 et 70% de la population andalouse serait vaccinée au printemps, des chiffres qui nous permettraient de commencer à parler de «immunité collective».

Certaines données qui invitent à l’optimisme pour un avenir proche, bien que maintenir l’alerte sociale et la conscience citoyenne à son maximum pour assurer une troisième vague aussi moins importante que possible après les dates de Noël de grande activité sociale dans la rue et à la maison.

Dans des déclarations aux journalistes de la ville cordoue de Baena, le ministre a souligné que «en Andalousie, il n’a cessé de vacciner pendant ces vacances de Noël », de sorte que “le calendrier de vaccination continue d’être maintenu de manière exhaustive”.

Par ailleurs, Aguirre a précisé que ce lundi il est vacciné dans le centre de santé de ladite commune et dans de nombreux autres lieux “, selon le calendrier établi par le groupe de travail vaccinations au niveau de l’Andalousie ».

185 centres pour personnes âgées vaccinées

Quant aux résidences, il a détaillé que le vaccin a déjà été administré dans 185 centres et d’ici le 14 janvier, ils veulent “avoir déjà terminé le premier tour dans toutes les résidences d’Andalousie et après 21 jours pour commencer le deuxième tour” de doses de vaccin, donc les chiffres sont “plutôt bons”, at-il assuré.

De même, il a précisé que 69225 vaccins doivent arriver à Séville et à Grenade ce jour-là, où “un” pool “de sécurité est conservé”, a-t-il fait remarquer, pour ajouter qu’il a confiance que “l’Europe et Pfizer enverront les vaccins en temps opportun”.

Cependant, il a ajouté que “s’il y a rupture de stock, comme cela s’est produit dans la première tranche”, ce qui est fait, c’est “qu’un certain volume de vaccins est maintenu à 80 degrés sous zéro avoir assuré le deuxième pose dans tous ceux qui ont été mis en premier, à 21 jours».

En revanche, le conseiller a déclaré que “si l’approvisionnement se déroule comme prévu, davantage de personnes continuent à être vaccinées et rien ne se passe”, alors qu’il a défendu d’avoir “un volume de sécurité pour assurer le second tour tous ceux qui reçoivent le premier vaccin.

Logistique des vaccins

De plus, Aguirre a estimé que «il y a plus de 500 infirmières formées, dont certaines sont des équipes mobiles et d’autres sont des équipes fixes », tout en expliquant que« en ce moment la logistique andalouse fonctionne très bien, centralisée en deux points: Séville et Grenade, où les vaccins sont conservés à moins 80 degrés et la distribution se fait quotidiennement dans les différents hôpitaux, centres de santé et résidences, où il est appliqué par des professionnels ».

De même, il a déclaré qu ‘”une fois la chaîne du froid perdue, vous avez quelques jours pour la mettre en place”, alors “il n’y a pas de problème s’il est conservé au réfrigérateur et mis le lendemain ou le lendemain“, A assuré le conseiller, qui a fait remarquer que” pour le moment, tout fonctionne selon le protocole établi au sein du groupe de travail sur les vaccins de la Junta de Andalucía “.