COVID-19 :

La fermeture des frontières décrétée avec le Royaume-Uni après l’apparition d’une nouvelle souche de covid-19 a piégé plus de 3000 camionneurs espagnols à l’entrée de l’Eurotunnel et au port de Douvres. De la Confédération espagnole du transport de marchandises (CETM), ils soulignent que la situation n’est pas durable et qu’ils ont contacté le gouvernement de Pedro Sánchez pour exiger une solution, mais pour le moment, ils n’ont pas eu de réponse.

C’est calme. Nous estimons que plus de 3000 transporteurs, ainsi que beaucoup d’autres d’autres nationalités ils sont piégés aux frontières dans une situation déplorable. La grande majorité d’entre eux sont bloqués sur la route ou même sur une épaule. De plus, compte tenu du fait que nous sommes maintenant à Noël, il y a un plus grand nombre de transports que d’habitude et de nombreux transporteurs concernés ne pourront pas passer le réveillon de Noël avec leurs familles », précisent-ils à OKDIARIO de Cetm.

La nouvelle souche de coronavirus a fait craindre parmi les pays de l’Union européenne (UE) que le virus se propage rapidement, comme il l’a fait lors de la première vague. De cette manière, la plupart des pays ont opté ces derniers jours pour annuler les communications avec le pays britannique. Face à cette situation, la Commission européenne (CE) a demandé mardi aux pays de l’UE une plus grande coordination dans leur réponse à la nouvelle souche de coronavirus détectée au Royaume-Uni et que ils lèveront les interdictions des vols et des trains pour s’assurer qu’ils peuvent effectuer les déplacements essentiels et la chaîne d’approvisionnement n’est pas coupée.

«Il faut débloquer cette situation immédiatement. Les camionneurs piégés sont coincés ensemble en mauvais état, ce qui n’est pas recommandé pour éviter la propagation du virus. Les transporteurs concernés proviennent de différentes communautés autonomes et nous nous inquiétons de l’état des marchandises qui entrent à l’intérieur de ces camions et de la manière dont ils peuvent atteindre leur destination finale », ajoutent-ils de Cetm.

À la fin de ce mardi, le gouvernement a publié une déclaration dans laquelle il soulignait que «le ministère des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la coopération travaille avec le Royaume-Uni et la France pour faciliter le retour des transporteurs et des citoyens espagnols touchés par la fermeture temporaire. de la frontière avec la France dès que possible. Cette information est devenue connue après avoir appris que la France ouvrira les frontières après avoir exigé une PCR négative des porteurs qui proviennent du Royaume-Uni et ne répondent pas aux demandes qui ont été faites par le Cetm et d’autres associations.

Et est-ce le L’Association des entrepreneurs des transports (ATFRIE) a également demandé au gouvernement d’intervenir au blocus subi par les transporteurs espagnols au Royaume-Uni pour qu’ils puissent rentrer en Espagne. De cette manière, le président, José María Arnedo Medina, a fait appel à la santé et à l’intégrité des conducteurs et au désastre économique qui entraîne la perte de produits périssables des agriculteurs et des commerçants.

Brexit

Il faut tenir compte du fait qu’un autre des facteurs qui affecte cette situation est le fait que nous sommes quelques jours avant la rupture commerciale entre le pays britannique et l’Union européenne (UE). Actuellement, les deux parties mènent des pourparlers contre la montre pour débloquer certains des principaux obstacles qui empêchent la conclusion d’un accord, comme l’accès de la flotte européenne aux eaux britanniques.

«De nombreuses entreprises et pays ont choisi d’avancer les expéditions pour éviter d’éventuels problèmes une fois que le Brexit se matérialisera le 1er janvier. De cette façon, il cherche à contourner l’éventuelle entrée en vigueur de nouveaux tarifs, et cela a conduit à plus de transporteurs que d’habitude. Par ailleurs, les commandes pour la campagne de Noël ont également favorisé cette situation », expliquent des sources du Cetm à ce journal.

Face à cet effondrement, Bruxelles est consciente que il est important de prendre rapidement des “ mesures de précaution temporaires“Pour contenir la propagation de cette nouvelle souche, c’est pourquoi il estime que tous les mouvements jugés non essentiels entre le Royaume-Uni et les pays de l’UE devraient être” découragés “. Cependant, il estime également que les interdictions “généralisées” des vols et des trains reliant le Royaume-Uni aux pays de l’UE doit être “retiré”, compte tenu de la nécessité de garantir que les déplacements essentiels peuvent avoir lieu et de permettre à la chaîne d’approvisionnement de continuer à fonctionner normalement.

L’exécutif espagnol a annoncé mardi que la restriction pour les vols et les navires en provenance du Royaume-Uni est entrée en vigueur ce mardi à 18h00 et fonctionnera pendant les 14 prochains jours, bien que l’entrée de citoyens ou de résidents en Espagne et en Andorre soit autorisée. Malgré cette situation, les restrictions ils n’affectent pas les conducteurs des tracteurs des produits roulés, ni au personnel aéronautique nécessaire à l’exercice des activités de transport aérien.

De la même manière, le gouvernement espagnol envisage d’autres exemptions liées au transport aérien ou maritime d’État, à l’exclusion du fret, d’urgence ou humanitaire, ou aux navires qui ont quitté un port du Royaume-Uni avant le début de la restriction et qui reviennent vers à la maison après avoir effectué votre service. Malgré ces progrès, des milliers de camionneurs Ils ne savent pas s’ils pourront passer les vacances de Noël avec leurs familles et l’exécutif de Sánchez n’a pas encore répondu à son appel à l’aide.