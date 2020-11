COVID-19 :

95 morts en seulement 24 heures, c’est le triste équilibre du jour le plus noir de cette deuxième vague de coronavirus en Andalousie. Jamais auparavant près d’une centaine de personnes n’avaient perdu la bataille contre le coronavirus en une seule journée. C’est le pire chiffre enregistré qui fait que l’Andalousie dépasse la barre des 3 000 morts. Ces personnes ont perdu la vie à cause d’un virus qui semble n’avoir aucun frein en Andalousie. Le Conseil appliquera dès aujourd’hui de nouvelles mesures qui tenteront de réduire les infections et de prévenir davantage de décès.

95 décès et 2845 positifs en une seule journée en Andalousie

Le bilan des décès, un total de 95 fera de cette journée la pire de cette deuxième vague. En ce qui concerne l’origine de ces défunts, la majorité 28 étaient de la province de Séville et 22 de Grenade. Le reste des décès est survenu à Malaga avec 13, Jaén avec 12, Cadix avec neuf, Córdoba avec huit, Huelva avec deux et Almería avec un.

Comme si ces chiffres n’étaient pas assez tristes, ils sont toujours un problème. positifs qui atteignent près de 2845. Séville est à nouveau la province avec le plus de cas quotidiens avec 852, suivie de Cadix avec 503, Malaga avec 401, Jaén avec 344, Grenade avec 253, Cordoue avec 227, Almería avec 172 et Huelva avec 93. Les meilleures données sont Granda qui le fait Il a occupé quelques jours les premières places, grâce aux restrictions, le virus a été largement maîtrisé.

Poursuivant l’avancée de ce virus dans cette communauté autonome, les hôpitaux andalous ont à nouveau enregistré mardi une nouvelle augmentation de leur pression sanitaire. Ajouter 143 plus admis en 24 heures à 3478, 542 il y a plus d’une semaine, dont 460 en unité de soins intensifs (USI), trois de plus qu’hier, 60 de plus qu’il y a une semaine et 22 de plus que ceux inscrits au pic maximum du 30 mars dernier.

La pression ne s’arrêtera pas bien qu’ils soient loin de s’effondrer, ce ne sont pas des données positives, au contraire. L’Andalousie est durement touchée par ce virus qui n’abandonne pas. Les points positifs commencent à décliner, mais la preuve la plus évidente qu’il reste encore un long chemin à parcourir pour atteindre les objectifs fixés sont ces décès et l’augmentation des hospitalisations. Cet hiver peut être particulièrement difficile ces jours-ci.

Plus de 3000 personnes sont mortes de ce virus. Un fait qui est significatif, ce chiffre représente ceux qui n’ont pas pu vaincre le coronavirus. Des familles entières qui ont été détruites, ce sont des pères, des mères, des grands-parents, des grands-mères, des frères ou des sœurs qui ne rentreront jamais chez eux. Tout effort est moindre si nous prenons en compte la chance de pouvoir avoir nos proches et de savoir qu’ils sont protégés. La Junta de Andalucía doit trouver le bon moyen de protéger ses habitants et éviter que ce chiffre n’augmente.