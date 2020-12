COVID-19 :

Comment le corps réagit-il après l’administration du vaccin? 12h45

. – Le feu vert pour un vaccin COVID-19 pourrait venir n’importe quel jour aux États-Unis, mais les principaux experts de la santé préviennent que le pays n’est qu’au début d’un hiver qui devrait être l’un des plus difficiles de l’histoire. du pays.

«Nous sommes dans une crise sanitaire sans précédent dans ce pays. La maladie est partout: Midwest, côte ouest, côte est, nord, sud. Les agents de santé sont épuisés, les hôpitaux sont totalement pleins », a déclaré l’ancienne secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Kathleen Sebelius à CNN mercredi soir.

Le mois de décembre a déjà été dévastateur. Mercredi, il a enregistré plus de 3100 décès dus au covid-19, le plus grand nombre de décès quotidiens depuis le début de la pandémie, battant un record établi il y a quelques jours à peine. Actuellement, il y a plus de 106 600 patients COVID-19 dans tout le pays, le plus grand nombre possible, selon le Covid Tracking Project. Et le nombre moyen de nouveaux cas quotidiens dans le pays est maintenant supérieur à 200 000, et c’est alors que les experts s’attendent à ce qu’une nouvelle vague commence bientôt, alimentée par les voyages et les rassemblements de Thanksgiving qui ont eu lieu le mois dernier.

Les vaccins Covid-19 sont une “lumière vraiment significative au bout du tunnel”, a déclaré Sebelius, mais dans les mois à venir, il est crucial que les Américains restent vigilants et respectent les consignes de sécurité, telles que le port de masques, la distanciation sociale. et évitez les réunions en salle.

“Nous devons prendre ce que nous avons appris au cours des huit derniers mois et le mettre vraiment en pratique, afin de ne pas continuer à avoir cette quantité impensable de décès et de maladies”, a-t-il déclaré.

Son avertissement de la semaine dernière a été repris par d’autres responsables et experts de la santé de premier plan qui avertissent que même si un vaccin est presque là, le pays ne subira probablement pas d’impacts significatifs avant 2021, et c’est le cas. si suffisamment de personnes sont vaccinées.

Disons que nous faisons vacciner 75%, 80% de la population. Je pense que si nous le faisons assez efficacement au cours du deuxième trimestre de 2021, au moment où nous arriverons à la fin de l’été … nous pourrions avoir une immunité collective suffisante pour protéger notre société à l’approche de la fin de 2021, nous pourrions être très proches, un certain degré de normalité qui est proche de ce que nous étions auparavant », a déclaré le Dr Anthony Fauci lors d’un webinaire à la TH Chan School of Public Health de Harvard mercredi.

Un grand défi: atteindre les communautés américaines qui doutent du vaccin et sont sceptiques quant à la science qui le sous-tend.

«Nous voulons nous assurer que les vaccins sont effectivement livrés, et nous craignons que cela ne se produise pas», a déclaré Paul Ostrowski, qui dirige l’approvisionnement, la production et la distribution de l’opération Warp Speed. Morning America »mercredi.

“Nous devons instaurer la confiance dans le peuple américain”, a-t-il déclaré. “Nous voulons simplement nous assurer que tout le monde reçoit ce vaccin, car nous devons retrouver nos vies.”

LIS: ANALYSE | Oui, il y a un vaccin, mais pas assez pour tout le monde

De nouvelles mesures à travers le pays

Alors que la pandémie se poursuit, les dirigeants locaux et étatiques continuent de resserrer les restrictions dans l’espoir de ralentir à la fois la propagation du virus et ses effets mortels.

Le maire de Baltimore, Brandon Scott, a annoncé mercredi de nouvelles mesures, fermant tous les restaurants intérieurs et les activités récréatives, telles que les pistes de bowling, les salles de billard et les bars à chicha.

Sur la base des modèles COVID-19, une intervention était nécessaire, ont déclaré les responsables de la santé de la ville.

“La ville de Baltimore n’a pas eu à mettre en œuvre des restrictions aussi sévères depuis les premiers jours de la pandémie et la mise en œuvre de l’ordre de rester à la maison”, a écrit le département de la santé de la ville sur Twitter. “Malheureusement, avec le volume de nouveaux cas que nous voyons et les implications que cela a sur l’utilisation des hôpitaux, pendant une période de transmission communautaire généralisée, les activités telles que manger, boire et fumer à proximité des autres ne devraient pas continuer.”

Dans le Mississippi, le gouverneur Tate Reeves a signé une nouvelle ordonnance qui ajoute des limites plus strictes aux rassemblements intérieurs et extérieurs et déplace davantage de comtés vers la liste des mandats masqués de l’État, soit 61 des 82 comtés de l’État ils sont sous le commandement de masques.

Le gouverneur de l’Indiana a déclaré qu’il demanderait aux hôpitaux de reporter ou de reporter les procédures non urgentes effectuées dans un hôpital pour patients hospitalisés du 16 décembre au 3 janvier afin de préserver la capacité de l’hôpital.

Le gouverneur Eric Holcomb a également annoncé de nouvelles limites sur les rassemblements sociaux à partir de ce week-end, sur la base de la zone de couleur (déterminée par les cas hebdomadaires pour 100 000 et le taux de positivité sur sept jours) dans les comtés.

En Alabama, la gouverneure Kay Ivey a annoncé mercredi qu’elle prolongerait de six semaines l’ordonnance de sécurité intérieure de l’État qui comprend un mandat de masque à l’échelle de l’État. Et les responsables du Dakota du Nord ont annoncé la prolongation de deux commandes qui exigent des couvertures faciales et limitent la capacité des bars, des restaurants et d’autres lieux d’événements.

20 millions pourraient être vaccinés dans les semaines à venir

Aujourd’hui, plus de la moitié (53%) de tous les Américains disent qu’ils recevraient probablement un vaccin COVID-19 de première génération dès qu’il sera disponible, selon les résultats d’une nouvelle enquête Axios-Ipsos. Ce nombre est passé de 51% avant Thanksgiving à 38% début octobre.

La Food and Drug Administration (FDA) n’a encore homologué aucun vaccin. Mais une autorisation d’utilisation d’urgence est attendue prochainement et environ 20 millions de personnes devraient être vaccinées dans les semaines à venir, a déclaré mercredi à CNN le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar.

Pendant ce temps, au Royaume-Uni, “des milliers” de personnes ont été vaccinées mardi, premier jour du lancement du vaccin Pfizer / BioNTech, selon le National Health Service (NHS).

Un jour plus tard, les responsables de la santé ont déclaré que les personnes ayant «des antécédents significatifs de réactions allergiques» ne devraient pas recevoir le vaccin, après que deux agents de santé aient ressenti des symptômes après avoir reçu une injection.

REGARDEZ: Les personnes allergiques doivent évaluer leur état avant de recevoir le vaccin, selon un spécialiste

La FDA ne «coupera pas les coins» lorsqu’elle décidera d’autoriser ou non le vaccin, a déclaré Azar, affirmant qu’il était convaincu que ce qui s’est passé au Royaume-Uni serait «quelque chose que la FDA considère.

Les vaccins sont également susceptibles de commencer maintenant au Canada, où les responsables de la santé ont annoncé mercredi une approbation d’urgence pour le vaccin covid-19 de Pfizer.

Azar a déclaré qu’il restait convaincu que d’ici la fin du deuxième trimestre de 2021, tout Américain qui souhaite un vaccin pourra l’obtenir.

“Bien que nous ayons un si bel avenir devant nous, nous sommes confrontés à des tendances extrêmement inquiétantes dans la propagation du virus”, a déclaré Azar. “Pour l’instant, nous devons redoubler les étapes qui peuvent nous garder tous en sécurité.”

Cheri Mossburg, Naomi Thomas, Jamiel Lynch, Ganesh Setty, Melissa Alonso et Kay Jones de CNN ont contribué à ce rapport.