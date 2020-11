COVID-19 :

Le décret de l’état d’alarme pour la deuxième vague de coronavirus a été approuvé par le gouvernement espagnol après avoir accumulé plus de 4000 caisses importées depuis le début de la désescalade de la première vague le 11 mai. Un chiffre qui montre que les contrôles anti-Covid aux frontières de l’Espagne n’ont pas été efficaces.

C’est ce que disent les données de l’exécutif social-communiste qui collecte le Centre de Coordination des Alertes et Urgences Sanitaires (CCAES) du Ministère de la Santé. Plus précisément, depuis le 11 mai dernier, début de la phase 1 de la désescalade, jusqu’au 29 octobre, 4007 positifs confirmés de coronavirus provenant d’autres pays sont entrés en Espagne.

Comme l’explique la Direction générale de la santé publique, la source pour la réalisation de ces statistiques sont «les cas notifiés au Réseau national de surveillance épidémiologique par les communautés autonomes classées comme importées d’un autre pays. Les gens ont pu passer différents moyens de transport, y compris les bateaux », indique le gouvernement. Cependant, les patients asymptomatiques et tous ceux qui ont contourné les contrôles ne sont pas comptés ici – la PCR n’est pas nécessaire pour entrer aux frontières espagnoles – et après la propagation de la maladie, ils n’ont jamais été identifiés comme des cas confirmés.

Par communautés, les données proposées par le ministère de la Santé placent Madrid, principal point d’entrée dans le pays pour les passagers étrangers, comme la plus touchée par cette absence de contrôles efficaces, avec 758 caisses importées. Il est suivi des îles Canaries, avec 653; Andalousie, avec 561; et la Catalogne, avec 335. De leur côté, les villes autonomes de Ceuta (11) et Melilla (7) et la communauté des Asturies (10) apparaissent comme les moins touchées.

Dans le dernier décret de l’état d’alarme approuvé par le gouvernement de Pedro Sánchez, le contrôle dans les aéroports, les ports et les autres entrées du pays n’est toujours pas renforcé par des tests fiables. L’obligation de réaliser un PCR à destination c’est une mesure inexistante en Espagne aujourd’hui. Ce n’est qu’aux Canaries qu’une telle exigence de réaliser des tests a été établie pour les voyageurs, que ce soit à l’origine ou à destination (centre de santé des îles, clinique ou laboratoire).

L’exécutif de Sánchez est parti les îles Canaries en dehors du nouveau décret d’alarme fixant un couvre-feu nocturne obligatoire ou un confinement jusqu’au 9 novembre de 23h00 à 6h00, avec possibilité de moduler le départ une heure plus tôt ou plus tard par les communautés autonomes. Sánchez a brandi que les îles Canaries se débarrassent du couvre-feu “Pour ses bonnes données épidémiologiques”, alors que la raison sous-jacente ici est la tentative du gouvernement social-communiste de sauver le tourisme dans les îles.

Un échec”

Le président de la Communauté de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, l’une des voix que le gouvernement a sollicitées pour effectuer des tests à destination, notamment à l’aéroport de Barajas, a déclaré que l’état d’alarme «c’est un échec parce que ça aurait pu être évité étant donné que l’exécutif du PSOE-Podemos a pu entreprendre les réformes législatives qu’il avait promis “d’éviter de le faire”. De l’avis d’Ayuso, cette nouvelle alarme approuvée pendant six mois “fait fuir” l’initiative privée et le tourisme, bien qu’il ait jugé “positif” que les autonomies puissent désormais “marcher avec une plus grande sécurité juridique”, d’où l’abstention du PP. jeudi dernier dans l’autorisation du Congrès sur la prolongation de l’alarme.

Cela a été expliqué par le président du PP, Pablo Casado, qui a reproché à Sánchez de ne pas avoir suivi le «plan B» proposé par le populaire pendant des mois, ce qui aurait permis de limiter la mobilité en cas de pandémie par une modification de la loi générale de santé publique de 1986. Sans recours à l’exceptionnalité de l’état d’alarme.

De son côté, Vox a voté contre cette prorogation et fera appel devant la Cour constitutionnelle, demandant également la suspension préventive de sa validité, ce qui restreint également les manifestations. Depuis la formation de Santiago Abascal, ils dénoncent que le gouvernement de Sánchez entend «cache encore une fois ton échec » lorsqu’il s’agit de faire face à cette pandémie, de transférer leurs responsabilités aux citoyens et après avoir refusé d’effectuer des tests dans les aéroports ou des tests massifs sur la population, comme c’est le cas en Slovaquie dans les bureaux de vote.

«Ce sont les mêmes qui n’ont pas contrôlé l’assainissement pour que là où il n’y avait pas de lits, les malades puissent être détournés. Ce sont les mêmes qui nous ont soumis mesures plus strictes de toute l’Europe et nous avons obtenu les pires résultats », a déploré le porte-parole de Vox au Congrès des députés, Iván Espinosa de los Monteros, faisant référence aux partenaires du gouvernement PSOE-Podemos.