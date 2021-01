COVID-19 :

Les cas de Covid-19 diminuent de 11% aux États-Unis 0:45

. – Les États-Unis viennent de dépasser 24 millions de cas de COVID-19, et plus de 60% d’entre eux ont été signalés depuis le jour du scrutin.

Les chiffres effrayants font suite à des augmentations brutales ces derniers mois, au cours desquels les États-Unis ont vu des centaines de milliers de nouveaux cas par jour, tandis que le nombre d’hospitalisations et de décès liés au covid-19 a atteint des niveaux records.

Et près d’un an depuis que le premier cas de COVID-19 a été signalé aux États-Unis, le nombre de morts dans le pays approche rapidement les 400000, soit plus que le nombre d’Américains morts pendant la Première Guerre mondiale, la guerre du Vietnam. et la guerre de Corée combinée. Et c’est à peu près le même nombre d’Américains qui sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale.

Actuellement, plus de 123 800 Américains sont hospitalisés avec le virus, selon le Covid Tracking Project.

Bien que ce nombre puisse être inférieur à son sommet du 6 janvier de 132 476, les hôpitaux et les travailleurs de la santé à travers le pays sont toujours sous une pression énorme. En Géorgie, un responsable de l’hôpital a déclaré à l’affilié de CNN, WSB, qu’ils étaient tellement bondés qu’ils devaient soigner des patients dans les couloirs et les ambulances.

Au Texas, la ville de Laredo a manqué de lits dans les unités de soins intensifs (USI) et a envoyé un message d’urgence aux résidents les exhortant à rester chez eux, a déclaré la porte-parole de la ville, Noraida Negron. Au cours du week-end, la ville a dû envoyer plusieurs patients dans des hôpitaux d’autres régions pour faire face à l’augmentation.

“Nous n’avions aucun lit du tout”, a ajouté Negron.

Il y a une bonne raison de garder ta garde

Bien que les nouveaux cas à travers le pays affichent également une tendance à la baisse depuis leur sommet la semaine dernière, les experts exhortent les Américains à ne pas baisser la garde pour l’instant.

D’une part, même avec l’amélioration apparente, le pays a encore enregistré en moyenne 207 000 nouveaux cas par jour au cours des sept derniers jours.

“Le virus s’est établi dans la population et ne va nulle part”, a déclaré l’expert en maladies infectieuses Amesh Adalja à CNN. “Nous allons voir beaucoup de transmission jusqu’à ce que nous franchissions le seuil de l’immunité collective.”

Mais aussi, la variante de covid-19 identifiée pour la première fois au Royaume-Uni se propage à travers les États-Unis et les experts ont averti que, même si elle ne semble pas être plus mortelle, elle est plus facile à transmettre et entraînera encore plus d’infections.

Plus de 120 cas de la variante ont été identifiés dans 20 États, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis. Et l’agence a averti la semaine dernière qu’un modèle de trajectoire de la variante aux États-Unis “montre une croissance rapide au début de 2021”.

«À certains égards, il est bien pire qu’il soit plus contagieux car il infectera beaucoup plus de personnes et, malheureusement, il finira probablement par tuer plus de personnes», a déclaré le Dr Ashish Jha, doyen de l’École de santé publique de l’Université. de Brown à CNN, lundi soir.

Le maire de New York, Bill de Blasio, a déclaré lundi que l’écart était le plus grand défi auquel la ville était confrontée.

«Notre leadership dans le domaine de la santé ici à New York dit que nous courons contre la montre pour vacciner autant de personnes que possible avant que la variante britannique ne se propage comme une traînée de poudre», a-t-il déclaré à CNN.

Ils étudient l’immunité des personnes après avoir contracté le covid-19 0:40

9 États ont administré plus de la moitié de leurs doses de vaccin

Aux États-Unis, plus de 12 millions de personnes ont reçu la première dose du vaccin COVID-19 et plus de 31 millions de doses ont été distribuées, selon les données des CDC.

Le rapport entre les doses distribuées et les doses administrées est d’environ 39%, mais la métrique varie considérablement d’un état à l’autre.

Environ neuf États et Washington, la capitale du pays, ont administré plus de 50% des doses de vaccin distribuées, selon les données du CDC. Ce sont le Colorado, le Connecticut, le Kentucky, la Louisiane, le Montana, le Dakota du Nord, le Dakota du Sud, le Texas et la Virginie occidentale.

Deux États ont administré moins de 25% de leurs doses: l’Alabama et la Géorgie.

Comment d’autres États tentent d’augmenter les vaccins

Pour augmenter leur nombre, certaines régions du pays s’efforcent de trouver des moyens d’augmenter la distribution de vaccins.

Dans le Wisconsin, le gouverneur Tony Evers était à l’inauguration d’un nouveau site de vaccination lundi à Prevea Health / University of Wisconsin-Green Bay Kress Events Center.

Tommy Thompson, président du système de l’Université du Wisconsin, a déclaré que d’autres sites de vaccination ouvriraient bientôt, dans le but d’ouvrir des sites sur les 26 campus du système.

Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a annoncé que l’État lançait un programme pilote de vaccination et s’associera avec les écoles et les districts sanitaires locaux pour cibler certaines populations.

«Ces sites serviront dans un premier temps les adultes de 65 ans et plus, ainsi que les éducateurs de la prématernelle à la 12e année, le personnel scolaire et les éducatrices et éducateurs», indique un communiqué de presse du bureau du gouverneur. “Le programme pilote de vaccination communautaire sera la base des cliniques de vaccination de masse dans les communautés du Minnesota une fois que le gouvernement fédéral augmentera l’offre de vaccins.”

En Californie, tous les résidents du comté de Los Angeles âgés de 65 ans et plus pourront recevoir le vaccin plus tard cette semaine, en vertu d’un nouveau décret signé par la présidente du conseil de surveillance, Hilda Solis.

Cela survient quelques jours à peine après que les responsables de la santé du comté ont déclaré qu’ils n’avaient pas suffisamment de fournitures pour commencer à vacciner ce groupe d’âge, après que l’État a élargi l’éligibilité.

“Si nous voulons sortir un jour de cet hiver sombre, il est essentiel que nous procédions à la vaccination des personnes de 65 ans et plus dès que possible, conformément aux recommandations du gouverneur Gavin Newsom”, a déclaré Solis dans un communiqué.

Enquête sur l’utilisation abusive d’Eventbrite pour la vaccination 1:19

En Floride, 40000 personnes sont en retard pour leur deuxième dose

Pendant ce temps, en Floride, plus de 40000 personnes qui ont reçu leur première dose de vaccin sont en retard sur le calendrier de leur deuxième dose, selon le dernier rapport du département d’État de la Santé.

Les individus «extemporanés» sont définis comme «ceux qui ont reçu leur première dose et qui ont dépassé le temps recommandé pour recevoir leur deuxième dose».

On ne sait pas pourquoi les résidents sont en retard.

Les deux vaccins homologués pour le marché américain ont deux doses. La deuxième dose doit être administrée 21 jours après la première, pour le vaccin Pfizer / BioNTech, et 28 jours plus tard, pour le vaccin Moderna.

Les données viennent alors que le Dr Anthony Fauci a souligné l’importance de s’en tenir aux deux doses complètes du vaccin dans les délais appropriés.

S’exprimant lors de l’événement du Conclave du clergé noir Choose Healthy Life lundi, Fauci a déclaré qu’une expérience avait récemment été menée pour évaluer différents schémas posologiques chez des personnes âgées de 18 à 55 ans. Les résultats ont montré que lorsqu’une demi-dose était administrée suivie d’une demi-dose de rappel, le niveau d’anticorps produits était comparable à celui d’une personne ayant reçu deux doses complètes.

“Cependant, ce n’est pas une preuve clinique qu’ils sont également comparables pour les protéger”, a-t-il déclaré.

“En termes simples, gardez la dose complète, puis l’autre dose complète.”

– Amanda Watts, Ashley Killough, Naomi Thomas, Michael Nedelman, Lauren Mascarenhas, Gregory Lemos, Deidre McPhillips et Jacqueline Howard de CNN ont contribué à ce rapport.