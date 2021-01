COVID-19 :

. – Plus de 38 000 Américains sont morts de Covid-19 au cours des deux premières semaines de la nouvelle année.

Selon une prévision conjointe publiée par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 92 000 autres mourront du virus au cours des trois prochaines semaines environ.

Les chiffres sont effrayants et reflètent ce que les experts en santé publique ont mis en garde à plusieurs reprises: alors que la fin est en vue, avec l’aide de la vaccination déjà en cours, le pays doit encore faire face à des temps difficiles.

Actuellement, plus de 130 300 personnes sont hospitalisées avec le virus, selon les données du COVID Tracking Project.

En Pennsylvanie, les responsables ont déclaré que le nombre d’hospitalisations approchait du double du pic enregistré au printemps. Le gouverneur de la Louisiane a déclaré plus tôt cette semaine que l’état connaissait une “augmentation énorme” des infections et des hospitalisations. Et en Arizona, les responsables ont signalé mardi un nombre record d’hospitalisations et d’occupation des unités de soins intensifs (USI) du COVID-19.

Des centaines de milliers d’infections s’ajoutent chaque jour au décompte de la nation. Les États-Unis ont ajouté plus de trois millions de nouvelles infections signalées depuis le début du mois.

Dans le comté de Los Angeles, environ un habitant sur trois a été infecté par le virus depuis le début de la pandémie, selon les données publiées par les responsables du comté. Les épidémies ont augmenté dans les lieux de travail, ainsi que dans les écoles et les garderies, ont-ils déclaré.

Faisant écho aux avertissements d’autres dirigeants, les responsables de Los Angeles ont ajouté qu’ils “n’ont pas encore pleinement vu l’effet de la diffusion de la période de Noël au nouvel an”.

Et avec tous les yeux maintenant rivés sur la capitale nationale avant le jour de l’inauguration de Joe Biden, les cas à Washington n’ont jamais été aussi élevés. À l’heure actuelle, il enregistre en moyenne plus de 320 nouveaux cas par jour, soit une augmentation d’environ 38% par rapport à la semaine précédente. La capitale du pays a signalé un total de plus de 32600 cas de covid-19 depuis le début de la pandémie, dont environ 10% ont été ajoutés en 2021.

Les États élargissent les groupes éligibles à la vaccination

Jusqu’à présent, plus de 29,3 millions de doses du vaccin covid-19 ont été distribuées dans tout le pays, et plus de 10,2 millions d’Américains ont reçu leur première dose, selon les données du CDC.

Et certains experts ont encouragé les États à étendre l’éligibilité à plus de groupes, pour aider à accélérer l’administration des vaccins.

Dans le New Jersey, les résidents de 65 ans et plus et les résidents de 16 à 64 ans atteints de certaines maladies chroniques peuvent désormais s’inscrire au vaccin, ont annoncé mercredi les autorités. La Californie a également élargi ses critères d’éligibilité pour inclure les résidents de 65 ans et plus. Un communiqué de presse du département de la santé de l’État a ajouté que les travailleurs de la santé et les résidents des établissements de soins de longue durée restent la priorité absolue de la Californie pour les vaccins.

“Il n’y a pas de priorité plus élevée que de distribuer efficacement et équitablement ces vaccins le plus rapidement possible à ceux qui sont confrontés aux conséquences les plus graves”, a déclaré le gouverneur Gavin Newsom dans un communiqué. «Les personnes de 65 ans et plus sont désormais le prochain groupe éligible à commencer à se faire vacciner. Pour ceux qui ne sont pas encore éligibles aux vaccins, ce sera leur tour.

Les annonces font suite à des annonces similaires faites par des dirigeants d’État, y compris le gouverneur du Mississippi, Tate Reeves, qui a déclaré plus tôt cette semaine que les résidents de 65 ans et plus ou ceux souffrant de problèmes de santé préexistants pouvaient prendre des rendez-vous pour les vaccins contre les covid. -19.

“Ma priorité absolue n’est pas d’essayer de combattre cette pandémie avec des ordres de plus en plus stricts”, a déclaré Reeves. “La distribution du vaccin s’améliore de plus en plus, et c’est notre objectif maintenant.”

Ouverture de centres de vaccination de masse

Et comme la liste des personnes pouvant se faire vacciner s’allonge, les États introduisent davantage d’options pour se faire vacciner.

Le maire de New York, Bill de Blasio, travaille sur un plan d’utilisation du Yankee Stadium comme centre de vaccination, a-t-il annoncé mercredi.

“Ce plan est en marche”, a-t-il dit. Il a ajouté que la ville publiera plus de détails lorsque le plan sera élaboré.

L’annonce de De Blasio est intervenue un jour après que lui et le propriétaire des New York Mets, Steve Cohen, ont déclaré qu’un méga-centre de vaccination de 24 heures serait mis en place à Citi Field dans le Queens plus tard ce mois-ci.

À Hawaï, des responsables ont annoncé mercredi qu’ils ouvriraient deux nouveaux sites de vaccination de masse contre le covid-19, qui devraient vacciner entre 3000 et 4000 personnes par jour dans quelques semaines.

Et en Californie, le Disneyland Resort d’Anaheim est désormais le premier “super” site de vaccination du comté d’Orange contre le COVID-19. Des centaines de voitures s’étaient alignées pour son dévoilement mercredi, a rapporté l’affilié de CNN KCAL / KCBS.

Le site sera en mesure de vacciner plus de 7 000 personnes chaque jour, a déclaré Andrew Do, président par intérim du conseil de surveillance du comté, lors d’une conférence de presse mercredi.

Voici comment les pharmacies vous aideront

Les pharmacies joueront également un rôle clé en aidant à administrer les vaccins.

Mercredi, le chef de l’une des plus grandes chaînes de pharmacies du pays a exprimé son optimisme quant au fait qu’elle pourrait bientôt administrer jusqu’à un million de doses de vaccins par jour.

«Nous avons bon espoir que le programme fédéral se développera bientôt et ouvrira une distribution plus directe aux pharmacies à travers le pays, ce qui élargira l’accès», a déclaré mercredi la vice-présidente exécutive de CVS Health, Karen Lynch, lors de l’événement annuel. Conférence JP Morgan sur les soins de santé.

CVS peut livrer 25 millions de vaccins par mois, a déclaré Lynch, via ses magasins de détail à travers le pays.

«Nous avons une grande portée», a ajouté Lynch, affirmant que les 10 000 magasins de l’entreprise pouvaient atteindre environ 85% de la population américaine.

Walgreens a également déclaré plus tôt cette semaine qu’il prévoyait d’administrer environ 30 millions de doses du vaccin COVID-19 dans tout le pays d’ici la fin de cet été, une fois que les vaccins seront disponibles pour la population générale.

La chaîne de pharmacies a déclaré qu’elle recrutait et formait du personnel et augmentait les capacités de sauvegarde numérique et téléphonique en vue d’une mise en œuvre plus large de la vaccination.

«Nous nous assurons que tout le monde est prêt dès que les vaccins seront disponibles en vrac, ce qui, selon nous, le sera probablement en mars, avril», a déclaré le directeur de l’exploitation de Walgreens, Alexander Gourlay, lors de la conférence.

