Joe Biden a averti que la pire conséquence de l’obstruction de Donald Trump au processus de transition est que “plus de gens mourront” du COVID-19

Le président élu des États-Unis, Joe Biden, a prévenu ce lundi que la pire conséquence de la obstruction du président Donald Trump au processus de transition est que “plus de gens mourront” pour COVID-19[feminine, et a déclaré qu’il “n’hésitera pas” à se faire vacciner lorsqu’il sera disponible.

Lors d’une conférence de presse à Wilmington (Delaware), Biden a célébré qu’il y avait un deuxième candidat pour Vaccin contre le covid-19 qui avance vers son agrément, celui de la pharmacie Moderne, mais il a rappelé qu’il sera inutile d’avoir ce produit s’il n’y a pas de plan solide pour vacciner l’ensemble des États-Unis.

“Plus tôt nous aurons accès au plan de l’administration (Trump) pour distribuer (le vaccin), plus tôt cette transition avancera”, a déclaré le président élu.

Interrogé sur la plus grande menace dérivée du refus de Trump de reconnaître sa victoire électorale, Biden a répondu: plus de gens pourraient mourir si nous ne nous coordonnons pas (dans la gestion de la pandémie) ».

«(La Maison Blanche) dit qu’elle a un programme qui traite non seulement de la façon d’obtenir des vaccins, mais aussi de les distribuer. S’il faut attendre le 20 janvier pour obtenir ce plan, cela signifie un délai d’un mois ou d’un mois et demi », a expliqué Biden, faisant référence à la date de sa prise de fonction.

L’ancien vice-président a rappelé que les États-Unis traversent un fort rebond des infections, qui ont augmenté d’un million la seule semaine dernière pour dépasser les 11 millions ce lundi, avec plus de 245 mille morts.

«Nous entrons dans un hiver très sombre. Les choses vont devenir beaucoup plus difficiles avant de s’améliorer », a-t-il prévenu.

Biden a estimé, cependant, qu’il y a maintenant au moins une «voie claire» vers un vaccin, avec les bonnes nouvelles de Moderna et Pfizer, et il a essayé d’injecter la confiance dans la sécurité de ces préparations.

«Je n’hésiterais pas à me faire vacciner (…). La seule raison pour laquelle les gens remettent en question le vaccin maintenant est à cause de Donald Trump », a souligné le président élu, faisant référence à l’habitude du président sortant de contester la science.

En ce qui concerne ses attentes selon lesquelles Trump reconnaîtra sa victoire à un moment donné, Biden a répondu: “Je suis convaincu que le président sera un peu plus sage avant d’arriver en janvier.”

Cependant, il a réitéré qu’il avançait même sans la coopération de l’administration Trump: “Cela me semble un peu plus embarrassant pour le président que débilitant pour ma capacité à me lancer (à me préparer à diriger le pays).”

