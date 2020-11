COVID-19 :

Covid-19 aux États-Unis: les Latinos meurent plus que les blancs 2:13

. – Les personnes noires, hispaniques et amérindiennes infectées par le COVID-19 sont quatre fois plus susceptibles d’être hospitalisées que les autres, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis. ).

Au cours de la période de huit mois entre le 1er mars et le 7 novembre, 70 825 hospitalisations ont été signalées au CDC. Alors que les Blancs et les Noirs non hispaniques représentaient le plus grand nombre d’hospitalisations, les groupes raciaux et ethniques étaient touchés de manière disproportionnée.

Le taux pour les Hispaniques ou les Latinos était environ 4,2 fois plus élevé que le taux pour les Blancs non hispaniques, selon les données du CDC.

Il en va de même pour les Amérindiens ou les Autochtones de l’Alaska et les Noirs non hispaniques, qui ont été hospitalisés 4,1 à 3,9 fois plus que les Blancs non hispaniques, a déclaré le CDC.

Covid-19 et groupe racial

Les résultats sont conformes aux rapports selon lesquels les Américains non blancs ont été gravement touchés par la pandémie de coronavirus. Le nombre de cas de covid-19 chez les enfants noirs et hispaniques et à tous les âges est plus élevé que dans les autres groupes. Les personnes noires et hispaniques infectées par le virus sont également mortes à des taux disproportionnellement plus élevés pendant l’été.

Les responsables de la santé sonnent l’alarme depuis des mois sur cette tendance, et les experts en santé publique affirment que cela ne changera pas tant que les mêmes facteurs aggravants qui désavantagent ces groupes ne seront pas traités.

«Nous avons beaucoup appris sur la façon de traiter cette maladie et aussi sur la façon de la prévenir grâce à l’utilisation de masques et à la distance sociale», a déclaré le Dr Lisa Cooper, directrice du Johns Hopkins Center for Health Equity. “Le problème est que pour les personnes qui ont encore des problèmes d’accès aux soins de santé, cela ne veut pas dire que les choses s’améliorent.”

Méfiance

Certaines communautés de couleur, y compris les Latinos et les Noirs, ne sont souvent pas assurées ou se méfient du système de santé. Ils ont des taux plus élevés de maladies telles que l’hypertension, les maladies cardiaques, le diabète, l’obésité, qui peuvent entraîner des réactions plus graves au COVID-19, a déclaré Cooper.

Jarvis Chen, épidémiologiste social à la TH Chan School of Public Health de Harvard, a déclaré que plus de personnes de couleur avaient des emplois où elles pourraient être exposées au virus dans des domaines tels que les soins de santé, la production alimentaire et les transports en commun.

S’ils tombent malades, beaucoup craignent que leur santé n’affecte leur capacité à soutenir financièrement leur famille à court et à long terme.

“Ce sont des situations réelles auxquelles les gens doivent faire face et qui affectent la possibilité que les gens sentent qu’ils n’ont pas d’autre choix en termes de pouvoir rester à la maison même s’ils présentent des symptômes qui pourraient en fait être des symptômes de la covid-19”, a déclaré Chen, dont la recherche se concentre sur les inégalités sociales en matière de santé.

Comment cela influence les familles

Le fait de savoir que les Noirs et les Latinos étaient plus à risque de complications liées à Covid-19 a influencé certaines des décisions que prennent les familles.

Irene Skinner, qui vit dans le comté de Jefferson, en Alabama, a cinq filles qui suivent des cours virtuels pour éviter d’être exposées au virus.

“Je ne veux pas prendre de risques et me mettre en danger, ni mes enfants, ni ma mère”, a déclaré Skinner à l’affilié de CNN WBRC.

La population du comté est d’environ 43% de noirs, selon les données du recensement américain. Il y a eu plus de 26 000 cas positifs de covid-19 dans le comté et 27% d’entre eux impliquaient des Noirs. Sur les plus de 400 personnes décédées du COVID-19 dans le comté de Jefferson, environ 48% étaient noires, selon les données des responsables de la santé et de la gestion des urgences du comté.

Van Phillips, directeur du lycée fréquenté par l’une des filles de Skinner, a contacté les familles pour expliquer comment Covid-19 a un impact disproportionné sur les Noirs et les Hispaniques.

Étude à domicile en raison de covid

Aujourd’hui, l’école a le pourcentage le plus élevé d’élèves apprenant à domicile, a rapporté le WBRC, citant des données fournies par les écoles du comté de Jefferson.

“Il y a certaines choses que nous devons faire pour sauver nos vies”, a déclaré Phillips au WBRC.

Pour Chen, les résultats des CDC devraient être un appel au réveil pour que les responsables de la santé réfléchissent à la distribution d’équipements de protection individuelle, à des politiques d’indemnisation de maladie raisonnables et à la distribution éventuelle d’un vaccin Covid-19.

“Les données démographiques racontent une partie de l’histoire, mais elles devraient vraiment nous amener à réfléchir à la manière dont nous ciblons les populations qui en bénéficieront le plus en termes de protection”, a déclaré Chen.