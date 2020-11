COVID-19 :

Les pays européens dans leur ensemble dépassent 11 millions d’infections et 285000 décès dus au coronavirus COVID-19

Les pays européens, qui dépassent ensemble onze millions d’infections et 285 mille décès dus au coronavirus, augmenter les restrictions de mobilité avec l’objectif de prévenir l’effondrement de leurs systèmes de santé.

France

Le gouvernement français a annoncé mardi qu’il envisageait d’établir un couvre feu à Paris et «peut-être» en région parisienne à partir de 21 heures pour resserrer le confinement déjà en vigueur.

le ministre de l’Intérieur Vous aurez besoin de ce nouvel arrangement tout au long de la journée. Cette restriction supplémentaire a été décidée après avoir vérifié que l’emprisonnement actuel, en vigueur depuis le 30 octobre dernier, n’est pas pleinement respecté.

le couvre feu de 21h00 à 6h00 Il a été établi à partir du passé 17 octobre dans un premier temps en région parisienne et dans huit autres agglomérations de France pour prévenir l’escalade des infections de COVID-19[feminine et essayez de réduire la pression sur les hôpitaux.

Une semaine plus tard l’exécutif l’a étendu à 38 autres départements du pays, dont 46 millions de personnes ont été touchées par cette mesure, avant que l’isolement ne la remplace.

Lundi La France a enregistré 418 décès par coronavirus dans les hôpitaux en une seule journée, l’une des données les plus élevées de cette deuxième vague, qui porte le total à 37 mille 435, et 52 mille 518 nouveaux cas ont été confirmés, le chiffre le plus élevé à ce jour, élevant le nombre de personnes touchées depuis le début de la pandémie à 1,46 million.

Royaume-Uni

le Royaume-Uni a enregistré 136 autres décès dus à COVID-19[feminine et 18 950 nouvelles infections, selon les derniers chiffres officiels publiés par le gouvernement, avant ce jeudi, l’Angleterre entame un lock-out. Le nombre total de décès dus au coronavirus s’élève à 46 853 depuis le début de la pandémie, tandis que les cas totalisent 1 553 864.

Les infections s’accélèrent à travers l’Angleterre, ce qui a contraint le gouvernement à confinement jusqu’au 2 décembre prochain, bien que les écoles, les universités, les supermarchés et les pharmacies resteront ouverts.

En plus de Écosse et Irlande du Nord, qui ont imposé une série de restrictions, gallois maintient jusqu’à la mi-novembre un confinement national contenir la pandémie.

Une étude récente de collège impérial de Londres a indiqué que près de 100 000 personnes contractent la maladie chaque jour en Angleterre, ce qui indique que le rythme de l’épidémie dans le pays s’accélère et que le nombre de personnes infectées double tous les neuf jours.

Allemagne

Les autorités allemandes ont enregistré 15 mille 352 infections à coronavirus au cours des dernières 24 heures, après le dernier maximum de 19 mille 59 samedi, et 131 décès, selon les données du Institut Robert Koch mis à jour à minuit dernier.

Les points positifs enregistrés depuis l’annonce de la première contagion dans le pays fin janvier s’élèvent à 560 379, avec 10 661 décès.

Dans l’ensemble de Allemagne, l’incidence cumulée au cours des sept derniers jours s’élevait lundi à 120,1 cas pour 100 000 habitants.

Ce jour-là, les nouvelles restrictions convenues mercredi dernier entre le gouvernement fédéral et ceux des États fédérés qui envisagent la fermeture en novembre de la gastronomie.

Les voyages touristiques sont également interdits, il est recommandé d’éviter tout type de déplacement et les réunions privées sont limitées à un maximum de dix personnes jusqu’à deux ménages.

Grèce

Thessalonique, la deuxième plus grande ville du pays, s’est réveillée aujourd’hui avec des rues désertes arrosées par la pluie le premier jour d’un confinement cela durera 14 jours et cela a arrêté pratiquement toute l’activité dans la zone et même suspendu le trafic des vols nationaux et internationaux, et de nombreux trains.

C’est à côté de Serres, également dans le nord de la Grèce, la seule zone du pays qui a été confinée à nouveau, hors activité scolaire.

Alors que, Athènes, qui, avec le reste des régions du pays, est considérée comme «à haut risque» La fermeture des bars et restaurants, musées, cinémas et théâtres commence aujourd’hui, ainsi que les gymnases et autres centres sportifs, ont conservé une image de relative normalité dans le centre avec l’arrivée des ventes, contrairement aux terrasses démantelées.

Depuis le début de la pandémie Grèce Il a enregistré 42 mille 80 infections à coronavirus et 642 décès.

le Portugal

le Portugal se rapproche de plus en plus de la déclaration d’un état d’urgence “limité”, une proposition qui soutient une majorité politique et sur laquelle aujourd’hui les agents sociaux donneront leur avis devant le président du pays, Marcelo Rebelo de Sousa.

Les réunions de ce mardi ont lieu à la veille d’un confinement partiel pour 70 pour cent de la population du Portugal, y compris les villes de Lisbonne Oui Port.

Le modèle portugais d’enfermement, qu’il a déjà appliqué en mars et avril, repose sur un «devoir civique» de séjour à la maisonPar conséquent, il n’est nécessaire de quitter le domicile que pour des activités essentielles telles que travailler, étudier, faire les courses ou aider les personnes dépendantes, bien qu’aucun régime de sanction ne soit envisagé.

Maintenant le les écoles, les magasins et les restaurants resteront ouverts jusqu’à 22h00 le commerce et une demi-heure plus l’industrie hôtelière – et même les spectacles culturels conformes aux réglementations sanitaires seront autorisés.

le Portugal ajoute 2 590 morts et 146 847 infectés depuis le début de la pandémie. Ce lundi, il a enregistré un nouveau record de décès quotidiens, avec 46 décès, et à nouveau marqué des maximums dans le total des hospitalisés (2 mille 255) et chez ceux admis en réanimation (296).

Ukraine

Ukraine a enregistré aujourd’hui près de 9 mille nouveaux cas de COVID-19[feminine, qui représente un nouveau record quotidien, pour lequel le ministre de la Santé, Maxime StepanovIl a averti que le pays est “à un point de non-retour et proche d’une catastrophe”.

En outre, au dernier jour, 157 personnes sont mortes COVID-19[feminine en Ukraine. Depuis le début de la pandémie, dans ce pays, 411 mille 92 infections ont été détectées et 7 mille 532 personnes sont décédées

Pour faire face au coronavirus, le 28 octobre L’Ukraine a prorogé jusqu’à la fin de l’année l’état d’urgence qu’elle avait instauré en mars dernier, quand il a également mis en place une quarantaine flexible qui s’adapte à chaque moment de la pandémie.

Ukraine il limite la participation aux événements ou réunions à 50 personnes maximum dans les zones dites vertes, jusqu’à 30 dans les zones jaunes et jusqu’à 20 dans les zones orange. De même, les visites amateurs aux manifestations sportives sont interdites et toutes les entreprises doivent encourager le télétravail.

Hongrie

Hongrie a dénombré au cours des dernières 24 heures 3000 989 nouveaux cas confirmés de contagion par coronavirus et 84 décès de patients de COVID-19[feminine, deux chiffres inédits dans le pays depuis le début de la pandémie, selon l’organisme opérationnel hongrois OT rapporté mardi.

Avec lui, la propagation de la maladie se poursuit, Malgré le fait que le gouvernement a fermé toutes les frontières du pays pendant des semaines, le seul de l’Union européenne à avoir franchi cette étape.

Au total, 86 769 cas positifs ont été enregistrés en Hongrie depuis mars et il y a actuellement 4 767 hospitalisés, dont 348 dans des unités de soins intensifs, connectés à des respirateurs.

Bulgarie

Les autorités sanitaires de Bulgarie annoncé ce mardi dans Sofia une nouveau nombre maximal d’infections avec le coronavirus qui a atteint 2427 cas au cours des dernières 24 heures, un millier de plus que le nombre record.

De plus, entre lundi et mardi, 51 personnes sont décédées des suites de COVID-19[feminine, plaçant le total à 1 349, tandis que le nombre d’hospitalisés atteint 2 841 personnes, dont 180 en réanimation.

Selon les données officielles, le nombre d’infections en Bulgarie a augmenté de 80% la semaine dernière et multiplié par sept au cours du mois d’octobre.

