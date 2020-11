COVID-19 :

Infectologue: il est exact qu’ils évaluent le vaccin AstraZeneca 1:10

. – Plus d’informations et de recherches sont nécessaires pour comprendre la différence d’efficacité des schémas posologiques du vaccin AstraZeneca et si un nouvel essai est nécessaire pour vérifier l’efficacité de la dose la plus faible, ont déclaré des responsables de l’Organisation mondiale de la santé lors d’un conférence de presse à Genève vendredi.

«La première chose que nous devons dire, c’est que ce que nous avons vu est un communiqué de presse», a déclaré Katherine O’Brien, directrice de l’OMS pour l’immunisation, les vaccins et les produits biologiques. “Et quelle est vraiment la prochaine étape la plus importante est que les données doivent vraiment être évaluées sur la base de plus qu’un communiqué de presse.”

Il n’y a pas grand-chose qui peut être inclus dans un communiqué, a-t-il noté, et il doit être examiné en termes de données et de questions sur les données qui peuvent survenir lors de l’examen.

“Il est difficile de commenter cela”, a déclaré O’Brien. “Je pense que ce que nous pouvons souligner, cependant, c’est que d’après ce que nous comprenons du communiqué de presse, il y a certainement quelque chose d’intéressant qui a été observé, mais il y a de nombreuses raisons qui pourraient sous-tendre les différences qui ont été observées.”

Plus d’informations sont nécessaires, y compris des évaluations de la réponse immunitaire dans l’essai, a-t-il déclaré.

Le Dr Soumya Swaminathan, scientifique en chef de l’OMS, était d’accord avec O’Brien, notant que tout ce qui est connu vient du communiqué de presse, et il semble que moins de 3000 personnes ont reçu la moitié de la dose, puis la dose. vaccin complet.

Il est également entendu qu’aucune personne de plus de 55 ans ne faisait partie de ce groupe. Le groupe qui a reçu deux doses complètes était plus âgé et avait des groupes d’âge différents.

“Il est très difficile de comparer ces deux groupes et je dirais que les chiffres sont encore faibles pour parvenir à des conclusions définitives”, a-t-il déclaré.

«Maintenant, bien sûr, l’avantage d’utiliser une dose plus petite, en particulier si vous obtenez une efficacité plus élevée, est grand et vous pouvez économiser sur le vaccin et en même temps bénéficier d’une efficacité plus élevée, mais je pense que ce serait une spéculation à ce sujet. période », at-il expliqué.

Swaminathan a dit qu’ils ont entendu dire qu’AstraZeneca aimerait faire un essai complet du programme de demi-dose pleine dose, “si nous allons explorer cette hypothèse d’avoir peut-être une meilleure efficacité avec une dose plus faible alors j’aurais besoin d’un test.”

Dans le contexte: la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis exige un seuil d’au moins 50% d’efficacité. Cependant, il n’est pas clair si la FDA autorisera l’utilisation d’urgence.

AstraZeneca n’a pas encore testé sa dose moyenne aux États-Unis. Mais jeudi, un porte-parole de la société a déclaré à CNN que son objectif était d’inclure le schéma posologique à demi-puissance dans ses essais américains, qui comptent actuellement environ 10000 participants.