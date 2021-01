COVID-19 :

Le ministre britannique de la Santé, Matt Hancock, a annoncé ce vendredi que plus d’un million de personnes dans le pays avaient déjà été vaccinées contre le COVID-19 après le début de la campagne de vaccination le 8 décembre dans le Pays.

«Nous avons commencé cette année en sachant que nous avons de meilleurs jours à venir. Nous avons déjà fourni un million de vaccins », a souligné Hancock dans un message publié sur son compte Twitter.

Le pays a entamé sa campagne de vaccination avec le vaccin fabriqué par Pfizer et BioNTech le 8 décembre et a donné ce mercredi le feu vert à celui créé par l’Université d’Oxford et AstraZeneca. En ce sens, Hancock a considéré qu’avec cette dernière étape la vaccination “va s’accélérer à partir de lundi”. «Ensemble, nous pouvons faire de 2021 l’année du renouveau et de la reprise», a-t-il confié.

Dans l’intervalle, les chefs médicaux britanniques ont envoyé une lettre au personnel de santé britannique au sujet du programme de vaccination dans le pays, maintenant que le vaccin AstraZeneca sera lancé en même temps que celui de Pfizer, étant donné la “ réalité ”. du manque de vaccins dans le monde.

Dans leur message, ils soulignent que les deux vaccins offrent “une protection substantielle dans les deux à trois semaines” après l’inoculation de la première dose contre les cas cliniques et en particulier les plus sévères du COVID-19, tandis que la deuxième dose il est “susceptible d’être très important pour la durée de la protection”.

Lorsqu’il s’agit de protéger les groupes prioritaires, ajoutent-ils, il est “plus préférable en termes de santé publique” de pouvoir vacciner deux fois plus de personnes dans les deux ou trois prochains mois que de “vacciner la moitié mais seulement avec une protection légèrement supérieure” .

Pour cette raison, les chefs médicaux recommandent que «les premières doses du vaccin soient priorisées pour le plus grand nombre de personnes» afin «de faire le plus de bien possible pour le plus de personnes possible dans les plus brefs délais». Les responsables considèrent que «douze semaines est un intervalle de dose raisonnable pour obtenir une bonne protection à long terme».

Ainsi, ce qu’ils recommandent, c’est que l’inoculation de la deuxième dose programmée soit reprogrammée pour les patients qui ont déjà reçu la première – ce qui devrait théoriquement avoir lieu dans les 21 à 28 jours.

Le Royaume-Uni a dit au revoir à 2020 avec un nouveau maximum d’infections, après avoir ajouté 55 892 autres en une journée, ainsi que 964 décès supplémentaires, également l’une de ses pires données. Ce vendredi, le pays a vérifié 53 285 autres cas et 613 décès, en plus de 2434 hospitalisations dues au COVID-19.

Au total, depuis le début de la pandémie, le pays a ajouté 2 542 065 cas et 74 125 décès. Le ministère de la Santé a également indiqué que 420 492 tests ont été effectués le dernier jour, alors qu’au total, plus de 52 millions de tests ont été effectués depuis le déclenchement de l’urgence sanitaire.