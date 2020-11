COVID-19 :

César Carballo, médecin à l’hôpital Ramón y Cajal de Madrid, est l’un des membres de la communauté de la santé qui s’est engagé à retourner à l’accouchement à domicile, malgré le refus répété du gouvernement. «Plus il nous faudra de temps pour déclarer l’accouchement à domicile, pire ce sera. Ce qui aurait pu être il y a deux semaines 15 ou 20 joursPlus nous prendrons de temps, pire ce sera », a-t-il déclaré avec insistance.

Carballo est un médecin urgentiste et il ne comprend pas que la situation prend autant de temps en réponse à l’incidence en Espagne par rapport à d’autres régions. Cela a été assuré dans une interview avec ‘TRECE al día’: «Nous sommes dans des incidents cumulés très élevés, en Allemagne avec 4 fois moins d’incidence, ils commencent à penser à resserrer les mesures. Je ne pense pas qu’ils soient stupides. “

«Personne n’a dit jusqu’où cela devrait descendre. Les incidences au-dessus de 100 sont très élevées, on le voit tous les matins dans les hôpitaux avec des patients qui arrivent très sérieusement et meurent. Si dans les deux semaines l’incidence cumulée est de 500 ou 400, serait-ce une bonne nouvelle? Probablement Cette peur que nous devons nous infecter tue l’économie bien plus qu’un confinement strict pendant 14 jours», S’est développé sur la croissance de l’incidence.

Critique du gouvernement face à l’effondrement sanitaire

“Il me semble que nous perdons notre temps”, a déclaré César Carballo. Mais il le fait en se référant à la classe politique et à ses décisions: «Depuis juillet, nous avons averti que cela allait se terminer ainsi, aucune décision n’a été prise en Espagne depuis des mois. Ils ont eu l’été pour prendre des décisions et contrôler le virus. Nous avons laissé les infections continuer d’augmenter et nous sommes ici parce que rien n’a été fait ».

Pour lui, qui vit la situation critique à la première personne jour après jour à Ramón y Cajal, “Le personnel de santé est assez saturé”, et a averti qu’il reste encore du temps avant l’arrivée du froid: «Le problème est que chaque hiver arrive la grippe et aussi le froid. Jusqu’ici nous avons eu de la chance car il n’a pas fait trop froid, mais dans les pays nordiques oui et l’incidence cumulée augmente. Nous devons faire nos devoirs pour que l’hiver ne nous surprenne pas avec des incidents élevés ».

Pour cette raison, il a réitéré sa position de confinement: «Quand nous rentrerons tous chez nous avec le froid, cela ira plus loin. Nous disons qu’il faut faire nos devoirs à l’avance, se borner à réduire l’incidence de manière radicale et protéger les personnes âgées “.

Votre point de vue de l’hôpital

«Les hôpitaux sont la première et la seule ligne de défense. Nous n’avons pas d’arsenal thérapeutique pour lutter contre le coronavirus. Espérons que dans les prochains mois, il y aura une balle de plus que nous pourrons utiliser contre le virus avant que le vaccin n’arrive », a déclaré Carballo pour défendre ses collègues qui combattent le COVID-19 chaque jour.

Il a également révélé le profil du patient lors de l’entretien: «Nous voyons des patients plus âgés qu’en été, jusqu’à 15 ans de plus. Ce sont des patients avec plus de pathologies et quand ils sont admis, ils ont plus de complications et ont de meilleures chances d’atteindre l’USI ».

Enfin, il soutient que les aérosols “sont de loin la voie de transmission la plus fréquente”, de sorte que pour lui, les masques sont indispensables. «Il faut se protéger dans les transports publics avec un masque FFP2 au moins dans la Communauté de Madrid. Le masque chirurgical est insuffisant. Tout ce qui est fermé doit être évité, il faut sortir, ou que les espaces clos soient bien aérés », a-t-il recommandé.