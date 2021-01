COVID-19 :

L’une des grandes inconnues sur le coronavirus était le possibilité ou non que les animaux puissent contracter la maladie. Après les cas de Infections par le SRAS-CoV-2 chez les tigres, les chiens et les chats, maintenant le premier positif chez les gorilles.

Le fait, qui a eu lieu dans le Zoo Safari de San Diego, pourrait être le premier cas connu de transmission naturelle du virus chez les grands singes. C’était le sien Gouverneur de Californie Gavin Newson, qui a confirmé la nouvelle dans son discours habituel dans lequel il rend compte de l’évolution de la pandémie dans l’État.

Jusqu’à présent, les gorilles restent en quarantaine et séparés du reste des animaux des installations, selon la directrice du centre, Lisa Peterson. Les primates, qui avez de la congestion et de la toux, progressez favorablement. “La troupe reste en quarantaine ensemble et mange et boit. Nous espérons récupération complète“.

L’origine de la contagion est inconnue

De la direction du zoo, ils assurent qu’ils ne savent pas comment la contagion des animaux s’est produite, même si on soupçonne que cela pourrait être par un membre du personnel qui avait transmis la maladie de manière asymptomatique. Selon le directeur, c’est une possibilité, malgré le strict respect des protocoles de sécurité, comme l’utilisation de équipement de protection à proximité de gorilles. Il n’a pas non plus été confirmé combien de gorilles sont tombés malades, mais seulement qu’il y en avait “plusieurs”, bien que trois présentent des symptômes compatibles avec COVID-19.

Les membres de notre troupe de gorilles ont été testés positifs pour le SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19. Mis à part un peu de congestion et de toux, les gorilles vont bien et nous espérons un rétablissement complet. Lire la mise à jour complète: https://t.co/HIezWKBFxG pic.twitter.com/MAkPYPzxWP – San Diego Zoo Safari Park (@sdzsafaripark) 11 janvier 2021

Après avoir commencé à tousser, les vétérinaires ont choisi de échantillonnez-les via le California Animal Health and Food Safety Laboratory System. Après cela, les tests préliminaires de vendredi dernier ont confirmé la présence du virus chez les gorilles, tests qui ont été plus tardifs confirmé par les laboratoires nationaux des services vétérinaires des États-Unis.

Selon le communiqué publié par le zoo, il s’agit du premier cas connu de transmission naturelle du virus aux grands singes, et on ne sait pas s’ils développeront des réactions graveset. “Depuis près d’un an, les membres de notre équipe ont travaillé sans relâche, avec la plus grande détermination, pour se protéger et prendre soin de la faune contre ce virus hautement contagieux»a déclaré le principal Peterson.