COVID-19 :

Pogba a révélé la raison de ses mauvaises performances physiques en ce début de saison. L’international français de Manchester United a reçu d’innombrables critiques en ce début d’année et il a révélé l’une des raisons gardées secrètes. Le 27 août, le joueur a été testé positif au COVID et a été mis en quarantaine. Après cela, Pogba a traversé un chemin physique de la croix qu’il a maintenant raconté. Samedi contre West Ham, il a inscrit son premier but dans ce premier ministre, un bon but, montrant des signes d’amélioration. Après cela, il était sincère dans les microphones du club.

“Ce n’était pas moi, je l’ai dit à l’entraîneur physique à chaque séance d’entraînement. Je me sentais étrange, j’étais très vite épuisée et j’étais essoufflée”, Le joueur a affirmé avoir ressenti les effets du coronavirus longtemps après avoir été négatif. Pogba raconte comment s’est déroulé le premier match après sa libération. “Je ne pouvais pas courir, j’essayais, mais je ne pouvais pas. Je l’ai dit à l’entraîneur. Nous avons accepté d’essayer dès le départ pour voir comment cela se passait, mais je ne pouvais tout simplement pas courir, j’étouffais. Il m’a fallu beaucoup de temps pour être en forme.” Explique.

Pogba a dû faire face à cela et aux critiques furieux qui auront maintenant plus d’explications pour évaluer ce qui lui est arrivé. “Maintenant, il y a une grande différence. Je trouve mon rythme. Je me sens beaucoup mieux, j’ai senti que je pouvais à nouveau contrôler le jeu, garder le ballon. C’est ce que j’aime chez moi”, soutient-il pour donner des détails à ceux qui ont vu totalement détérioré. Heureusement, il est de retour.