COVID-19 :

À deux pas de Noël, le macro-pont de ce décembre est décisif pour continuer à stabiliser la deuxième vague de la pandémie et éviter un nouveau rebond qui mangerait une troisième vague de coronavirus en Espagne. Par conséquent, de nombreuses communautés qui prennent des restrictions sévères pour les prochains jours, faire en sorte que de nombreuses autonomies restent à périmètre fermé, ainsi leur entrée et sortie sont restreintes.

A partir de minuit ce vendredi 4 décembre, la Communauté de Madrid reste également fermée et le fera jusqu’au 14 décembre prochain. Dix jours pendant lesquels vous ne pourrez ni entrer ni sortir de la communauté, sauf pour des raisons justifiées. Une mesure que le gouvernement d’Isabel Díaz Ayuso a relancé, comme il l’a fait en décembre dernier avec les ponts de Todos los Santos et Almudena, un jour férié dans la communauté. Avec ça, Il est destiné à restreindre les voyages qui ne sont pas de force majeure, éviter le départ des Madrilènes vers toute autre région d’Espagne ouverte, ainsi que l’entrée des touristes qui viennent dans la capitale du pays pour y passer quelques jours.

🔴 Le périmètre de toute la Communauté de Madrid sera fermé pendant 10 jours au Puente de la Constitución. 📅 De 00h00 le vendredi 4 décembre à 00h00 le lundi 14 décembre. pic.twitter.com/GP8Elp9K9w – Communauté de Madrid (@ComunidadMadrid) 20 novembre 2020

Et c’est que le pont de ce décembre C’est l’une des plus grandes revendications touristiques de Madrid, lorsque des milliers de touristes, nationaux et internationaux, Ils se rendent en ville pour voir les lumières et les différents marchés de Noël, ainsi que pour faire un arrêt à la désormais célèbre Doña Manolita pour gagner un dixième du prochain tirage de Noël. Cependant, la situation épidémiologique l’empêche cette année et l’intention du gouvernement communautaire est de maintenir cette tendance à la baisse en nombre d’infections et incidence cumulée.

Des autorités Ils ont déjà communiqué le plan pour ce Noël, qui commence par des restrictions au sein de la communauté à partir de ce samedi, ce qui inclut d’éviter les foules dans les rues comme le week-end dernier pour voir les lumières de Noël dans toute la capitale. En outre, la Communauté de Madrid entretiendra les sanitaires pour arriver “dans les meilleures conditions” pour la période de Noël, avec les rassemblements sociaux typiques de l’époque. Bien que, oui, les vacances seront très différentes et avec de nombreuses précautions. En fait, le gouvernement autonome a déjà communiqué l’interdiction de célébrer les cloches de la Puerta del Sol ou d’autres parties de la ville.