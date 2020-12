COVID-19 :

Le 6 décembre, le Jour de la constitution et c’est festif. Mais en 2020, les vacances sont tombées dimanche, tant de régions espagnoles ont officiellement déplacé la fête à lundi, afin qu’elles puissent profiter d’un pont de quatre jours, profitant du fait que le lendemain, mardi 8 décembre, une autre fête nationale est également célébrée: le Jour de l’Immaculée Conception. Ainsi, les communautés qui pourront profiter de ces jours de repos sont: Aragon, Andalousie, Asturies, Baléares, les îles Canaries, Castille et Leon, Estrémadure, la La communauté de Madrid, Murcie, Navarre, La Rioja et les deux villes autonomes, Ceuta Oui Melilla.

Au contraire, dans d’autres régions les employés doivent se rendre sur leur lieu de travail comme si c’était une journée normale: Cantabrie, Castilla La Mancha, Catalogne, la Communauté valencienne, Galice Oui Pays Basque. Cependant, en Catalogne, les conseils municipaux de différentes localités ont marqué le 7 décembre comme jour férié, il n’y aura donc pas de travail ce jour-là.

Pont marqué par des fermetures de périmètre

Bien que certaines communautés puissent profiter d’un pont étendu, elles ne peuvent pas le célébrer comme les autres années, car il est marqué par les restrictions imposées par le gouvernement pour arrêter l’avancée du COVID-19. De nombreuses régions ont opté pour le confinement périmétrique pour atteindre cet objectif en évitant les visites d’individus d’autres régions espagnoles.

Seules les îles Canaries et les îles Baléares ont évité à la fois le périmètre et le confinement municipal, bien que dans l’archipel des Baléares, le couvre-feu soit maintenu de 22h00 à 6h00. Les deux autres grandes exceptions sont Galice Oui Estrémadure, les seules régions péninsulaires qui n’ont pas coupé l’entrée et la sortie d’autres communautés, bien que les deux ils ont appliqué des fermetures à certaines de leurs villes. En Galice, environ 50 conseils restent fermés, dont cinq grandes villes: A coruña, Lugo, Ferrol, Pontevedra Oui Vigo. L’Estrémadure maintient trois villes isolées: Vegaviana, Alder Grove Oui Fuenlabrada de los Montes, qui ont une population de près de 10 000 habitants.