COVID-19 :

Le dernier pont de l’année approche avant les vacances de Noël: le Pont de décembre. Les 6 et 8 de ce mois, en Espagne, le jour de la Constitution et le jour de l’Immaculée Conception sont célébrés, respectivement. Cette année sera un peu plus longue que d’habitude, car Le jour 6 est dimanche, donc le pont commencera le vendredi 4 décembre avec le week-end et durera jusqu’au mardi prochain, jour 8.

Le jour 7 fonctionnera dans certaines régions

Mais même si c’est un pont, dans certaines communautés, le lundi sera un jour ouvrable, puisque le jour férié n’est pas déplacé au lundi. Oui Ce sera des vacances en Andalousie, Aragon, Asturies, Baléares, Canaries, Castille et León, Estrémadure, Madrid, Murcie, Navarre, La Rioja et les villes autonomes de Ceuta et Melilla, comme établi par le Résolution du 3 octobre 2019 de la Direction générale du travail, par laquelle est publiée la liste des congés du travail pour l’année 2020, collectée dans le Journal officiel de l’État (BOE).

D’autre part, et comme indiqué dans cette résolution, Ce ne sera pas des vacances en Cantabrie, Castille-La Manche, Catalogne, Communauté valencienne, Galice, Pays basque et La Rioja.

Le jour 8 décembre, jour où le Jour de l’Immaculée Conception, tombe mardi, donc ce jour-là oui ce seront des vacances dans toute l’Espagne.

Restrictions COVID-19

Mais les Espagnols ne pourront pas profiter du pont cette année comme ils l’ont fait à d’autres occasions, car en raison de la situation pandémique dans laquelle nous nous trouvons, La plupart des communautés autonomes ont décidé de fermer leur périmètre frontalier pour éviter d’éventuelles nouvelles infections entre les régions.