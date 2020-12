COVID-19 :

Au cours de cette semaine, certaines communautés autonomes profitent de l’un des plus longs ponts de ce 2020 à l’occasion de la jour de la constitution et le Jour de l’Immaculée Conception, tenu le 6 et 8 décembre. Être le 6ème dimanche, de nombreuses régions ont déplacé le jour férié au lundi et ont enchaîné quatre jours de congé. Mais ce ne sera pas le dernier pont de 2020. Malgré le peu qui reste pour accueillir une nouvelle année, il en reste encore deux, dont l’un sera lié à 2021.

Décembre se clôturera avec deux ponts possibles déclenché par Noël. Bonne nuit (24 décembre) tombe un jeudi et le lendemain est un jour férié, de sorte que certains travailleurs n’auront pas à aller travailler le samedi et pourront faire le pont. Dans reveillon se produit la même chose. Le 31 est jeudi, et le 1er janvier, vendredi, est aussi un jour férié, donc le 2 janvier, il y aura ceux qui pourront se reposer. Oui, ces ponts dépendent exclusivement des entreprises.

Vacances par communautés

Le prochain et dernier jour qui sera fête nationale c’est lui 25 décembre, quand Noël est célébré. Cependant, Les îles Baléares et la Catalogne auront un jour férié supplémentaire le 26 décembre à l’occasion du jour de Saint Etienne. Dans ces deux régions, il est très probable qu’un pont sera construit, tandis que le reste des employés espagnols dépendra de leurs entreprises.

Restrictions pour ces ponts

Comme d’habitude cette année, les prochaines soirées seront régi par des restrictions de la mobilité et des capacités mises en œuvre par le gouvernement pour contrôler la pandémie. Parmi les mesures convenues par le ministère de la Santé et les communautés autonomes pour Noël, le fermeture du périmètre qui sera maintenu dans toutes les régions, même si Du 23 décembre au 6 janvier, vous pouvez voyager pour des groupes familiaux et des “amis proches”, ce qui implique qu’il est possible de se rendre dans une autre communauté pour des rencontres entre amis et en famille, en plus des causes justifiées établies par l’état d’alarme.

En outre, Le nombre maximum de personnes pouvant se rencontrer sera porté à dix dans les jours 24, 25 et 31 décembre et 1er janvier, bien que Health demande que le deux groupes de coexistence. Et pour les jours 24 et 31 décembre le Le couvre-feu entrera en vigueur à 1 h 30..

Telles sont les mesures convenues jusqu’à présent. Plusieurs gouvernements régionaux qui décrivent le plan convenu comme un “document-cadre” ou de simples “recommandations” étudient le fait qu’ils préviennent que les restrictions peuvent être renforcées en fonction de ce qui se passe lorsque ce pont se termine. La Communauté valencienne, l’Andalousie, la Catalogne, le Pays basque et la Galice font partie des communautés désireuses d’établir des réglementations plus sévères.