COVID-19 :

La Communauté de Madrid a annoncé aujourd’hui la fin des restrictions dans les 17 territoires où il y a eu une diminution de l’incidence cumulée égale ou supérieure à 50%. C’est le principal paramètre que la région utilise pour permettre la mobilité dans des zones auparavant confinées.

Par conséquent, la directrice générale de la santé publique de la Communauté de Madrid, Elena Andradas, a annoncé la fin du périmètre de confinement dans les zones de santé de base et les communes suivantes:

Dans la commune de Madrid:

–Daroca (Ville linéaire)

–Vicálvaro-Artilleros (Vicálvaro)

Dans d’autres communes:

–Alicante, Nouvelle Castille et Cuzco (Fuenlabrada)

–Collado Villalba Pueblo, Collado Villalba Estación et Sierra de Guadarrama (Collado Villalba)

–Alpedrete

–Galapagar

–Moralzarzal

–Villaconejos

–Rucher d’oreille

–Chinchon

–Le Boalo-Cerceda-Mataelpino

–Pelayos de la Presa

–San Martin de Valdeiglesias

Donc, Il ne reste plus que quatre zones de santé de base avec des restrictions de mobilité, bien qu’Andradas elle-même ait laissé entendre que dans trois d’entre elles, elles se réveilleraient probablement la semaine prochaine. “Ces zones améliorent leur situation mais n’atteignent toujours pas le niveau attendu, les restrictions seront donc prolongées jusqu’au 14 décembre”, a-t-il déclaré.

Les endroits à Madrid où les restrictions sont maintenues sont:

Dans la ville de Madrid:

–Guzman le Bon (Chamberí)

–L’Elipa (Ville linéaire)

Dans d’autres communes:

–La morale (Alcobendas)

–Barcelone (Móstoles)

Restrictions de Noël

Le conseiller adjoint de la Communauté de Madrid, Antonio Zapatero, a également annoncé la mise en œuvre dès demain, 5 décembre, d’un nouveau règlement d’exception à la suite des fêtes de Noël, qui se poursuivront jusqu’au 8 janvier.

Parmi les principales mesures figurent la le contrôle de la capacité dans les rues animées, l’interdiction de célébrer l’arrivée de 2021 sur les places et les rues ou la réduction de capacité dans les défilés où, en plus, les participants devront être assis.

Conseil interterritorial du système national de santé

Zapatero a annoncé que Madrid est contre la fermeture du périmètre annoncée par le gouvernement espagnol, considérant que l’exception du «regroupement familial» est «suffisamment large pour être impossible à contrôler».

De plus, le sous-ministre a remercié la région d’avoir accepté la proposition de étendre le nombre maximum de personnes en réunion jusqu’à 10 et réduire le toucher couvre-feu la veille de Noël et le réveillon du nouvel an. Finalement, a annoncé l’application de ces deux mesures également le jour des Trois Rois.