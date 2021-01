COVID-19 :

La troisième vague de COVID-19 a frappé le Portugal avec force, étant extrêmement touchée par une augmentation constante des infections à coronavirus. Les centres de santé sont saturés et le système de santé n’est pas capable de traiter tous les patients. Pour lui, étude de demande d’aide internationale.

La ministre portugaise de la Santé, Marta Temido, a révélé ce lundi soir, dans une interview au réseau public RTP, que ils envisagent d’envoyer des patients atteints de coronavirus dans d’autres pays: “Le gouvernement portugais active tous les mécanismes à sa disposition, principalement sur la scène internationale, pour garantir qu’il apporte la meilleure assistance”.

Au fil des jours Les hôpitaux portugais ont de plus en plus de patients qui ont besoin de soins médicaux. Les hospitalisés n’arrêtent pas de grandir et la situation est au bord de l’effondrement, avec un besoin urgent de contagions de diminuer ou de les renvoyer vers un autre site.

Votre situation géographique ne permet pas de recevoir de l’aide facilement

Temido a également confirmé lors de l’apparition que L’une des principales complications de la réalisation de cette idée est que le pays se trouve précisément à l’extrémité la plus occidentale de l’Europe, de sorte que le transport des patients est plus compliqué.

“Nous sommes à une extrémité de la péninsule et, par conséquent, avec des difficultés géographiques plus grandes, mais dans tous les cas, il existe des mécanismes et des moyens pour obtenir de l’aide et d’ajuster les formes de collaboration, et bien sûr nous les envisageons », a-t-il expliqué.

“L’ensemble de la situation européenne est préoccupante”, a-t-il ajouté. Et c’est une autre clé à prendre en compte, quel pays pourrait aider le Portugal. La nation la plus proche est l’Espagne, qui n’est pas non plus en mesure de donner un coup de main à son pays voisin, car elle traverse un état de saturation similaire.

Les données montrent une tendance inquiétante

Le grand soulagement pour le Portugal serait que les infections ont cessé de croître de manière si importante, que la situation s’est améliorée et il y avait de moins en moins d’hospitalisés. Cependant, la troisième vague est encore bien présente dans le pays, puisqu’elle il faut ajouter la variante britannique, avec une prévalence qui atteint 20%.

Il y a déjà 6420 patients admis dans les hôpitaux, dont environ 767 sont traités en soins intensifs. “Ce qu’il nous est très difficile de gérer, ce sont les ressources humaines”, a admis le ministre, cataloguant la situation comme “inimaginable” étant déjà dans un moment de “plan de catastrophe des hôpitaux”.

La semaine dernière, le record quotidien de décès par coronavirus a été atteint, atteignant 275 dimanche, avec des chiffres très proches de 14 000 cas quotidiens au cours des sept derniers jours. Sur les quelque 10 millions d’habitants du pays, 644 113 personnes ont été testées positives depuis le début de la pandémie et il y a déjà 10 721 décès.