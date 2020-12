COVID-19 :

Bien que le coronavirus puisse être grave chez n’importe qui, il s’est avéré être particulièrement mortel dans les personnes âgées ou les personnes atteintes de maladies antérieuresPar conséquent, les autorités sanitaires insistent pour porter une attention particulière à ce secteur de la population. Pendant ce temps, les scientifiques étudient le facteurs qui peuvent les rendre si vulnérables au virus, afin de leur offrir une plus grande protection.

Ainsi, une équipe de chercheurs de l’Université McGill (Canada) a conclu qu’ils sont les protéines impliquées dans l’apparition de l’infection au COVID-19 qui peuvent rendre les personnes âgées et les personnes atteintes d’autres pathologies plus vulnérables, puisque le virus se lie aux cellules hôtes de différents animaux. L’oxydation cellulaire accrue avec le vieillissement et la maladie peut expliquer pourquoi ils sont infectés plus souvent et plus gravement.

“Nous savons que le virus peut infecter les humains, les chats, les chiens et les furets, mais pas les bovins et les porcs. De plus, le COVID-19 frappe les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies sous-jacentes plus sévèrement que les jeunes et en bonne santé. Jusqu’à présent, les raisons n’étaient pas claires », explique l’un des responsables de l’étude, Jaswinder Singh. Au lieu de cela, comprendre pourquoi certains animaux sont infectés et d’autres peut ne pas être la clé débloquez de nouveaux traitements et thérapies. C’est là que réside l’objectif de la recherche publiée dans le Computational and Structural Biotechnology Journal, pour la réaliser, les scientifiques ont analysé le séquences protéiques disponibles du virus et des récepteurs des cellules hôtes à travers différentes épices.

Liaison disulfure liée par un environnement cellulaire oxydant

Ils ont découvert qu’une fois à l’intérieur d’une cellule hôte, le virus détourne la machinerie métabolique de la cellule pour se répliquer et se propager. Les pics protéiques du virus se fixent à un récepteur protéique à la surface de la cellule hôte appelé ACE2, fusionnant les membranes autour de la cellule et le virus. Ce processus permet au virus d’entrer dans la cellule et cooptez avec votre machine de fabrication de protéines pour faire de nouvelles copies d’elle-même. Les copies vont ensuite infecter d’autres cellules saines.

En analysant les protéines et leurs éléments constitutifs en acides aminés, les chercheurs ont observé que les animaux sensibles au virus ont quelques points communs. Des animaux tels que les humains, les chats et les chiens ont deux acides aminés de la cystéine qui forment un Un pont disulfure spécial qui est maintenu par un environnement cellulaire oxydatif. Cette liaison disulfure crée une ancre pour le virus. “Notre analyse suggère que une oxydation cellulaire accrue chez les personnes âgées ou chez les personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents pourrait les prédisposer à l’infectionréplication et maladie plus vigoureuses », déclare le co-auteur Rajinder Dhindsa.

Dans le cas de animaux résistants aux viruscomme les porcs et les vaches, il manque l’un de ces deux acides aminés cystéine et la liaison disulfure ne peut pas être formée. En conséquence, le virus ne peut pas s’ancrer dans la cellule.

Perturber l’environnement oxydant pour diminuer la gravité

Selon les chercheurs, empêcher l’ancrage de se former pourrait être la clé pour en débloquer de nouveaux traitements pour COVID-19. Une stratégie, suggèrent-ils, pourrait être perturber l’environnement oxydant qui garde les liaisons disulfure intactes. “Les Les antioxydants peuvent diminuer la gravité du COVID-19 en interférant avec l’entrée du virus dans les cellules hôtes et sa survie ultérieure dans l’établissement d’une nouvelle infection », détaille Singh.

Quant aux prochaines étapes, les chercheurs affirment que Technologie CRISPR pourrait être utilisé pour modifier les séquences de protéines et testez votre théorie. Ils enquêtent également autres protéines à proximité au récepteur ACE2 qui pourrait faciliter l’entrée du virus pour voir s’il se comporte de la même manière.