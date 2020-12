COVID-19 :

La population espagnole n’a généralement aucun problème avec les vaccins. Chaque année, ils administrent plus dans notre pays 15 millions de doses contre 14 pathogènes différents et les tarifs vaccination infantile brosser le 95%. En revanche, la campagne de vaccination contre le COVID-19 n’a pas été aussi bien accueillie, car le médicament suscite la méfiance et la peur chez de nombreux citoyens.

Il est vrai que de plus en plus de gens font confiance au médicament, car pour le moment, il une 28% de la population hésite à se faire vacciner, lorsque le mois précédent, le pourcentage est passé à 47%. En outre, 40,5% des Espagnols sont prêts à se faire vacciner immédiatement, comparativement à 36,8% enregistré en novembre. Mais le pourcentage de personnes qui préfèrent ne pas l’administrer est encore élevé. Pour cette raison, le gouvernement, bien qu’il exclut la vaccination obligatoire, fait tout son possible pour changer l’opinion publique et toucher le plus grand nombre d’Espagnols possible. Mais, pour cela, il faut connaître les différents les raisons qui ont des soupçons sans fondement vers ce vaccin particulier.

Est venu trop tôt

Malgré l’insistance de l’Agence espagnole des médicaments et des produits de santé (AEMPS), les vaccins sont sûrs car ils suivent protocoles stricts et “Les critères d’évaluation sont aussi rigoureux que pour tout autre médicament ou vaccin”, de nombreuses personnes ne font pas confiance au médicament car la rapidité avec laquelle il a été créé ne permet pas les tests pertinents.

Et est-ce que, bien que le développement d’un vaccin puisse prendre quatre à sept ans, le médicament contre le coronavirus a été créé en quelques mois seulement. Cela suscite des inquiétudes car «bien que les normes de qualité et de sécurité aient été respectées, craindre qu’un vaccin soit administré trop rapidement et sans contrôles appropriés simplement parce que nous sommes dans une situation d’urgence », explique Pedro Gullón, épidémiologiste social et médecin spécialisé en médecine préventive et en santé publique, dans le Huffington Post. “En partie, cette réticence est assez rationnelle, basé sur le fait que les gens savent que les processus se sont accélérés avec la pandémie, et cela génère une certaine méfiance », ajoute-t-il.

En outre, il souligne que le caractère concurrentiel que la recherche du vaccin a acquis a également alimenté la méfiance: «Toutes les conférences de presse et publicités des sociétés pharmaceutiques avec lesquelles ils semblaient être dans un vaccin n’ont pas non plus contribué à générer un climat de confiance vaccinale. concurrence en pourcentage d’efficacité». En quelques jours, Pfizer, Moderna, AstraZeneca et la Russie, avec leur Sputnik V, ont annoncé la grande efficacité de leurs vaccins. En réalité, Pfizer a d’abord signalé une efficacité de 90% et l’a rapidement augmentée à 95%.

Mauvaise image des institutions

Un autre facteur qui a influencé ce problème est l’image péjorative que les citoyens se font des différentes institutions. “Il y en a de plus en plus méfiance vis-à-vis de ce que nous offrent les gouvernements, les laboratoires pharmaceutiques, les experts, etc. La crédibilité de ceux qui proposent une solution est tombé ces derniers temps », affirme José Ramón Ubieto, professeur des études en psychologie et sciences de l’éducation de l’UOC.

De plus, la pandémie a accru la colère contre les institutions. “Les mesures n’ont pas toujours fonctionné, la pandémie a continué de tuer et la situation reste très difficile, et ce discrédit s’est répandu en quelque sorte à la question des vaccins », explique Gullón. Les messages qui en arrivent provoquent le rejet et les citoyens ont tendance à faire le contraire, comme c’est le cas dans ce cas.

Trop d’information

Nous vivons à une époque numérisée, dans laquelle nous n’arrêtons pas de recevoir des informations différentes à travers différents canaux: internet, télévision, radio, journaux … Actuellement, l’actualité qui nous parvient concerne principalement la différents vaccins, dont on peut savoir quelle phase est chacun ou les effets secondaires qu’il génère. Probablement avec d’autres vaccins, comme la grippe, il y a eu aussi des effets indésirables, mais ils n’ont pas été rendus publics et les gens n’en ont pas peur.

“Ce infodémique (surexposition informationnelle) est quelque chose de très nouveau, et aussi contribue aux hésitations et aux doutes des gens, qui sont en partie légitimes », explique Ubieto. “Maintenant tout est hyperdramatisé“, Ajouter. “Tout a été amplifié”, reconnaît Gullón: “Par exemple, lorsque le vaccin Pfizer a commencé à être administré, de nombreux médias ont rapporté qu’il n’était pas nécessaire de vacciner allergique, et cela avait des nuances: il n’était pas recommandé de se faire vacciner pour les personnes souffrant d’allergies sévères, qui normalement ne reçoivent pas le reste des vaccins ».

De même, Guillón avertit que pendant la campagne de vaccination, nous ne devons pas nous laisser emporter par informations alarmantes qui arrivera: «Evidemment, des choses vont arriver et il y aura des effets secondaires, mais nous devons garder à l’esprit que tous les saignements d’estomac qui surviennent en Espagne en raison de la consommation d’ibuprofène ne sont pas diffusés jour après jour, qui sont très nombreux ».

En fait, il assure que ces effets secondaires sont même normaux: “Il existe des vaccins qui ont plusieurs effets secondaires bénins, surtout de la fièvre le lendemain, et il faut signaler que dans le cas de ce vaccin, la probabilité d’apparition de ces effets est élevée ». En ce sens, il défend que le médicament contre le coronavirus en vaut la peine: «Aucune situation médicale n’est exempte d’effets secondaires possibles, mais l’important est de savoir que les bénéfices l’emportent sur les risques. Dans ce vaccin, le rapport bénéfice-risque est très favorable».

Comment pouvez-vous instaurer la confiance?

Ubieto considère que pour que les messages atteignent la population de manière positive, ils ne doivent pas être lancés par des politiciens, car ils n’ont pas beaucoup de crédibilité: «Si quelqu’un pouvait participer à une campagne avec une certaine efficacité, ce serait le sanitaire que nous avons plus près, et qu’ils communiquent les raisons pour lesquelles ils le font et l’importance que cela a pour l’ensemble du processus. Ce sont les seuls qui donneraient une certaine crédibilité».

Jouez également un rôle fondamental moyens de communication “Parce qu’ils se rencontreront 1) effets secondaires légers, qui se produira extrêmement fréquemment, chez 70% à 80% des personnes vaccinées, et 2) un événement grave lié ou non au vaccin, comme une crise cardiaque ou un décès qui n’ont probablement rien à voir avec la dose reçue », explique Gullón. Pour cette raison, il avertit qu ‘«il est très important de prendre soin de la manière dont ces messages seront traités, et ne pas abuser du clickbait“, Comme cela” peut faciliter ou miner la confiance dans les vaccins. “

Après cela, il ne restera plus qu’à attendre car, comme le vaccin est administré dans d’autres pays, les doutes se dissiperont. «Ce n’est pas que les gens ne veulent pas se faire vacciner, c’est ils ne veulent pas être des cobayes, ou du moins c’est son message », explique Pedro Gullón. De son côté, José Ramón Ubieto est convaincu qu’il y aura une sorte de effet d’appel: “Si sur votre palier les trois étages des voisins ont été vaccinés et que vous ne l’avez pas fait, vous vous demanderez si vous vous portez bien ou pas, et vous finirez par vacciner.”