COVID-19 :

C’est un fait. Nous ne sommes pas plus stupides, ni rien du tout. C’est que depuis que nous portons un masque, nous entendons pire. Et il y a plusieurs théories, même si certaines d’entre elles sont liées aux gestes, on s’y perd beaucoup, et avec la lecture labiale. Mais il y a plus.

Le Dr Rafael Barona de Guzmán, spécialiste en oto-rhino-laryngologie à l’unité d’oto-rhino-laryngologie de l’hôpital La Salud, et membre de Top Doctors a deux théories sur cette situation qui nous ont tous poussés à faire plus d’efforts pour parler et écouter.

“Il y a deux raisons principales pour lesquelles, avec l’utilisation de masques, on entend pire: d’une part, on ne voit pas les lèvres de la personne qui parle et, de l’autre, la personne qui parle, le masque” éteint “sa voix “, nous dit-il Sport et vie.

Pourquoi entendons-nous pire depuis que nous portons un masque

“L’auditeur perd ce que nous appelons la lecture labiale, Vous ne pouvez pas voir le mouvement de la bouche de l’orateur. La lecture labiale améliore la compréhension orale de près de 15% et, si elle est perdue, le sujet la remarque beaucoup, en particulier les personnes qui ont une certaine perte auditive ».

“Quand on écoute, c’est facile pour bruit ambiant (parce que le locuteur le fait vite ou ne vocalise pas bien …), perdons certains sons, comme certaines consonnes que, généralement, avec la vision du mouvement des lèvres, nous sommes capables de remplacer et de comprendre la phrase complète », ajoute-t-il.

“D’autre part, la voix de l’orateur s’estompe. Avoir un masque devant, il est difficile pour la voix de passer. De plus, lorsqu’on porte le masque, il y a moins de pauses pour parler, la gorge de l’orateur se dessèche, les cordes vocales se frottent les unes contre les autres et la puissance vocale diminue », explique-t-il.

“Il y a une troisième raison qui n’est pas toujours donnée et c’est que, souvent, en plus des masques, ils nous mettent un écran en plastique entre l’orateur et l’auditeur. Cela aggrave encore le problème de communication. “

Une théorie à prouver

Les physiothérapeutes spécialisés dans l’ATM, l’articulation de la mâchoire, l’articulation temporo-mandibulaire, ont une autre théorie. Et cela a à voir avec la résonance que la voix ferait dans la bouche cela est totalement modifié, non seulement en parlant mais aussi en écoutant. Et puisque tout est lié, cette résonance modifie pourquoi nous entendons pire.