C’est la bonne façon de se laver les mains, selon l’OMS 0:50

. – La célébration de la Journée mondiale du lavage des mains n’a jamais été aussi importante que lors d’une pandémie qui pourrait être interrompue, en partie, si tout le monde prend l’hygiène des mains au sérieux.

Garder nos mains propres est l’une des habitudes les plus importantes que nous puissions adopter pour éviter de contracter le covid-19 et de propager le coronavirus qui cause la maladie à d’autres personnes.

S’il n’y a pas de lavage adéquat et que le coronavirus n’est pas éliminé, ainsi que d’autres virus, bactéries et germes que nous collectons à partir de viandes crues, de matières fécales et de gouttelettes respiratoires, il peut se propager entre les personnes et provoquer des maladies.

Lavage des mains pendant la pandémie

“La pandémie COVID-19 nous rappelle que se laver les mains avec du savon et de l’eau est l’un des moyens les plus simples et les plus efficaces pour arrêter la propagation des germes et rester en bonne santé”, a déclaré Vincent Hill, responsable de la pandémie COVID-19. Division de la prévention des maladies d’origine hydrique des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis.

«De nombreux germes qui peuvent rendre les gens malades se propagent lorsque nous ne nous lavons pas les mains avec du savon et de l’eau propre.

«Se laver les mains avec du savon et de l’eau peut empêcher 1 personne sur 3 d’avoir la diarrhée et 1 personne sur 5 d’avoir une maladie respiratoire. C’est pourquoi le lavage des mains est si important, en particulier aux moments clés, comme après être allé aux toilettes, préparer la nourriture, avant de manger et après avoir toussé, éternué ou se moucher.

Bien sûr, les gens sont plus concentrés sur le lavage des mains pendant la pandémie.

Selon un sondage de juillet, 88% des Américains ont déclaré se laver les mains plus souvent.

Mais malgré les risques de contracter ou de propager des maladies, le lavage des mains ne se fait qu’à 51% après d’éventuels contacts fécaux, et cela dans les régions avec un accès élevé aux installations de lavage des mains.

«L’hygiène des mains pour tous» est le thème de la Journée mondiale du lavage des mains de cette année, suite à une récente initiative de l’Organisation mondiale de la santé appelant à une meilleure hygiène des mains.

La Journée mondiale du lavage des mains est une date annuelle établie par l’Alliance mondiale pour le lavage des mains pour plaider en faveur du nettoyage avec du savon comme moyen simple, efficace et peu coûteux de prévenir les maladies et de sauver des vies.

Voici pourquoi certaines personnes ne se lavent pas les mains, pourquoi d’autres ne le peuvent pas et comment accroître la motivation à se laver les mains plus souvent.

Pourquoi certaines personnes ne se lavent pas les mains

Les facteurs influençant les comportements de lavage des mains sont susceptibles d’être un biais optimiste (pensant que la maladie ne peut pas les affecter) ou sous-estimant la gravité du risque, a déclaré Barbara Mullan, professeure et directrice du groupe de recherche en psychologie de Santé et médecine comportementale à l’Université Curtin en Australie.

“Certains affirment que les humains sont sujets à des réactions de dégoût physiologiques, c’est-à-dire que lorsque nous voyons de la saleté vraiment horrible, nous sommes motivés à sortir de la situation dégoûtante ou à supprimer l’agent dégoûtant”, a déclaré Berry par courrier électronique.

«Mais quand il s’agit de covid-19, ce virus est inconstant; une grande partie de la confusion et du débat est directement liée à son invisibilité. Nous savons tous que covid-19 est quelque part, mais exactement où et avec qui est la grande question.

Le sentiment que les avantages ne valent pas l’effort et que les hommes pensent que des germes aussi petits ne pourraient pas leur nuire sont d’autres éléments dissuasifs, a ajouté Mullan.

Être pressé par les responsabilités professionnelles peut nous rendre oublieux, a déclaré Berry.

Et les signaux de lavage des mains qui servent de rappels – comme les signaux sociaux, puisque nous nous soucions de ce que les autres pensent – ne sont pas toujours présents car nous nous éloignons physiquement.

Pourtant, le lavage des mains est un privilège que des milliards de personnes ne prendraient pas pour acquis.

Obstacles au lavage des mains

Il y a 818 millions d’enfants qui n’ont pas accès à un lavage des mains de base avec du savon et de l’eau à l’école.

Au moins 3 milliards de personnes, soit 40% de la population mondiale, ne disposent pas d’installations pour se laver les mains avec du savon et de l’eau à la maison.

Les répercussions de ces disparités ont été désastreuses et profondes.

584 millions d’enfants n’ont pas d’eau potable à l’école 2:02

Chaque année, environ 289 000 enfants de moins de 5 ans meurent de maladies diarrhéiques causées en partie par l’incapacité de se laver les mains avec du savon.

“En raison de la division du travail entre les sexes dans de nombreux pays du monde, le fardeau de la collecte de l’eau incombe souvent aux femmes et aux filles, qui passent plus de temps à chercher de l’eau et moins de temps à des activités plus productives, y compris l’éducation”, a-t-elle déclaré. Colline.

«Et un accès insuffisant aux ressources d’assainissement et d’hygiène dans les écoles peut être un obstacle à l’éducation des filles qui ont leurs règles.

Protégez vos mains pendant la pandémie et l’hiver

Se laver constamment les mains avec du savon et les frotter avec un désinfectant peut donner l’impression que nos mains sont du papier de verre.

Pour cette raison, certaines personnes ont choisi de ne pas se laver les mains ou pas aussi souvent qu’elles le devraient.

Et la sécheresse est une préoccupation pour certains à l’approche de l’hiver, lorsque le faible taux d’humidité, le chauffage intérieur et le fait de se blottir près d’une cheminée peuvent éliminer l’humidité de notre peau.

Après vous être lavé les mains, séchez-les avec une serviette propre, mais laissez-les légèrement humides “pour retenir l’humidité” des onguents et des crèmes que vous allez appliquer sur votre peau, vos doigts et vos ongles, a déclaré le Dr Paul M. Friedman , directeur du Center for Dermatology and Laser Surgery à Houston et praticien du Center for Laser and Skin Surgery à New York.

Les hydratants contenant de l’huile minérale ou de la gelée de pétrole sont recommandés comme «ingrédients lubrifiants clés exceptionnels pour hydrater la peau sèche», a déclaré Friedman.

Les pommades et les crèmes en tubes sont meilleures que celles en bouteilles, car les tubes minimisent l’exposition à l’air et sont donc plus efficaces, a-t-il ajouté.

Les produits qui ne contiennent ni parfums ni colorants sont moins irritants pour la peau.

Et si vous utilisez une lotion, assurez-vous d’appliquer des onguents et des crèmes par-dessus, car les lotions sont moins hydratantes.

L’alcool, le principal ingrédient du désinfectant pour les mains, est “l’un des ingrédients irritants les plus courants pour la peau”, a déclaré Friedman.

«La peau sèche et craquelée endommage la barrière protectrice de la peau (et) facilite la pénétration des bactéries et autres germes dans le corps. L’application d’un hydratant après le lavage des mains aide à guérir la peau sèche, “renforçant la barrière cutanée.

Après avoir utilisé un désinfectant pour les mains, les mêmes étapes s’appliquent.

Si vous utilisez un médicament topique pour une affection cutanée, a ajouté Friedman, appliquez des produits contenant les mêmes ingrédients clés en plus du médicament.

Pour plus d’hydratation, appliquez de la vaseline avant de vous coucher, portez des gants de coton blancs la nuit pour retenir la crème et utilisez un humidificateur, car la chaleur contribue à sécher la peau.

Conseils pour se laver les mains plus fréquemment

Voulez-vous éviter 6 millions de décès par an? Lavez-vous les mains 2:02

Accroître «la motivation à se laver les mains face au stress et à l’agitation est un défi de taille», a déclaré Berry.

Puisque nous n’avons pas les signaux sociaux que nous recevons habituellement en public, certaines stratégies pourraient aider à accroître la motivation et «nous rappellerons nos motivations à être plus hygiéniques».

Développez vos connaissances sur le coronavirus et les risques. Collez des morceaux de papier qui disent: «N’oubliez pas de vous laver les mains» sur le couloir et le mur ou le miroir de la salle de bain.

Intériorisez encore plus l’habitude et la motivation en créant une routine et en vous considérant comme un modèle pour les autres.

En vous considérant comme un modèle, «nous nous engageons dans l’activité différemment; Nous commençons à identifier consciemment que le lavage des mains est une valeur personnelle et sociale importante »qui devrait être partagée avec les autres, a déclaré Berry.

“Commencez à vous considérer comme un participant actif à la solution, à rendre le monde meilleur, et il est bon de faire quelque chose de positif aussi.”

Les personnes qui utilisent des masques se lavent les mains plus fréquemment que celles qui ne le font pas, peut-être en raison d’un comportement de précaution qui rappelle à l’utilisateur la nécessité d’adopter d’autres habitudes connexes.

“Le concept de fragmentation est très courant dans la recherche sur les habitudes et il est vraiment important”, a déclaré Mullan.

“Si nous pouvons relier un comportement à un autre, nous sommes beaucoup plus susceptibles de le faire.”