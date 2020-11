COVID-19 :

Une étude réalisée à l’hôpital Vall d’Hebron à Barcelone a expliqué que Les patients souffrant de maux de tête pourraient avoir une meilleure évolution avant le COVID-19. La recherche, qui a été publiée dans la revue Cephalalgia, a été réalisée à partir du analyse de 130 patients atteints de coronavirus qui se trouvaient à l’hôpital lors de la première vague de la pandémie, entre mars et avril.

Les maux de tête sont l’un des symptômes neurologiques les plus courants du coronavirus avec l’anosmie et l’agueusie, mieux connues sous le nom de perte d’odorat et de goût. Cependant, c’était le mal de tête la raison de l’enquête car “de nombreux patients souffrant de maux de tête ont appelé en disant qu’ils n’avaient jamais eu un mal de tête aussi grave que lors de l’infection”, explique Patricia Pozo, responsable du groupe Céphalées et douleurs neurologiques au Vall d’Hebron Research Institute (VHIR).

Le groupe de scientifiques a découvert que 75% des cas de coronavirus présentaient un certain type de mal de tête et, parmi eux, 24,7% ont reconnu que la douleur était intense et mettait des semaines à disparaître. Selon les chercheurs, les patients qui venaient à l’hôpital avec des maux de tête avaient une durée clinique de la maladie d’une semaine plus courte. Les patients sans maux de tête souffraient de la maladie en moyenne 31 jours, tandis que ceux qui en souffraient réduisaient cette période à 24.

“Il semble clair que la présence de céphalées est un bon facteur pronostique du COVID-19 et pourrait être utile pour prédire l’évolution des patients”, déclara Pozo. Cependant, l’étude présente une série de limites reconnues par les travailleurs eux-mêmes, car seuls les patients qui n’étaient ni très sévères ni très légers ont été étudiés. “Par conséquent, il est nécessaire de continuer à étudier la relation que les deux maladies peuvent avoir”, assurent-ils.

Problèmes neurologiques et explication scientifique

Selon la même étude, les patients atteints de coronavirus souffrant de maux de tête sont plus susceptibles de perdre leur odorat et leur goût.

L’hypothèse principale qui tenterait d’expliquer le bénéfice que les maux de tête apporteraient dans la maladie du COVID-19 est basée sur le fait que l’inflammation du système trigéminovasculaire, produite dans les migraines, pourrait servir de défense contre le virus. “Si les patients ont une réponse locale plus importante, cela empêchera le virus de produire une inflammation systémique sévère avec la libération d’une tempête de cytosine”, précise le neurologue.

Par conséquent, la niveaux de la molécule d’IL-6, qui est liée aux cytokines pouvant entraîner la mort par coronavirus. L’observation a déterminé que les patients souffrant de maux de tête avaient des taux d’IL-6 inférieurs, ce qui leur permettrait, selon la recherche, d’avoir une meilleure évolution de la maladie.