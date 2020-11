COVID-19 :

Bien que nous utilisions les masques depuis plusieurs mois en raison de la pandémie de coronavirus, il y a encore des doutes sur leur utilisation correcte. Cette semaine, des pluies sont prévues dans tout le pays et les experts mettent en garde contre apporter des masques de rechange. Le docteur Pedro Ojeda, membre de la Société espagnole d’allergologie et d’immunologie (SEIC), a expliqué dans une interview avec Efe qu’un masque humide est très dangereux pour deux raisons.

D’une part, il augmente l’humidité qui existe entre le masque et le visage, ce qui est un grand facteur de risque pour souffrez de problèmes de peau, comme l’acné ou l’eczéma. Et d’autre part, les pluies épaisses altèrent considérablement sa capacité de filtrage.

En outre, le médecin a parlé de l’un des canulars les plus répandus sur l’utilisation continue du masque. On dit qu’à long terme affaiblit le système immunitaire, mais l’expert soutient qu’il n’y a aucun type de base scientifique pour affirmer une telle chose. Jusqu’à présent, il n’a pas été démontré que l’utilisation du masque pendant de longues périodes affaiblit le système immunitaire, même pas chez les professionnels qui doivent l’utiliser tout au long de la journée de travail.

Que faire si le masque est mouillé sous la pluie?

Les autorités sanitaires insistent sur le fait que la durée de conservation des masques hygiéniques est quatre heures. Cependant, s’ils sont mouillés, ils doivent être changés dès que possible. Lorsque le matériau filtrant est mouillé par des fluides tels que la sueur ou la salive, il perd certaines de ses propriétés et devient une importante source de bactéries pouvant entraîner des problèmes respiratoires.

La même chose se produit s’ils sont mouillés sous la pluie. Par conséquent, en cas de utiliser des masques hygiéniques les jours de pluie, il est préférable d’en transporter plusieurs de rechange dans des sacs en papier ou des pochettes de protection.

Lorsque vous retirez le masque pour mettre le nouveau masque, n’oubliez pas recommandations du ministère de la Santé. Le plus important est d’éviter de toucher l’extérieur avec vos mains car il peut être contaminé. De plus, les mains doivent être lavées avec de l’eau et du savon au pH neutre (ou avec un gel hydroalcoolique) avant le retrait et après la mise en place.

Et les masques réutilisables?

Tel qu’établi par le ministère de la Santé, masques réutilisables (ceux en tissu approuvés) peuvent être lavés de deux manières différentes. La première consiste à les mettre dans la machine à laver avec un cycle de lavage compris entre 60 et 90 degrés. La seconde consiste à les immerger dans une dilution 1:50 d’eau de Javel pendant 30 minutes et, une fois le temps écoulé, les laver avec du savon et de l’eau.

Par conséquent, si nous utilisons masques hygiéniques jetablesNous devons nous rappeler de porter des masques de rechange les jours de pluie. De cette façon, si celui que nous portons est mouillé, il suffit de le changer pour un nouveau.