COVID-19 :

Depuis un certain temps, Facebook prend très au sérieux ses nouvelles mesures de sécurité et d’information pour ses milliards d’utilisateurs – littéralement. Et ce n’est pas pour moins, surtout quand on est en pleine pandémie mondiale et c’est aussi l’année des élections présidentielles aux Etats-Unis. Par conséquent, le réseau social souhaite que vous soyez informé de tout ce que vous voyez et partagez, base d’une nouvelle fonction.

Articles de plus de 3 mois

Depuis fin juin, Facebook a déployé un avis de notification dans le monde qui vous permet de savoir quand les articles de presse que vous êtes sur le point de partager ont plus de 90 jours. L’objectif de cette nouvelle notification est d’ajouter plus de contexte aux publications du réseau social et que les informations proposées soient «opportunes et crédibles».

Pour s’assurer que les gens disposent du contexte dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées sur ce qu’ils doivent partager sur Facebook, le message apparaîtra lorsque vous cliquerez sur le bouton Partager sur un article datant de plus de 3 mois à compter de sa date de publicationBien que cela vous permette de le partager si vous décidez que cet article est toujours pertinent.

L’écran de notification

Cherchant à élargir la portée informationnelle de cette fonctionnalité, Facebook a élargi les notifications, qui comprendront désormais sources afin que vous sachiez d’où vient cette publication, de quel site Web et qui l’a rédigée, “pour donner aux gens plus de contexte sur les liens liés au COVID-19 lorsqu’ils sont sur le point de les partager.”

La nouvelle notification, déjà active, Il vous dirigera également vers le centre d’information Facebook COVID-19, “pour s’assurer que les gens ont accès à des informations crédibles sur le COVID-19 auprès des autorités sanitaires mondiales.”

La seule fois où la notification ne vous sautera pas, ce sera lorsque vous partagerez du «contenu publié par les autorités sanitaires gouvernementales et les organisations de santé mondiales reconnues, telles que l’Organisation mondiale de la santé».