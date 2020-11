COVID-19 :

Le 11 octobre, le secrétaire général du Parti populaire, Teodoro García Egea, a déclaré dans une interview à El Mundo qu ‘”il est extrêmement grave que Health reconnaisse avoir utilisé d’anciennes données sur l’incidence du COVID-19 pour fermer Madrid”. Dans le même ordre d’idées, le lendemain, le chef du PP, Pablo Casado, a publié sur Twitter que “le ministère a dû admettre qu’il utilisait des données anciennes”.

En effet, le ministère de la Santé confirme avoir utilisé les données de la Communauté de Madrid du 4 octobre (consolidées le 8 du même mois) comme convenu au Conseil interterritorial du système national de santé le 30 septembre et comme indiqué Décret royal 900/2020 du 9 octobre.

Avec des données de “jusqu’à cinq jours avant”

Le gouvernement a décrété un état d’alerte dans la Communauté de Madrid 9 octobre dernier après un Conseil des Ministres extraordinaire et le même jour, le Décret Royal 900/2020 du 9 octobre a été publié au BOE pour conformité immédiate. Sur quelles données était-il basé et pourquoi?

Comme confirmé à Newtral.es par le ministère de la Santé, les données utilisées pour «fermer» Madrid »correspondent à au 4 octobre, consolidée au 8 octobre ». Ils sont pris 5 jours à l’avance pour avoir le chiffre consolidé, car il y a des retards dans la notification. L’objectif était, comme l’a lui-même expliqué le ministre Salvador Illa lors d’une conférence de presse, de faire appliquer la déclaration d’actions coordonnées en santé publique approuvée par le Conseil interterritorial du système national de santé le 30 septembre et publiée le 1er octobre dans le BOE.

Lors de ladite séance plénière du Conseil Interterritorial, les communautés ont convenu, comme le reflète le document qu’elles ont signé, de coordonner les actions lorsqu’une commune présente une incidence de 500 cas ou plus pour 100 000 habitants en 14 jours, jusqu’à 5 jours avant la date évaluation “. Et que dit le décret royal 900/2020 du 9 octobre, qui décrète un état d’alerte dans neuf communes de Madrid, sur la date de collecte des données? Le texte dit exactement la même chose: que la mesure doit être “jusqu’à cinq jours avant de la date d’évaluation ».

Fragment du décret royal 900/2020, publié au BOE le 9 octobre 2020.

Telle était la situation le 4 octobre

Le ministère de la Santé a pris comme référence des données sur l’incidence cumulée de la pandémie du 4 octobre dans la Communauté de Madrid pour décréter l’état d’alerte qui a commencé à s’appliquer dans neuf communes de la région à partir du 9 octobre.

Comme en témoigne ces données, que le ministère de la Santé nous a fournies le 4 octobre (dont on se souvient que la communauté elle-même les envoie), consolidées à 8 du même mois, le incidence cumulative (IA) à 14 jours que les neuf communes en état d’alarme présentées pour 100000 habitants étaient les suivantes: Alcobendas (643,37), Alcorcón (566,52), Fuenlabrada (792,46), Getafe (732,93) , Leganés (619,4), Madrid (666,69), Móstoles (514,86), Parla (926,04) et Torrejón de Ardoz (651,56). Tous au-dessus de 500 cas pour 100 000 habitants.

Que dit l’arrêté royal?

Le décret royal 900/2020, du 9 octobre, dit que s’il est important de mettre en œuvre des mesures de contrôle dans toutes les communes avec transmission du SRAS-CoV-2, quel que soit leur niveau, il est particulièrement urgent de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour contrôler la transmission dans les communes de plus de 100 000 habitants qui respectent les directives suivantes.

Ce sont trois critères. Que la commune présente une incidence cumulée (AI) par date de diagnostic au cours des 14 derniers jours 500 cas ou plus pour 100 000 habitants (mesuré jusqu’à cinq jours avant la date d’évaluation). Que la commune présente un pourcentage de positivité dans les résultats des tests de diagnostic d’infection active par COVID-19 réalisés au cours des deux semaines précédentes supérieur à 10% et que la communauté à laquelle appartient la municipalité présente une occupation de lits par des patients COVID-19 en ICU supérieur à 35% de la dotation habituelle.

Comme indiqué par le même décret, les neuf communes de Madrid concernées remplissaient les trois critères indiqués.

Pourquoi des données consolidées?

Il faut qu’il s’agisse de données consolidées et pas seulement provisoires pour évaluer de manière correcte les chiffres définitifs et avoir la vraie perspective d’eux. Les données provisoires rapportées concernant les dernières 24 heures augmentent au fil des jours.

Le 24 septembre, la Communauté de Madrid a annoncé 828 cas nouveau dans les dernières 24 heures (à la fin du 23 septembre), qui dans le bulletin du 2 octobre étaient déjà 4 206, dans celui du 13 ils étaient 4 324 et dans le bulletin du 14 octobre 4 331. Plus de cinq fois plus que le chiffre initial. Mais il y a plus d’exemples, en fait les chiffres d’un document à un autre changent souvent.

Le 2 octobre, Madrid a enregistré 1005 cas au cours des dernières 24 heures (à la fin de la veille, le 1er octobre). Cependant, dans le même bulletin de données régional du 7, les cas correspondant à la fin du 1er octobre étaient de 2 368, soit plus du double. En regardant ces mêmes données dans le bulletin du 13 octobre, après plus de 10 jours, les cas augmentent déjà à 2545 2 557 dans le document du 14 octobre.

Le 5 octobre, la Communauté de Madrid a notifié 162 cas nouveau dans les dernières 24 heures à la clôture de la veille (4 octobre). Eh bien, dans le bulletin de données du 7, le chiffre était passé à 319, Le 9, il était 373 et le 13 de 404 et le 14 de 409. Un chiffre qui est plus du double de l’initiale.

Et le 9 octobre, Madrid a notifié 1428 cas au cours des dernières 24 heures (à la fin du 8 octobre), qui le 13 octobre étaient déjà de 2183 et le 14 octobre, de 2310.

