COVID-19 :

(CNN espagnol) – Les femmes et les filles ont subi le plus gros des conséquences de la pandémie de coronavirus, car comme le dit ONU Femmes, «les impacts des crises ne sont jamais neutres» en termes de genre. Et la crise de Covid-19 ne fait pas exception.

La pandémie de coronavirus a rendu l’inégalité entre les sexes plus évidente, affectant davantage les femmes, selon un rapport de l’ONU.

«Dans le monde, 70% des agents de santé et du personnel d’urgence sont des femmes», a déclaré ONU Femmes dans un rapport de septembre 2020. «Et pourtant, elles ne sont pas à égalité avec leurs homologues masculins. À 28%, l’écart de rémunération entre les sexes dans le secteur de la santé est plus élevé que l’écart de rémunération global entre les sexes.

ONU Femmes a également noté que «les femmes pauvres et marginalisées sont confrontées à un risque encore plus élevé de transmission du COVID-19 et de décès, de perte de moyens de subsistance et de violence accrue».

En termes économiques et sanitaires, les femmes ont été les plus durement touchées au milieu de la crise des coronavirus. Voici quelques exemples.

Plus de femmes ont perdu leur emploi pendant la crise des coronavirus

Des centaines de milliers de femmes – près de huit fois le nombre d’hommes – ont quitté la population active américaine en septembre 2020, selon les informations du gouvernement américain publiées en octobre.

Environ 617 000 femmes ont quitté le marché du travail rien qu’en septembre, contre 78 000 hommes seulement, selon le gouvernement publié vendredi. La moitié des femmes qui ont abandonné leurs études avaient le meilleur âge de travailler, soit 35 à 44 ans.

De plus, le ralentissement économique causé par le COVID-19 a davantage affecté les femmes de couleur de manière disproportionnée, selon C. Nicole Mason, présidente-directrice générale de l’Institute for Women’s Policy Research.

“Nous parlons de femmes qui gagnent moins de 40 000 dollars par an, qui sont … des employées de supermarché, des restauratrices, qui si elles ne se présentent pas au travail, c’est-à-dire dans un lieu physique, elles ne sont pas payées”, lui a dit Mason. à CNN. “C’est donc une période vraiment très difficile pour beaucoup de ces femmes et beaucoup de ces travailleurs.”

Des millions de filles ont abandonné l’école

L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, l’Unesco, estime que 11 millions de filles arrêteront d’aller à l’école en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. Ce nombre, que l’organisation a qualifié d ‘«alarmant», expose des milliers de filles au risque d’avoir des grossesses précoces, des mariages précoces et forcés, ainsi que des violences.

Davantage de femmes sont exposées au risque d’extrême pauvreté

Selon un rapport d’ONU Femmes, la pandémie de coronavirus entraînera 96 ​​millions de personnes dans l’extrême pauvreté d’ici 2021. Sur ce chiffre mondial, 47 millions seront des filles et des femmes, selon ONU Femmes.

Et, avec cette situation, “plus de femmes seront poussées dans l’extrême pauvreté que d’hommes”, affirme l’ONU.

«En 2021, on s’attend à ce que 118 femmes âgées de 25 à 34 ans vivent dans l’extrême pauvreté pour 100 hommes âgés de 25 à 34 ans vivant dans l’extrême pauvreté dans le monde, et cette proportion pourrait atteindre 121 femmes pauvres pour 100 hommes pauvres. 2030 », indique le rapport d’ONU Femmes.

Et avec le ralentissement de l’activité économique, les femmes, qui gagnent généralement moins que les hommes, sont les plus vulnérables aux licenciements et aux moyens de gagner leur vie, a déclaré Antra Bhatt, statisticienne et co-auteur du rapport From Insights to Action. d’ONU Femmes.

Les femmes font plus de travail non rémunéré pendant la pandémie

Avant le début de la crise du COVID-19, les femmes effectuaient près de trois fois plus de soins et de travaux domestiques non rémunérés que les hommes, selon ONU Femmes.

En raison des ordonnances d’accouchement dans le monde depuis mars 2020 par le covid-19, la garde d’enfants, le travail non rémunéré et le travail de soins incombent principalement aux femmes, une situation qui “limite encore plus leur capacité à performer. travail rémunéré, en particulier lorsque les travaux ne peuvent être effectués à distance », déclare l’ONU.

Le taux d’attrition massive des femmes dans la main-d’œuvre de septembre 2020 est dû au moins en partie à un manque d’options de garde d’enfants, a déclaré Russel Price, économiste en chef d’Ameriprise, dans des commentaires envoyés par courrier électronique à CNN. L’emploi dans les services de garde d’enfants était toujours en baisse de près de 18% en septembre par rapport à son niveau d’avant la pandémie, a-t-il ajouté.

Plus de femmes sont des agents de santé

Les femmes représentent 70% de la main-d’œuvre dans le domaine de la santé, selon l’ONU. Beaucoup sont des infirmières, des sages-femmes et des agents de santé communautaires. Mais ils représentent également la majorité du personnel de service dans les établissements de santé “tels que les nettoyeurs, les machines à laver et les fournisseurs de nourriture”, déclare ONU Femmes.

Malgré cela et la forte exposition qu’ils doivent être infectés par le covid-19, beaucoup d’entre eux ne reçoivent toujours pas le même salaire et occupent moins de postes de direction que les hommes, selon l’ONU.

Les conséquences dureront au-delà de la pandémie

Avec le développement de plusieurs vaccins contre le coronavirus en vue, qui pourraient offrir un panorama calme et une solution, au moins en partie à la pandémie, la situation des femmes ne semble pas avoir de solution à court terme.

Selon ONU Femmes, les conséquences du coronavirus “ne disparaîtront pas” lorsque la pandémie prendra fin. «Les femmes connaîtront probablement des reculs en termes de participation au marché du travail et de revenus».

En outre, selon l’ONU, les impacts sur leur épargne et leurs retraites auront des implications négatives sur la sécurité économique des femmes à l’avenir.

À cette fin, les experts recommandent que les gouvernements incluent les femmes dans les efforts de relèvement afin d’atténuer l’impact négatif sur la vie de millions d’entre elles. Parmi les actions, citons: l’octroi d’un soutien financier direct aux femmes, le financement direct des entreprises des femmes, le soutien aux femmes qui travaillent et l’octroi aux aidants de congés payés et d’un régime de travail réduit ou flexible.