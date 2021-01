COVID-19 :

Avant la fin de 2020, plus précisément le 18 décembre, L’Afrique du Sud a annoncé la découverte d’une mutation de coronavirus qui se propageait très rapidement dans trois provinces du pays, le Cap oriental, le Cap occidental et le KwaZulu-Natal. Les infections ont considérablement augmenté et ont déclenché la deuxième vague dans la région.

Le pays africain l’a baptisé “501Y.V2”, au sein de la mutation N501Y trouvé dans la protéine de pointe que le virus utilise pour pénétrer dans les cellules du corps, point commun avec la souche britannique.

Bien qu’ils soient différents, les deux d’accord qu’ils sont beaucoup plus transmissibles que le virus normal qui a affecté le monde entier et en ce principe, ils ne sont pas plus meurtriers. Ils provoquent plus d’infections. Cependant, la grande question que se posent les scientifiques est de savoir si les vaccins pourront arrêter cette souche, puisque pour le Royaume-Uni, on considère que l’efficacité ne sera pas affectée.

Deux mutations de la variante qui pourraient affecter les vaccins

Le manque d’informations fiables sur la souche sud-africaine est très préoccupant. Avec le Royaume-Uni, cela semble être plus contrôlé, mais dans ce deux mutations différentes ont été détectées, E484K et K417N, non présentes au Royaume-Uni. Pour lui, les experts ont déclaré que cela pourrait affecter le fonctionnement des vaccins déjà développé.

Pour le moment, Il a déjà été trouvé distribué dans plusieurs pays du monde, tels que le Royaume-Uni, la France, la Suisse, le Japon, l’Autriche et la Zambie, bien que dans quelques cas. Par conséquent, comme pour le Royaume-Uni, plusieurs pays ont également interdit l’arrivée des vols du pays africain.

On ne sait toujours pas comment elle est née, ce qui pourrait être important pour en savoir plus sur la souche. Par conséquent, compte tenu du manque de données, ces variantes s’inquiètent de leur «capacité à échapper à l’immunité naturelle ou induite par le vaccin». Des Centers for Disease Control and Prevention aux États-Unis, il a été souligné que “Il est probable que le virus devra accumuler de multiples mutations dans la protéine de pointe pour échapper à l’immunité” et s’est calmé en déclarant que pour l’instant “Il n’y a aucune preuve que cela se produit, et la plupart des experts estiment que les mutants d’échappement sont peu susceptibles d’émerger en raison de la nature du virus. “

Que pensent les experts?

Bien qu’il y ait une certaine confiance dans l’efficacité des vaccins, cela est cohérent avec le fait que il y a des inquiétudes, en particulier avec la souche sud-africaine, pour laquelle moins d’informations sont disponibles et cela génère plus d’incertitude. «Je suis extrêmement préoccupé par la variante sud-africaine, et c’est pourquoi nous avons pris les mesures que nous avons prises. de restreindre tous les vols en provenance d’Afrique du Sud », a déclaré Matt Hancock, secrétaire britannique à la Santé, à la BBC.

«La variante sud-africaine est très préoccupante pour le moment car il semble qu’elle puisse contourner certaines de nos contre-mesures médicales., en particulier les médicaments à base d’anticorps », a expliqué, de son côté, Scott Gottlieb, ancien responsable de la FDA américaine, à CNBC.

Aussi du CDC, son point de vue a été donné: «Actuellement, il n’y a aucune preuve que ces variantes provoquent une maladie plus grave ou un risque accru de décès. De nouvelles informations émergent rapidement sur les caractéristiques virologiques, épidémiologiques et cliniques de ces variantes ».