COVID-19 :

Après la première vague de coronavirus, une fenêtre de calme relatif a été installée. Les infections et les cas extrêmes ont été réduits et le monde a commencé à croire qu’il s’en sortait bien. Le verrouillage avait réussi, et les masques et la distance sociale protégeaient les gens. Alors que la pandémie ne s’est jamais tout à fait arrêtée, les statistiques ont montré une lueur d’espoir.

Pourquoi la deuxième vague est-elle plus contagieuse?

La deuxième vague de la pandémie est apparue et l’humanité a commencé à revenir au point de départ, lorsque le virus a recommencé à se propager. Les contagions se développent de façon exponentielle et les états et les organismes de santé ne peuvent pas l’arrêter. Les enquêtes se poursuivent et on en sait aujourd’hui beaucoup plus que lorsque tout a commencé.

Dès le début, les scientifiques ont observé que le virus est mutant. Et en partie la vitesse des infections dans cette seconde fois peut être expliquée par ces mutations. Deux nouvelles variantes ont été installées dans le monde.

L’un est la variante appelée D614G, qui a déjà été détectée dans le virus en avril. L’autre est la mutation 20A.EU1. Ces deux versions de Covid19 peuvent expliquer le pouvoir infectieux de la maladie dans cette seconde moitié. Ces mutations sont susceptibles de propager le coronavirus plus rapidement, cependant, il n’est pas plus mortel que le virus parent. Il y a des cas plus mais moins graves.

Comment se produisent les mutations dans Covid 19?

Un virus se multiplie lorsqu’il pénètre dans une cellule. Pour cela, il faut que le virus et la cellule fusionnent. C’est ainsi que fonctionne Covid 19. Il existe des enzymes qui favorisent ce processus, qui permettent à la membrane cellulaire de permettre au virus d’entrer.

Les nouvelles mutations du virus ont quatre acides aminés sur lesquels agit la furine et la neuropiline, enzymes très actives et abondantes dans le poumon. Les deux aident à l’entrée du virus. Ce changement dans le virus et dans la réaction de l’organisme est ce qui a causé le grave problème auquel le monde est confronté aujourd’hui.

L’impact biologique de ces mutations sur la maladie est à l’étude. Rien n’est certain et chaque pas que franchissent les scientifiques soulève davantage de questions. Le monde continue de bouger pour tenter de survivre à la maladie et à la crise économique qu’elle provoque.

La nouvelle vague est-elle juste la faute du virus?

Il existe deux facteurs clés dans la propagation du coronavirus. L’un est le virus qui est devenu plus infectieux, mais il y a aussi un facteur humain. Les gens ont baissé leur garde et le comportement social a favorisé les infections.

Bien qu’il ait été supposé qu’en été, le virus ralentirait, le comportement des gens a joué contre lui. Les gens étaient fatigués de l’enfermement et des soins. La saison a été propice au départ et les précautions ont été réduites. Les États ont également accéléré la désescalade, car les économies ne pouvaient plus être soutenues. Et la conséquence a été la résurgence du coronavirus.

La vérité est que les investigations pour découvrir les vaccins continuent leur cours et qu’il y en a déjà plusieurs en test. Mais le virus a clairement indiqué qu’il continuait de dominer, et que ce n’est pas un ennemi facile à vaincre.

La distanciation sociale et un masque sont deux facteurs de prévention importants. Il est essentiel de les prendre en compte et d’éviter les foules. L’endroit le plus sûr est votre maison, vous devez donc sacrifier les loisirs et le plaisir une fois de plus, jusqu’à ce que le monde soit à nouveau en sécurité.