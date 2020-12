COVID-19 :

. – Le Royaume-Uni est devenu le premier pays occidental à autoriser mercredi un vaccin COVID-19, marquant un tournant dans la lutte mondiale contre le coronavirus.

Le vaccin Pfizer / BioNTech a reçu une autorisation d’urgence des régulateurs britanniques et les premières doses devraient être déployées au début de la semaine prochaine.

La Grande-Bretagne a été l’un des pays les plus durement touchés par la pandémie, avec le plus grand nombre de morts en Europe, et son gouvernement a été critiqué pour sa gestion de la crise.

Mais maintenant, il a dépassé à la fois l’Union européenne et les États-Unis avec cette annonce.

Voici ce que vous devez savoir sur la façon dont il a homologué le vaccin:

Pourquoi le Royaume-Uni a-t-il été le premier?

Le vaccin a reçu une autorisation d’urgence au Royaume-Uni de la part de son organisme de réglementation indépendant, la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA), qui a joué un rôle crucial dans le processus.

La MHRA a commencé un examen continu des données Pfizer et BioNTech à partir d’octobre, et chaque «paquet» de données a été examiné dès qu’il est devenu disponible. Cela a permis aux régulateurs d’examiner les données en détail avant qu’une demande finale d’autorisation ne soit soumise.

Selon la MHRA, un examen en cours «peut être utilisé pour compléter l’évaluation d’un médicament ou d’un vaccin prometteur pendant une urgence de santé publique dans les plus brefs délais».

Cette approche a contribué à accélérer le processus d’autorisation et un examen formel de toutes les informations nécessaires a commencé au Royaume-Uni le 23 novembre, menant à l’annonce de mercredi.

“Je pense que l’avantage est que la MHRA mène un examen continu, ce qui signifie que, alors que Pfizer a accumulé des données sur la façon dont ils ont fabriqué le vaccin … la MHRA pourrait suivre”, David Salisbury, membre associé, Chatham House’s Global Programme de santé, a-t-il déclaré à CNN. “Cela a permis à la MHRA d’être agile et de suivre le rythme.”

L’Agence européenne des médicaments (EMA) utilise une approche similaire d’examen continu. L’EMA a entamé son processus d’examen des données Pfizer le 6 octobre. Et BioNTech et Pfizer ont soumis une demande pour terminer le processus d’examen le 1er décembre. L’EMA a annoncé qu’elle conclurait son examen le 29 décembre au plus tard.

Les États membres de l’UE ne peuvent pas distribuer un vaccin covid-19 tant qu’il n’a pas été autorisé par l’EMA et approuvé par la Commission européenne, conformément aux règles de l’EMA.

La Commission européenne (CE) aurait besoin de quelques jours pour préparer la documentation juridique et discuter de la décision d’autorisation avec les États membres, selon un porte-parole de la CE.

“Le fait que la MHRA ait pu le faire rapidement sera le reflet de la vitesse à laquelle Pfizer interagissait avec eux”, a ajouté Salisbury.

Outre le Royaume-Uni et l’UE, Pfizer a également demandé à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis une autorisation d’utilisation d’urgence pour son vaccin candidat. La demande a été soumise le 20 novembre.

Le comité consultatif de la FDA sur les vaccins et les produits biologiques connexes, un groupe d’experts indépendants, se réunira le 10 décembre pour discuter de l’application de Pfizer.

Selon un document américain Operation Warp Speed ​​obtenu par CNN mardi, les premières expéditions de vaccin contre le coronavirus de Pfizer seront livrées le 15 décembre, si l’autorisation est accordée. urgence au vaccin.

Le directeur médical de BioNTech, Özlem Türeci, a déclaré que la société attendait des réponses de l’EMA et de la FDA d’ici la mi-décembre.

Türeci a déclaré mercredi que le processus d’examen en cours jouait “un rôle important” dans l’autorisation du Royaume-Uni. Il a déclaré que le processus a permis aux autorités “de commencer immédiatement à examiner les fichiers, à examiner les données, à revenir avec des questions auxquelles nous pouvons répondre immédiatement. Et cela accélère considérablement le processus d’évaluation approfondie des données que nous avons fournies.

Quand puis-je me faire vacciner au Royaume-Uni?

Le Royaume-Uni commencera à distribuer le vaccin la semaine prochaine, selon le secrétaire à la Santé, Matt Hancock. Mais l’autorisation d’urgence n’est que la première étape de ce processus. Les doses seront attribuées selon la priorité clinique.

Chaque receveur du vaccin Pfizer / BioNtech aura besoin de deux doses.

Un groupe d’experts indépendant, le Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation (JCVI), a recommandé que les résidents et le personnel des foyers de soins soient vaccinés en premier.

Le comité recommande que les personnes se font ensuite vacciner en fonction de leur âge, en commençant par celles de plus de 80 ans et par les agents de santé de première ligne.

L’âge continuera d’être le facteur décisif, les personnes âgées étant vaccinées jusqu’à celles de plus de 50 ans.

Les experts du JCVI ont également averti que les travailleurs du National Health Service (NHS) du Royaume-Uni et ceux jugés cliniquement extrêmement vulnérables au coronavirus devraient être prioritaires dans la phase initiale de la vaccination.

Les personnes considérées comme vulnérables comprennent les patients cancéreux, ceux qui prennent des médicaments qui affaiblissent le système immunitaire et ceux qui ont une maladie pulmonaire grave, une maladie rénale grave et d’autres problèmes de santé.

Hancock a déclaré mercredi que le moment du nombre de personnes vaccinées “sera déterminé par la rapidité avec laquelle (les doses) peuvent être faites”.

“Nous n’avons pas mis de chiffre dans les chiffres avant Noël”, a-t-il déclaré. Mais ce que nous savons, c’est que nous pouvons commencer la semaine prochaine avec cette première charge. Et plusieurs millions viendront en décembre. Le NHS prendra contact avec les gens quand ce sera leur tour.

“Je vous exhorte vivement à vous manifester, car il est évident que le fait d’être vacciné est bon pour vous”, a-t-il ajouté. “Il est approuvé comme cliniquement sûr par le régulateur et il est également bon pour votre communauté d’aider à mettre enfin ce virus sous contrôle une fois pour toutes.”

La mise en œuvre fait face à des défis logistiques, car le vaccin doit être conservé à des températures de moins 70 degrés Celsius avant utilisation. Une fois décongelé, Pfizer affirme que le vaccin peut être conservé jusqu’à cinq jours à une température de 2 à 8 degrés Celsius dans des unités de réfrigération couramment disponibles dans les hôpitaux.

S’adressant à Sky News mardi, Hancock a déclaré qu’il y aurait “une combinaison de trois modes de livraison”.

Le vaccin ira d’abord aux hôpitaux, dont 50 attendent de recevoir des doses. Cela sera suivi par des centres de vaccination, qui, selon Hancock, sont en cours de création, avant un «déploiement communautaire» qui comprendra des cabinets de médecins et des pharmaciens.

Comment fonctionne le vaccin à ARNm?

Le vaccin Pfizer / BioNTech utilise une nouvelle approche pour fabriquer des vaccins qui utilisent l’ARN messager ou l’ARNm.

L’ARNm est un seul brin du code génétique que les cellules peuvent «lire» et utiliser pour fabriquer une protéine.

Pour ce vaccin, l’ARNm demande aux cellules du corps de fabriquer une partie particulière de la protéine de pointe du virus. Le système immunitaire le voit, le reconnaît comme étranger et est prêt à attaquer lorsqu’une infection réelle se produit.

Quels sont les effets secondaires du vaccin Pfizer?

Un groupe indépendant a gardé un œil sur les résultats des essais et les effets secondaires du vaccin.

Pfizer et BioNTech affirment qu’il n’y a pas eu d’effets secondaires graves au cours des essais à grande échelle.

À ce jour, le comité de surveillance des données de l’étude “n’a signalé aucun problème d’innocuité sérieux lié au vaccin”, ont déclaré les entreprises.

Le seul effet secondaire notable était la fatigue chez certains participants à l’essai.

“Le seul événement indésirable de grade 3 (sévère) demandé dont la fréquence est supérieure ou égale à 2% après la première ou la deuxième dose était la fatigue à 3,7% après la dose 2”, ont indiqué les sociétés.

Paul Offit, professeur de pédiatrie à l’hôpital pour enfants de Philadelphie, a déclaré mercredi à CNN que certains effets secondaires sont normaux pour les vaccins.

«Cela signifie que votre réponse immunitaire fonctionne pour vous. Vous devriez vous sentir bien à ce sujet », a-t-il dit, tout en parlant des effets secondaires.

Il a ajouté que si les gens ressentent des effets secondaires avec la première dose, alors il ne devrait y avoir “aucune difficulté à obtenir à nouveau cette deuxième injection, sachant qu’ils sont maintenant dans une bien meilleure position pour combattre ce terrible virus.”

Est-il sécuritaire de prendre plus d’un vaccin?

D’autres fabricants de médicaments, Moderna et AstraZeneca, ont également des vaccins candidats prometteurs.

Le gouvernement britannique affirme que des études sont en cours pour déterminer si les vaccins AstraZeneca et Pfizer / BioNTech peuvent être administrés de manière interchangeable dans les deux doses. Ceci, puisque “les deux … sont basés sur le pic de protéine du virus”. Mais jusqu’à présent, on ne sait pas si cela est efficace.

«Il n’y a aucune preuve de l’interchangeabilité des différents vaccins covid-19, bien que des études soient en cours. Par conséquent, tout doit être mis en œuvre pour déterminer quel vaccin l’individu a reçu et le compléter avec le même vaccin », déclare le gouvernement britannique, bien que des exceptions soient autorisées.

Le guide ajoute que pour les personnes qui ont reçu une dose et «se font vacciner dans un site où le même vaccin n’est pas disponible, ou où le premier produit reçu est inconnu, il est raisonnable de proposer une dose unique du produit disponible localement». Bien qu’il ajoute que cette option est préférée «si la personne est susceptible de courir un risque immédiat élevé ou est considérée comme peu susceptible de se présenter à nouveau».

Amy Cassidy, James Frater et Lindsay Isaac de CNN ont contribué à ce rapport.