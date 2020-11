COVID-19 :

Les décès dus au covid-19 en 1 an dépassent ceux de la grippe en 5 ans 1:15

. – L’Europe se noie dans la deuxième vague de l’épidémie de coronavirus. Les taux d’infection montent en flèche à travers le continent. Les gouvernements imposent des blocus stricts. Les économies ferment à nouveau. Mais il y a une lueur d’espoir: le virus, bien que toujours mortel, semble tuer moins de personnes en moyenne.

Les chiffres récents de cas et de décès du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) montrent que si les cas enregistrés de covid-19 sont en augmentation au Royaume-Uni, en France, en Espagne, en Allemagne et dans d’autres pays européens, les tueries n’augmentent pas au même rythme.

«Le taux de mortalité a diminué. Au Royaume-Uni, nous pouvons voir qu’il a diminué d’environ juin à un point bas en août. C’est ce qu’a déclaré Jason Oke, statisticien principal du département des sciences de la santé des soins primaires de Nuffield.

«Notre estimation actuelle est que le taux de mortalité par infection augmente un peu. Mais cela ne s’est pas rapproché de l’endroit où nous étions. Et il est peu probable que cela change radicalement à moins que nous ne voyions une augmentation vraiment surprenante du nombre de décès.

Oke a suivi les taux de mortalité des cas de COVID-19 aux côtés de son collègue Carl Heneghan du Center for Evidence-Based Medicine et de l’économiste de la santé Daniel Howdon. Leurs recherches montrent qu’à la fin du mois de juin, le taux de mortalité était à peine inférieur à 3% au Royaume-Uni. En août, il avait chuté de 0,5%. Il se situe maintenant à environ 0,75%.

«Nous pensons que c’est probablement dû au vieillissement. Mais aussi d’autres facteurs, tels que le traitement », a déclaré Oke.

Le taux de mortalité le plus bas n’est pas propre à l’Europe.

À New York, le taux de mortalité des personnes hospitalisées pour des maladies liées au coronavirus a également diminué depuis le début de cette année. Selon une étude réalisée par une équipe de chercheurs de la Grossman School of Medicine de l’Université de New York, publiée dans le Journal of Hospital Medicine.

Des personnes plus jeunes et en meilleure santé sont infectées

La raison la plus évidente de la baisse du nombre de décès est l’âge.

La première vague de la pandémie a particulièrement touché les personnes âgées en Europe, se propageant dans les hôpitaux et les résidences. Mais cela a changé au cours de l’été, le virus circulant plus largement parmi les jeunes qui fréquentent les restaurants, les bars et autres lieux publics.

L’âge moyen des personnes infectées en Europe est passé de 54 ans pendant la période de janvier à mai à 39 ans en juin et juillet, selon l’ECDC.

Les personnes âgées courent un risque beaucoup plus élevé de tomber gravement malades si elles sont infectées. Ainsi, une épidémie affectant une maison de soins infirmiers est susceptible d’être beaucoup plus meurtrière qu’une épidémie sur un campus universitaire.

En fait, les données collectées par des chercheurs du groupe de la London School of Economics sur les réponses à long terme aux soins covid-19 montrent qu’en moyenne, 46% de tous les décès dus au COVID-19 dans 21 pays sont survenus dans des résidences. .

Les chercheurs ont constaté que dans plusieurs pays, dont la Belgique, l’Irlande, l’Espagne, le Royaume-Uni et les États-Unis, la proportion de résidents de maisons de retraite dont les décès ont été liés au coronavirus était supérieure à 4% dans certains cas. Cela signifie que plus d’un résident sur 25 des foyers de soins qui est décédé depuis le début de la pandémie l’a fait à cause du COVID-19.

REGARDEZ: L’Europe en alerte pour une épidémie de coronavirus: il y a 6 millions d’infectés depuis le début de la pandémie

Avec plus de jeunes infectés, le taux de mortalité global a diminué. Mais cela ne signifie pas que le virus lui-même est devenu moins mortel. S’il se propage à nouveau largement parmi les personnes âgées, le taux pourrait remonter. Cela se produit déjà dans certains pays, dont le Royaume-Uni, où Oke et ses collègues ont constaté une légère augmentation du taux de létalité.

“Le virus covid-19 est très stable, il ne mute pas beaucoup”, a déclaré le Dr Julian Tang, virologue clinicien et professeur associé honoraire à l’Université de Leicester. “La variation de la gravité de la maladie COVID-19 est vraiment due aux réponses immunitaires de l’hôte individuel avec l’âge, le sexe, l’origine ethnique et certaines conditions médicales préexistantes”, at-il ajouté.

Les traitements s’améliorent

Le changement démographique peut avoir contribué à la diminution du nombre de décès. Mais les experts soupçonnent que le fait que les prestataires de soins de santé aient désormais plus d’expérience dans le traitement des patients COVID-19 est un autre facteur.

«Bien que le COVID-19 reste une maladie terrible, nos efforts pour améliorer le traitement fonctionnent probablement», a déclaré l’auteur principal de l’étude de NYU, le Dr Leora Horwitz, professeur agrégé au Département de la santé des populations. de NYU Langone Health.

Horwitz et son équipe ont constaté que, après ajustement pour les facteurs démographiques et cliniques, la mortalité parmi les personnes hospitalisées dans le système NYU est passée de 25,6% en mars à 7,6% en août.

La façon dont les patients atteints de coronavirus sont traités a également changé. Les ventilateurs, qui étaient largement utilisés au début de la pandémie, sont maintenant moins utilisés parce que les médecins en ont appris davantage sur la façon dont ils peuvent endommager les poumons des patients atteints de COVID-19. À son tour, allonger les patients sur le ventre est devenu plus courant, car il a été démontré que cela aide à augmenter la quantité d’oxygène pénétrant dans les poumons de certains patients.

Les statistiques montrent que les personnes qui se retrouvent dans un hôpital au Royaume-Uni réussissent mieux.

Le Centre national d’audit et de recherche sur les soins intensifs a constaté que les patients atteints de COVID-19 traités dans des unités de soins intensifs en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord après le 1er septembre avaient une chance de survie beaucoup plus élevée que ceux admis auparavant. 12% des patients sont décédés depuis le début du mois de septembre, contre 39% de ceux admis entre le début de la pandémie et la fin du mois d’août.

“Cela suggère que le traitement est meilleur et [los trabajadores de la salud] ils savent maintenant quoi faire. Ou peut-être que les gens ont des symptômes plus légers », a déclaré Oke.

Et bien qu’il n’y ait toujours pas de remède miracle contre le coronavirus, certaines options de traitement semblent aider certains patients.

L’antiviral remdesivir a été approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour le traitement de l’infection à coronavirus.

Plus tôt ce mois-ci, une étude mondiale parrainée par l’Organisation mondiale de la santé a révélé que le remdesivir n’aidait pas les patients à survivre ni même à récupérer plus rapidement. Mais une étude américaine a révélé que le médicament réduisait les temps de récupération de certains patients d’environ un tiers.

La dexaméthasone, un stéroïde, a été utilisée pour certains des patients les plus malades du COVID-19 qui nécessitent une ventilation ou de l’oxygène. Après que des essais aient montré qu’il peut augmenter vos chances de survie.

Et les scientifiques étudient également les thérapies par anticorps monoclonaux, le type de traitement que le président américain Donald Trump a reçu, en plus du remdesivir et de la dexaméthasone.

REGARDEZ: Dr Huerta: Le traitement de Regeneron n’est pas le remède contre le covid-19, Trump l’utilise pour des manœuvres politiques

Problèmes de données et de preuves

Bien que les taux de mortalité plus bas semblent encourageants, il y a de nombreuses mises en garde à prendre en compte. La mortalité due à Covid-19 est calculée comme le nombre de décès sur le nombre total d’infections. Ce qui signifie qu’il n’est exact que si les chiffres sous-jacents reflètent la réalité.

Et ce n’était presque certainement pas le cas au début de la pandémie, lorsque les tests n’étaient pas largement disponibles et que seuls les personnes gravement malades étaient testées.

“Si vous ne regardez que les cas symptomatiques, vous pouvez largement sous-estimer le nombre d’infectés si la proportion d’infectés asymptomatiques est importante”, a déclaré Tang. Et il a ajouté que certaines études suggèrent que jusqu’à 60% à 70% des cas de COVID-19 peuvent être asymptomatiques.

“Par conséquent, la [tasa de letalidad] signalés peuvent être disproportionnellement élevés au début de la pandémie. Mais ensuite, il diminue à mesure que la pandémie progresse. Alors que nous testons plus de cas asymptomatiques pour «diluer» ce taux de mortalité apparent », a ajouté Tang.

Le principal danger, a déclaré Tang, est que des tests plus répandus sur des populations plus jeunes et moins vulnérables peuvent masquer les taux de létalité chez les personnes âgées ou souffrant de maladies sous-jacentes. “Il y a un risque de complaisance”, a-t-il déclaré. “Les personnes âgées et vulnérables continueront de mourir de complications liées au COVID-19… Mais cela peut ne pas être remarqué lorsque tous les groupes d’âge atteints du COVID-19 seront examinés ensemble.”

Le taux de mortalité varie également selon les pays. Selon le décompte de l’Université Johns Hopkins, le nombre de décès parmi les 20 pays les plus touchés varie désormais de 10% au Mexique à 0,8% en République tchèque. Cela est en partie dû aux différentes approches pour compter vos cas de COVID-19. Alors que certains ne comptent que les cas confirmés, d’autres incluent les cas suspects non prouvés.

Il y a aussi le problème du décalage dans le temps. «Le décalage horaire entre le moment où nous pensons que les gens sont infectés et le moment où ils pourraient mourir en moyenne est d’environ trois semaines. Mais ce que nous voyons, c’est que le [tasa de letalidad por infección] il reste plus bas même si les infections passées ont augmenté », a déclaré Oke.