(CNN espagnol) – Le vaccin covid-19 est ce qui suscite le plus de questions de notre public.

Dans ce premier épisode de questions et réponses de 2021, le Dr Huerta répond aux questions sur les interactions et les contre-indications du vaccin.

Bonjour, je suis le Dr Elmer Huerta et c’est votre dose quotidienne d’informations sur le nouveau coronavirus, des informations qui nous l’espérons seront utiles pour prendre soin de votre santé et de celle de votre famille. Aujourd’hui, nous allons répondre à certaines questions qui nous ont été posées sur notre compte Twitter @drhuerta.

Questions sur le vaccin Covid-19

@drhuerta Dr Huerta, pourquoi ne sait-on pas aujourd’hui que les enfants ne seront pas vaccinés avec Moderna, Pfizer ou tout autre? Vont-ils rester vulnérables? – nolancito (@ nolancito1) 7 janvier 2021

Bonne question Nolancito. La raison pour laquelle la vaccination des enfants contre le COVID-19 n’a pas été programmée est qu’il n’y a pas encore de vaccin qu’ils puissent utiliser.

Des études de vaccins ont été menées chez des adultes et le vaccin pour enfants est en cours de développement.

@drhuerta bonjour, j’ai la première dose de vaccin et j’ai testé positif dans le pcr, je suis plus protégé pour le moment je ne présente pas de symptômes.

Je vous remercie – Gisela (@ Gisela55759043) 7 janvier 2021

Salut Gisela, c’est une bonne question. Bien que vous ne me disiez pas combien de jours après le premier vaccin vous avez eu un test moléculaire positif, si c’était dans les deux premières semaines, il est possible que vous ayez reçu le vaccin alors que vous étiez déjà infecté ou que vous ayez été infecté peu de temps après, avant l’action la protection du vaccin est efficace.

@drhuerta

Une personne qui a déjà récupéré le COVID peut être vaccinée sans symptômes. Age 60 ans. – EDGLINCS (@edglincuso) 7 janvier 2021

Selon le CDC, une personne qui a déjà eu le COVID-19 peut être vaccinée avec le vaccin Pfizer et Moderna 90 jours après avoir passé la maladie. Il n’y a pas de dispositions pour les autres vaccins.

@drhuerta les personnes qui reçoivent le voisin, après 10 jours, présenteraient-elles déjà des anticorps dans un test antigénique? – ELLE (@ hesr2102) 6 janvier 2021

En fait, chez les personnes vaccinées, elles commencent à apparaître immédiatement après avoir été vaccinées, mais leur taux augmente petit à petit.

On estime que le vaccin Pfizer, par exemple, commence déjà à protéger 10 jours après la première dose, ce qui n’a pas été observé avec Moderna, et il est donc important que les gens reçoivent les deux doses de vaccin.

@drhuerta Quand les vaccins arriveront, qu’arrivera-t-il à ceux qui ont participé aux essais?

Comment savoir s’ils ont reçu un placebo et devraient être vaccinés? Et le reste, peuvent-ils se faire vacciner à nouveau avec un vaccin approuvé? – Jafa101 (@ jafa101) 6 janvier 2021

Excellente question Jafa, on ne sait pas quelle est la disposition à ce sujet avec les participants des essais de phase 3 des différents vaccins.

Je peux vous dire – comme nous l’avons raconté dans l’épisode du 6 janvier – que dans le cas de l’essai de Moderna, les volontaires ont pu savoir si nous avions reçu le vaccin ou le placebo.

Dans mon cas, j’ai reçu le placebo et donc ils m’ont proposé le vaccin, que j’ai accepté.

Questions sur la contagion du covid-19

@drhuerta Dr bonjour, dimanche, j’étais chez une personne qui a été testée aujourd’hui positive pour covid pendant 1 heure, ce que je recommande de faire le test antigène ou moléculaire, merci – Patty P (@ pattyPC1530) 7 janvier 2021

Selon les Centers for Disease Control and Prevention aux États-Unis (CDC), une personne qui entre en contact avec une personne infectée doit protéger son entourage, s’isolant pendant 10 jours à l’aide d’un masque, en attendant que quelque chose se développe. symptôme. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un test moléculaire le septième jour, et s’il est négatif, vous pouvez retourner à votre vie normale.

@drhuerta cher docteur, pourriez-vous nous dire si une personne qui a la covid-19 et qui est vaccinée peut être guérie. Je vous remercie – eleana vela (@EleanaVela) 7 janvier 2021

Excellente question Eleana. Les vaccins ne sont pas utilisés pour traiter la maladie, mais pour la prévenir. Pour traiter la maladie, des anticorps monoclonaux, c’est-à-dire des anticorps purifiés obtenus de patients qui ont déjà surmonté la maladie, doivent être utilisés – comme nous l’avons décrit dans l’épisode du 5 octobre.

Et si j’ai un covid, puis-je retrouver la mutation? – Alexandra💜 (@ Jaquelinegm18) 6 janvier 2021

Bonjour Alexandra, les réinfections avec le nouveau coronavirus sont scientifiquement prouvées, et bien qu’il n’ait pas encore été prouvé que certaines d’entre elles ont été causées par les variantes trouvées au Royaume-Uni, il est possible qu’elles puissent les provoquer.

Questions sur qui peut se faire vacciner contre le covid-19

@drhuerta le vaccin a un effet sur une femme enceinte ou éventuellement enceinte – Jurgen Picardo (@JurgenPicardo) 7 janvier 2021

Selon le CDC, les études sur les vaccins Pfizer et Moderna – qui sont actuellement les seuls vaccins approuvés aux États-Unis – ne disposent pas encore de données recommandant aux femmes enceintes de se faire vacciner. Cependant, étant donné que la maladie peut être plus grave chez les femmes enceintes, elle devrait consulter son médecin et décider de se faire vacciner.

Dr Huerta Je suis une personne qui souffre d’arthrite temporaire, de cellules géantes, d’hypertension, d’allergie aux cellules inflammatoires, je suis candidate au vaccin, car il y a des commentaires selon lesquels des gens comme moi ne peuvent pas le recevoir, aidez-moi mille fois merci – Alba M Zubieta (@ AlbaMZubieta1) 7 janvier 2021

Bien sûr, si Alba, aucune des conditions que vous avez ne constitue une contre-indication à l’utilisation de l’un des vaccins, et comme ce sont des maladies qui peuvent vous prédisposer à des complications, vous devriez vous faire vacciner.

@drhuerta good day Comment est-il vrai que les personnes atteintes du vih ne peuvent pas appliquer le nouveau vaccin Pfizer? – irving hernandez🇲🇽 (@ jos_189) 3 janvier 2021

Selon le CDC, même si les personnes vivant avec le VIH ont été incluses dans les études de phase 3 des vaccins Pfizer et Moderna, il n’y a pas encore de données sur la sécurité de ces vaccins.

C’est pourquoi le CDC dit que sachant que les personnes séropositives peuvent courir un risque plus élevé, elles devraient en parler à leur médecin et envisager de se faire vacciner.

