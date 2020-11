COVID-19 :

Lundi dernier Fernando Simon, directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires (CCAES), il a déclaré avoir constaté une “légère diminution du nombre de décès”. Mais hier, Santé a signalé 537 décès, ce qui signifiait un nouveau maximum du nombre de décès dans la deuxième vague.

Ce mercredi, le ministère a enregistré 10 222 infections et 369 décès supplémentaires en 24 heures, tant de gens se demandent pourquoi il y a encore registres de décès si les infections continuent de baisser.

Jusqu’à deux mois

La raison principale est que entre le moment où le virus infecte un corps et se termine par causer la mort peut prendre plus de deux mois. Ceci est indiqué dans un document de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui indique que la majorité des personnes symptomatiques ils remarquent les premiers symptômes cinq jours après avoir été infectés, une période qui il peut être prolongé jusqu’à près de 11 jours plus tard.

En outre, les patients légers guérissent généralement deux semaines plus tard de souffrir de la maladie, tandis que le plus grave peut prendre entre trois et six semaines, environ 25 jours après l’infection.

Même jusqu’à huit semaines plus tard

Ainsi, comme le souligne le rapport de l’OMS, les décès commencent deux semaines plus tard des premiers symptômes et ils peuvent continuer à augmenter jusqu’à huit semaines plus tard.

Une étude pratique menée en 20 minutes explique comment la situation évoluel en Espagne: les personnes infectées Le 9 novembre a commencé à montrer des symptômes le 14 novembre, alors le les premiers décès seront enregistrés vers le 28 novembre.

Luis Benoît, analyste de données des médias susmentionnés, a estimé que en Espagne le retard qui se produit entre une contagion et une mort se situe dans 21 jours: “Après avoir fait plusieurs simulations, la corrélation maximale est obtenue pour les admissions à l’hôpital, qui surviennent sept jours après les cas, pour les admissions aux USI dix jours plus tard d’hospitalisation et pour décès survenant quatre jours après l’admission à l’USI “.