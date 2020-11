COVID-19 :

Depuis que son utilisation est devenue obligatoire il y a quelques mois, nous nous sommes habitués à vivre avec le masque pour sortir dans la rue. On a beaucoup parlé des types de masques qui existent, de leur efficacité et de leur utilisation correcte et, après avoir insisté sur le fait que lLes interventions chirurgicales étaient l’une des meilleures options pour lutter contre la pandémie, les experts rapportent qu’ils ne seraient plus les plus adaptés aux espaces clos.

En dépit d’être la principale option dans les centres de santé et d’avoir une grande efficacité, les masques chirurgicaux ne seraient pas assez bons pour empêcher la contagion dans les espaces confinés avec une mauvaise ventilation. Et c’est que, depuis le début de la pandémie de coronavirus, beaucoup a été averti sur l’utilisation correcte de ces masques, les ajuster au mieux pour ne pas laisser échapper le virus ou les particules bactériennes que nous pouvons expulser.

Importance d’ajuster correctement votre masque

Bien que ce type de masque couvre parfaitement le nez et la bouche, les espaces laissés ouverts sur les côtés pourraient augmenter l’exposition au virus. Ce type de «masque» protège l’utilisateur qui le porte des éclaboussures, mais surtout des éclaboussures d’autres personnes qui peuvent se trouver devant lui. Ils durent 4 heures et de nombreuses personnes mettent plus de temps à les changer pour réduire les coûts. Ils constituent, d’après ce que l’on peut dire, une première barrière pour lutter contre le coronavirus, mais pas entièrement suffisante dans des espaces clos.

Et est-ce que le moment où nous toussons, éternuons ou même parlons, etCes petites gouttelettes que nous expulsons tous – les aérosols bien connus – peuvent sortir des côtés de ces masques chirurgicaux et rester en l’air à l’intérieur d’un espace clos qui n’a pas une ventilation adéquate. Ce qui, inévitablement, peut amener d’autres personnes à l’attraper. Pour cette raison, depuis des mois, ils insistent sur la ventilation de ces espaces, aussi nécessaire que de continuer à se laver les mains, de respecter la distance de sécurité ou de ne pas se toucher le visage – ce qui, en soi, est largement évité à l’usage. du masque-.

Quels masques seront les plus efficaces dans les espaces clos?

Bien qu’il ne soit pas le plus efficace dans un espace clos, lLes masques chirurgicaux conviennent toujours dans les zones ouvertes ou bien ventilées, là où les aérosols ne restent pas dans l’air, ils se dispersent et ne sont pas potentiellement dangereux.

Mais, si nous voulons augmenter l’exposition au virus dans des espaces clos, lLes masques les plus recommandés sont les masques EPI, les équipements de protection individuelle, c’est-à-dire ceux qui créent une barrière pour l’utilisateur contre l’exposition aux virus ou aux aérosols. Il existe une grande variété de ces masques parmi lesquels ils sauvent les FFP1, FFP2 et FFP3, ceux qui filtrent l’air inhalé et empêchent l’entrée de particules qui pourraient être polluantes pour l’utilisateur.