COVID-19 :

Depuis le début de la pandémie, en mars dernier, lLe masque est devenu un complément obligatoire pour pouvoir quitter la maison -ou même chez nous avec des non-partenaires. L’accent a également été mis sur les types de masques: chirurgical, hygiénique et FFP2, qui sont les plus recommandées grâce à leur meilleure protection contre le COVID-19. Surtout pour les adultes, grâce au type de filtration qu’ils utilisent.

Cependant, les FFP2 ne sont pas recommandés pour tout le monde, y compris les enfants. Ce type de masque n’est pas conforme à la réglementation européenne, comme indiqué la société espagnole Firstpotect c’est une déclaration. C’est une entreprise qui analyse les différents modèles de masque pour enfants qui existent sur le marché. Dans ses études, il conclut que les FFP2 ne sont pas recommandés pour les plus petits et que, même s’ils portent le sceau de l’Union européenne, ils ne présentent pas une protection adéquate.

Même certificat que les masques adultes

“Il est pratiquement impossible pour un masque de la taille d’un enfant de dépasser les réglementations européennes”, les experts indiquent, soulignant également qu’en plus de la taille de ce type de masque, il est important de prendre en compte la teneur en dioxyde de carbone qui est concentrée dans l’espace libre entre le visage et le masque. Et c’est que cette concentration ne doit pas dépasser 1% du volume. L’entreprise, basée en Galice, indique que les masques pour enfants FFP2 Ils ont le certificat CE car c’est le même que celui utilisé pour le modèle adulte.

“L’homologation accordée concerne un seul modèle et une seule taille et tous les tests pour réussir les tests CE sont effectués avec ce modèle et cette taille particuliers. Pour vendre ceux des enfants, ils utilisent le même certificat, mais ceux de la taille des enfants n’effectuent aucun type de test puis ils impriment la référence qui apparaît sur le certificat CE adulte avec le reste des données requises par la loi, ce qui rend très difficile la vérification de leur authenticité puisqu’ils ont un «vrai» certificat », indique la société galicienne dans sa déclaration.

Les masques les plus recommandés pour les enfants

Compte tenu de l’avertissement Firstprotect concernant les masques pour enfants FFP2, la société recommande que les plus petits utilisent de préférence masques chirurgicaux conformes à la norme UNE0064, masques chirurgicaux hygiéniques réutilisables UNE 0065 ou IIR. Ces derniers offrent jusqu’à 98% d’efficacité, ce sont des masques médicaux et ils ont une taille plus petite pour les enfants, 145×95 mm.