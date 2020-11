COVID-19 :

. – Sondage de la semaine: Un nouveau sondage Gallup a révélé que seulement 49% des Américains disent qu’ils se confineraient s’ils étaient recommandés par des responsables de la santé publique en raison d’une épidémie de coronavirus.

C’est bien moins que les 67% qui l’ont dit lors d’un sondage Gallup mené fin mars et début avril.

Dans quel but? L’épidémie de coronavirus a été perdue dans l’actualité le mois dernier en raison des élections. Mais ce n’est pas parce que les médias ne couvrent pas la pandémie au même niveau qu’elle a disparu.

En fait, nous constatons certains des pires chiffres de coronavirus depuis longtemps, et contrairement au début de cette année, il n’est pas du tout clair si le public est disposé à faire tout ce qu’il faut pour réduire le taux d’infection.

Un regard sur les chiffres du coronavirus

Un regard sur les chiffres l’explique. À l’heure actuelle, le virus balaie presque tous les États. Au moment d’écrire ces lignes, une analyse CNN des données de l’Université Johns Hopkins indique que le nombre de cas de coronavirus est en hausse dans tous les États par rapport à la semaine dernière, à l’exception de la Géorgie. Un examen des données par le New York Times montre que, dans plus de 90% des États, il y avait une moyenne quotidienne d’au moins 15 nouveaux cas pour 100 000 personnes au cours de la semaine écoulée.

Chose choquante, il y a maintenant plus de nouveaux cas de coronavirus chaque jour qu’à n’importe quel moment de la pandémie.

Même les États vantés comme des réussites ont subi des revers. Prenons l’exemple de l’État de New York, qui possède l’un des programmes de test les plus ambitieux du pays. Le 1er septembre, 0,8% des tests étaient positifs sur la moyenne quotidienne, 7 jours et 14 jours. Cette semaine, le hit quotidien a dépassé 3% en au moins un jour, tandis que la moyenne de 7 à 14 jours a dépassé 2%. C’est une énorme augmentation.

Cette augmentation du taux de positivité s’est produite alors même que le nombre de tests augmentait par rapport à il y a deux mois, ce qui devrait réduire le taux de positivité si le nombre de cas reste statique.

En fait, ce ne sont pas seulement les cas et les preuves qui augmentent à l’échelle nationale. Le nombre de décès et d’hospitalisations a augmenté de plus de 33%, selon le New York Times.

Un monde de problèmes

Nous sommes, pour le dire légèrement, dans un monde de problèmes.

Cependant, il ne semble pas que le public américain ou l’électorat aient la même volonté que nous avions en avril de faire ce que nous pouvons pour garder le virus à distance.

Ce n’est pas seulement que moins d’une majorité d’Américains ne sont pas disposés à dire qu’ils sont «très susceptibles» de se confiner. C’est qu’ils ne s’isolent pas actuellement. Une nette majorité (62%) a déclaré qu’ils n’étaient que partiellement isolés ou pas du tout isolés dans le sondage Gallup de fin octobre. Le pourcentage était de moitié (30%) en avril.

Dans une enquête Axios / Ipsos menée à la fin du mois d’octobre, 53% ont admis qu’ils ne maintenaient pas toujours une distance d’au moins cinq pieds des autres personnes lorsqu’ils quittaient leur domicile. C’était l’un des chiffres les plus élevés de la pandémie. En avril, le pourcentage ayant déclaré ne pas maintenir une distance d’au moins cinq pieds n’a jamais dépassé 34%.

Et alors que 46% des Américains ont déclaré qu’ils n’avaient pas encore commencé à planifier les fêtes de fin d’année, ceux qui ont été répartis assez équitablement entre la planification de la fête entre leur famille immédiate et ceux qui ont ceux qui vivent (30%) et ceux qui ne font pas partie de ce groupe restreint (24%).

fêtes de fin d’année

En d’autres termes, il semble y avoir une réelle possibilité que les vacances de fin d’année deviennent une opportunité pour le coronavirus de se propager facilement parce que les gens se réuniront à l’intérieur avec des personnes avec lesquelles ils ne vivent pas. (Les responsables de la santé publique disent que ces petits rassemblements sont la façon dont la plupart de la transmission se produit.)

Ce qui est peut-être le plus inquiétant, ces chiffres de sondage surviennent dans un contexte dans lequel les Américains semblent se rendre compte que le pays est sur la mauvaise voie en ce qui concerne la façon dont nous gérons le virus.

La majorité (61%) a déclaré à Gallup que la situation des coronavirus s’aggrave. À peine 23% pensent qu’il s’améliore, l’un des pourcentages les plus bas de la pandémie à ce jour.

Bien que les Américains sachent que nous sommes sur la mauvaise voie, cela n’a pas encore déclenché le type de changement d’habitudes qui pourrait être nécessaire pour faire reculer la dernière vague de cas.

À moins que les Américains ne changent de position rapidement, les choses peuvent empirer avec le virus.