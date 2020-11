COVID-19 :

À la mi-août, le gouvernement espagnol a annoncé l’activation officielle du radar COVID, une application officielle pour appareils mobiles pour alerter les contagions du virus SARS-CoV-2, qu’après une phase de test à La Gomera qui s’est terminée le 31 juillet, a été officiellement activée afin que tout utilisateur avec un mobile Android ou iOS peut le télécharger et l’utiliser.

En fait, «l’application est prête pour que les autorités sanitaires puissent autoriser son adoption par les communautés autonomes afin de démarrer le travail de connexion avec leurs systèmes». Et c’est ce qui s’est passé.

Qu’est-ce que le radar COVID, comment ça marche

L’application RadarCOVID a été développée en suivant “les normes techniques les plus garanties avec la confidentialité des utilisateurs conformément à toutes les recommandations de la Commission européenne”. Par conséquent, aucun utilisateur ne peut être identifié ou localisé car il n’y a pas de données enregistrées et parce que l’ensemble du processus se déroule sur leur téléphone sans passer par un serveur. De plus, l’utilisation de l’application et la communication d’une éventuelle contagion seront toujours volontaires.

Télécharger l’application Radar Covid Android

Télécharger l’application Radar Covid iOS

L’application utilise la connexion Bluetooth du terminal, à travers laquelle les téléphones mobiles émettent et observent des identifiants anonymes d’autres téléphones qui changent périodiquement. Lorsque deux terminaux ont été fermés pendant 15 minutes ou plus, distants de deux mètres ou moins, les deux conservent l’identifiant anonyme émis par l’autre.

Si un utilisateur était diagnostiqué positif au COVID-19 après avoir subi un test PCR, il déciderait s’il doit donner son consentement afin que, via le système de santé, une notification anonyme puisse être envoyée. De cette manière, les mobiles ayant été en contact avec le patient recevraient un avertissement sur le risque d’une éventuelle contagion et des instructions sur la façon de procéder seraient fournies. En ne demandant aucune donnée d’aucune sorte, il est impossible d’identifier ou de localiser un utilisateur de quelque manière que ce soit.

Actuellement, la Commission européenne développe le cadre juridique et technique qui permet l’interopérabilité entre les applications basées sur le modèle décentralisé, comme RadarCOVID, afin qu’elles puissent continuer à fonctionner au-delà des frontières de chaque État.

Pourquoi ne reçois-je pas de notifications?

Comme plus de 3,4 millions de personnes en Espagne, vous avez téléchargé l’application, vous lui avez donné les permissions, vous avez activé le bluetooth et … vous ne recevez rien, pas une seule notification. Radar Covid ne vous avertit pas si vous êtes entré en contact avec une personne séropositive au coronavirus.

Est-ce une panne mobile? La couverture? Les données? Le bluetooth? Non, c’est essentiellement la faute de la communauté autonome dans laquelle vous vivez ou êtes, qui est trop lente à intégrer et à activer les protocoles.

Et c’est que chaque communauté autonome en Espagne doit l’activer dans ses protocoles, et jusqu’à ce que toutes ne l’aient pas fait –Leur mandat maximum est le 15 septembre-, Radar COVID ne sera pas pleinement opérationnel sur tout le territoire espagnol. Donc, si vous êtes dans une communauté dont les protocoles sont activés, vous pourrez recevoir des messages et des notifications.

Mais sinon, avoir l’application installée et activer le bluetooth n’est fondamentalement pour rien, juste pour gaspiller la batterie sur le mobile, puisque l’application ne pourra pas remplir sa fonction de base lorsque ne pas pouvoir se connecter aux serveurs du ministère de la Santé, de la Consommation et de la Prévoyance sociale.

Provinces disposant de l’application Radar Covid

Andalousie (complètement intégré)

Baléares (complètement intégré)

les îles Canaries (complètement intégré)

Murcie (complètement intégré)

Cantabrie (en phase de test)

Aragon (en phase de test)

Estrémadure (en phase de test)

Castillla et Leon (en phase de test)

Madrid (en phase de test)

Navarre (en phase de test)

Communauté Valenciana (étudie pour commencer en septembre)

Catalogne (étudiant pour le démarrer en septembre)

Par conséquent, si vous habitez ou êtes en Andalousie, aux îles Canaries ou à Murcie par exemple, il est logique de télécharger l’application Radar Covid car ses protocoles sont actifs et cela fonctionne. Si vous habitez à Madrid, vous pouvez le faire mais vous ne recevrez rien pour vos tests. Si vous habitez à Valence ou en Catalogne, les tests ne sont même pas en cours.

À un moment où les épidémies ont malheureusement hissé l’Espagne dans le Top Ten des contagions en Europe, l’aide de systèmes supplémentaires comme cette application est nécessaire, mais d’après ce que nous pouvons voir, certaines communautés autonomes ne sont pas là pour le travail et d’autres ne le sont pas. ils se tuent précisément en l’intégrant rapidement dans leurs services. Le temps presse, comme ils l’ont officiellement jusqu’au 15 de ce mois.