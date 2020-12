COVID-19 :

Ce que vous devez savoir sur les vaccins contre Covid-19 3:40

. – Le vaccin COVID-19 arrive aux États-Unis et les agents de santé de première ligne ont déjà commencé à se faire vacciner, certains devant la caméra.

Si ces développements marquent un moment historique et sont très prometteurs, cela ne signifie pas que les Américains peuvent arrêter de porter des masques de si tôt. Le Dr Leana Wen, analyste médicale CNN, médecin urgentiste et professeur invité à la George Washington University Milken Institute School of Public Health, explique pourquoi.

CNN: Le vaccin protège-t-il les gens de contracter le coronavirus? Si oui, pourquoi dois-je encore porter un masque?

Loupe: C’est une bonne question! Il est important d’être clair sur ce que nous savons et ce que nous ne savons pas sur ce que fait le vaccin. Ce que nous savons, c’est que le vaccin Pfizer est très efficace pour prévenir les maladies symptomatiques et les maladies graves. Cela signifie que le vaccin semble empêcher les gens de tomber suffisamment malades pour développer des symptômes et, plus important encore, il empêche les gens de tomber si gravement malades qu’ils se retrouvent à l’hôpital. C’est vraiment une excellente nouvelle.

Maintenant, ce que les études ne montrent toujours pas, c’est ceci: ils n’ont pas cherché à savoir si le vaccin empêche quelqu’un d’être porteur du COVID-19 et de le transmettre à d’autres personnes. Quelqu’un peut être en mesure de se faire vacciner tout en étant un porteur asymptomatique. Ils peuvent ne pas présenter de symptômes, mais ils ont le virus dans leur voie nasale, donc s’ils parlent, respirent, éternuent, etc., ils peuvent toujours le transmettre à d’autres personnes.

C’est la raison principale pour laquelle nous ne pouvons pas arrêter de porter des masques immédiatement après avoir reçu le vaccin. Le vaccin vous évitera de tomber malade et de finir à l’hôpital. Mais vous pouvez toujours être en mesure de transmettre le virus et de le transmettre à d’autres personnes. Par conséquent, ceux qui reçoivent le vaccin devraient continuer à porter des masques et pratiquer la distanciation physique.

La Californie commence la vaccination contre le Covid-19 4:24

CNN: Cela signifie-t-il que nous devrons porter des masques en public pour toujours?

Loupe: Non, pas pour toujours, mais pour encore un moment. On estime qu’environ 70% des Américains doivent être vaccinés avant de parvenir à l’immunité collective grâce à la vaccination. C’est le point où suffisamment de personnes ont une protection immunitaire pour que le virus ne se propage pas davantage.

Cela signifie qu’environ 230 millions d’Américains devraient recevoir le vaccin. Il faudra du temps pour produire autant de vaccins et n’oubliez pas que les vaccins Pfizer et Moderna sont des vaccins à deux doses, vous aurez donc besoin de deux fois plus de doses que les humains. Le vaccin doit ensuite être distribué et administré efficacement aux personnes. Si tout se passe bien, les meilleures estimations sont que ce sera la fin du printemps ou le début de l’été pour la plupart des Américains pour recevoir le vaccin. À ce stade, nous pourrions probablement nous voir sans masque, mais pas avant.

CNN: Cette chronologie peut-elle être accélérée?

Loupe: Le développement des vaccins a progressé à une vitesse incroyable. Le vaccin le plus rapide a été développé avant cette pandémie était de quatre ans. Nous avons maintenant un vaccin homologué en moins d’un an.

La rapidité avec laquelle nous obtiendrons l’immunité collective dépendra de la production, de la distribution et de la volonté du peuple américain de recevoir le vaccin. On craint que de nombreux Américains ne puissent pas recevoir le vaccin, même s’il est disponible. Nous avons besoin d’une campagne d’éducation publique réfléchie, adaptée aux différentes communautés.

Et nous avons besoin de l’aide de tous! Quand c’est ton tour, fais-toi vacciner. Aidez à faire passer le mot et à convaincre votre famille et vos amis de l’importance du vaccin pour sauver des vies et mettre fin à cette pandémie.

CNN: Et les personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner? Ont-ils besoin de continuer à porter des masques?

Loupe: Pour l’instant, tout le monde devrait continuer à porter des masques. Il y aura un petit nombre de personnes qui ne pourront pas se faire vacciner. Au début, les enfants ne pourront pas recevoir de vaccins car ils n’ont pas encore été testés chez les enfants. Il est également possible que certaines conditions médicales empêchent certaines personnes de recevoir le vaccin ou que le vaccin soit moins efficace pour elles. C’est pourquoi nous devons tous nous faire vacciner, pour les protéger. L’immunité collective est également appelée immunité communautaire – la communauté se fait vacciner pour protéger tout le monde.

C’est pourquoi nous continuons également à utiliser des masques. Nous le faisons pour nous protéger et pour protéger les autres. N’oubliez pas que même après avoir reçu le vaccin, nous pouvons transmettre le virus à d’autres personnes. De plus, le vaccin est très efficace mais pas à 100%. Le masque vous protège également.

La vaccination contre le Covid-19 commence aux États-Unis 1:21

CNN: Continuerez-vous à porter un masque après avoir reçu le vaccin?

Loupe: Oui, je le ferai pour protéger les autres et pour me protéger aussi. Voici une autre façon de penser à l’importance de porter un masque. Le vaccin vous protège si le virus atteint votre nez et votre bouche. Votre corps détecte le virus, et au lieu que le virus attaque votre corps, le système immunitaire de votre corps intervient et se débarrasse du virus.

Il est très important d’empêcher le virus d’atteindre votre corps en premier lieu. Le port d’un masque fait cela. Il en va de même pour la distanciation physique. Ce sont des étapes vraiment importantes pour éviter de contracter un coronavirus et de le transmettre à d’autres personnes.

Vous verrez sans aucun doute l’utilisation de masques parmi les agents de santé, qui seront parmi les premiers groupes à recevoir le vaccin. Le vaccin est une couche de protection importante pour nous, mais nous utiliserons ces autres mesures pour nous protéger et protéger ceux qui nous entourent.

CNN: Avec le nombre de cas de covid à son plus haut aux États-Unis, le vaccin pourrait ne pas arriver trop tôt. Cependant, avec seulement un petit pourcentage de la population américaine recevant le vaccin pour commencer, il semble que la plupart des gens ne profiteront pas directement des avantages de cette première version, non?

Loupe: Absolument. Il est vraiment étonnant que nous ayons un vaccin qui semble être efficace à 95% et très sûr. Nous pouvons mettre fin à la pandémie. Mais cela prendra du temps. L’allocation initiale de vaccins atteindra un peu plus de 1% de la population. Il faudra du temps pour passer à 70%.

Il faut que tout le monde suive les précautions dont nous parlons depuis le début: portez un masque. Maintenez le détachement physique. Évitez les réunions à l’intérieur. Lavez-vous les mains.

J’ajouterai un autre: faites-vous vacciner quand c’est votre tour. Nous pouvons traverser cet hiver, et le printemps et l’été sont très prometteurs.