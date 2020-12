COVID-19 :

Comment Covax, l’initiative de distribution de vaccins contre le covid-19 en Amérique latine, fonctionne-t-elle? 2:51

(CNN espagnol) – Certains pays ont déjà commencé leurs journées de vaccination contre le coronavirus. On estime que les pays riches obtiendront 50% des vaccins COVID-19 produits d’ici la fin de l’année prochaine.

Où sont les pays en développement? Le docteur Huerta l’analyse dans cet épisode.

Vous pouvez écouter cet épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plate-forme de podcast préférée, ou lire la transcription ci-dessous.

Bonjour, je suis le Dr Elmer Huerta et voici votre dose quotidienne d’informations sur le nouveau coronavirus. Des informations qui, nous l’espérons, vous seront utiles pour prendre soin de votre santé et de celle de votre famille.

Avec un vaccin homologué et un autre en cours de route, les États-Unis et le Royaume-Uni font partie des pays qui ont déjà officiellement lancé leurs campagnes nationales de vaccination contre le covid-19 et ont annoncé qu’ils avaient des millions de doses de vaccins assurés. .

Compte tenu de cette situation, nous verrons aujourd’hui quelles sont les possibilités offertes aux pays pauvres pour obtenir des vaccins contre la covid-19.

Pays pauvres et vaccins contre le covid-19

Un article récent du New York Times fait un examen intéressant du sujet et conclut que, puisque les pays riches auraient plus de 50% des vaccins produits dans le monde d’ici la fin de 2021, ces pays auraient autant de doses de vaccins que vacciner la population entière plus d’une fois.

Par exemple, s’ils recevaient toutes les doses de vaccin annoncées, l’Union européenne pourrait vacciner sa population deux fois. Le Royaume-Uni et les États-Unis pourraient le faire quatre fois et le Canada six fois.

Dans le même temps, si les choses suivent leur cours, les pays pauvres ne pourraient vacciner qu’un maximum de 20% de leur population en 2021.

La raison de cette inégalité est que les pays riches ont joué tôt, injectant des milliards de dollars dans le développement de vaccins, à condition qu’ils soient les premiers à se les procurer, après avoir passé les études de phase 3.

C’est ainsi qu’ils prévoient de distribuer le vaccin covid-19 en Amérique 3:13

Les pays riches ont un meilleur accès au vaccin

Par exemple, les États-Unis ont fourni des milliards de dollars aux cinq principales sociétés pharmaceutiques de vaccins. Après quoi, il a signé des accords pour avoir:

100 millions de doses de Pfizer, avec une option pour acquérir 500 millions de plus, 200 millions de doses de Moderna, avec une option pour acquérir 300 millions de plus, ET 810 millions de doses d’AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax et Sanofi combinés, avec option avoir 1,5 milliard de doses supplémentaires si nécessaire.

Le Royaume-Uni a obtenu 357 millions de doses de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Sanofi combinés et 152 millions de Valneva, un laboratoire qui commence à peine à développer son vaccin.

De son côté, l’Union européenne a sécurisé 1,3 milliard de doses de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Sanofi combinés, en plus de la société allemande CureVac avec la possibilité d’avoir 660 millions de doses supplémentaires.

Il ne fait aucun doute que cette énorme puissance économique a permis à la puissance scientifique qu’ils avaient déjà de se cristalliser en un plus grand nombre de doses pour ces pays.

Les options des pays pauvres

Face à cette réalité, quelles sont les options des pays pauvres?

Les pays à revenu moyen et faible ont deux options:

Négocier directement avec les grandes sociétés pharmaceutiques Participez au programme COVAX, une initiative parrainée par l’Organisation mondiale de la santé et deux organisations à but non lucratif financées par la Fondation Bill et Melinda Gates.

COVAX est une sorte de dépôt de vaccins, dans lequel les pays pauvres doivent s’inscrire et déposer une certaine somme d’argent pour leur participation. Cet argent est transféré par COVAX aux sociétés pharmaceutiques, qui fourniront les vaccins lorsqu’ils seront pleinement développés.

Malgré des difficultés à collecter l’argent, COVAX prévoit d’avoir 1 milliard de doses pour 92 pays.

COVAX: une option pour les pays en développement

S’il est vrai que ce nombre semble important, ce montant ne suffirait qu’à vacciner, tout au plus, 20% de la population de ces pays en 2021.

Étant donné que certains pays à revenu moyen et élevé participent également à COVAX, cette organisation a séparé 1 000 millions de doses pour ces pays, et des voix se sont élevées pour que ces pays donnent les doses qui correspondent aux pays pauvres.

À cet égard, le Dr Bruce Aylward, conseiller principal du directeur de l’OMS, a déclaré qu’il serait injuste pour les pays riches d’avoir autant de vaccins pour protéger tous leurs habitants, alors que les pays pauvres n’ont même pas de vaccins pour vacciner leur populations à haut risque.

En résumé, il ne fait aucun doute qu’en plus des inégalités sociales qui permettent à certains groupes de personnes de souffrir davantage de maladies et de décès, la pandémie révèle l’énorme inégalité sociale dans la possibilité d’obtenir les vaccins souhaités.

Vous avez des questions sur le coronavirus?

Envoyez-moi vos questions sur Twitter, nous essaierons d’y répondre dans nos prochains épisodes. Vous pouvez me trouver sur @DrHuerta. Vous voyez que nous y répondons.

Si vous pensez que ce podcast est utile, aidez les autres à le trouver en le notant et en l’examinant sur votre application de podcast préférée. Nous serons de retour demain alors assurez-vous de vous abonner pour recevoir le dernier épisode sur votre compte.

Et pour obtenir les informations les plus récentes, vous pouvez toujours vous rendre sur CNNEspanol.com. Merci pour ton attention.