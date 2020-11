COVID-19 :

L’un des premiers navires de croisière à traverser les eaux des Caraïbes depuis le début de la pandémie a mis fin à son voyage tôt après qu’un passager soit tombé peut-être malade du COVID-19, ont déclaré jeudi les autorités.

Le SeaDream transporte 53 passagers et 66 membres d’équipage, la majorité des passagers venant des États-Unis, selon Sue Bryant, qui est à bord du navire et rédactrice en chef des informations sur les croisières pour le Times et le Sunday Times en Grande-Bretagne.

Elle a déclaré à l’Associated Press qu’un passager est tombé malade mercredi et a forcé le navire à rentrer à la Barbade, où il était parti samedi. Cependant, le navire n’avait pas encore accosté à la Barbade car les autorités locales procédaient à des tests sur les personnes à bord.

L’incident a marqué la reprise du voyage de SeaDream depuis la pandémie et il devait rentrer à la Barbade samedi, selon un itinéraire disponible en ligne. Le navire avait fait plusieurs escales à Saint-Vincent-et-les Grenadines avant d’entamer son retour.

Bryant a déclaré que les passagers devaient subir un test PCR négatif pour entrer à la Barbade et ont subi un autre test au quai administré par le médecin du navire.

«Nous nous sentons tous très en sécurité», a-t-il déclaré, ajoutant que des protocoles d’hygiène stricts avaient été mis en place à bord. “Pourtant, d’une manière ou d’une autre, il semble que le COVID-19 se soit glissé”, a-t-il déclaré.

Ni SeaDream ni les responsables du gouvernement de la Barbade n’ont immédiatement répondu aux messages envoyés pour recueillir leurs commentaires.

Les eaux des Caraïbes ont été désertées des navires de croisière cette année et les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont suspendu les opérations de croisière dans les ports nationaux depuis la mi-mars. L’ordonnance de non-navigation a expiré le 31 octobre, mais la réactivation nécessite le respect d’une série d’exigences.